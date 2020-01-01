Arturo Vidal, Inter'de
PSV, İsrailli golcü futbolcu Eran Zahavi'yi transfer etti
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV, İsrailli golcü oyuncu Eran Zahavi'yi kadrosuna kattı.
PSV Kulübü, Çin'in Guangzhou R&F takımından ayrılan 33 yaşındaki Zahavi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Ülkesinin Hapoel Tel Aviv, Hapoel Nir Ramat HaSharon, Maccabi Tel Aviv ve İtalya'nın Palermo ekiplerinde oynayan Zahavi, 2016'da Guangzhou R&F'ye transfer olmuştu.
Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu iddia edilen Zahavi, Çin temsilcisinde 117 maça çıkmış ve 103 gol atmıştı.
Tottenham’dan Lingaard’ı istiyor
Kadrosunu Reguilon ve Bale ile güçlendiren Tottenham, şimdi de gözünü Jesse Lingard’a dikti.
Mourinho’nun eski öğrencisini çok istediği ve Tottenham’ın da bu transfere 30 milyon sterlin ayırdığı iddia edildi.
Domagoj Vida, İtalya yolcusu
Sabaah'ın haberine göre Serie A ekiplerinden Roma, Beşiktaş'ın yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmayı düşündüğü Domagoj Vida'yı transfer etmek için harekete geçti.
Roma, tecrübeli oyuncu için 3 milyon euro artı bonuslar olmak üzere 3 senelik bir sözleşme önerdi.
Kontrat süresini Vida'nın tercihine bırakan İtalyanlar, Hırvat yıldızın kararını bekliyor. Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Vida'nın ise, Türkiye'den ayrıldıktan sonra yüklü bir kazanç için Arap yarım adasını tercih edebileceği belirtiliyor. Ekonomik şartların oluşması durumunda ise Roma'ya "Evet" deme ihtimali de var.
Cengiz Ünder resmen Leicester City'de
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
🔵 #ÜnderTaken 🔵 pic.twitter.com/gznqopgpBT— Leicester City (@LCFC) September 20, 2020
Ze Luis, Fenerbahçe'ye doğru
Santrfor için temasların hızlandıran Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre Samatta transferine çok yaklaşan Fenerbahçe'ye Porto'dan mesaj geldi.
Porto, Ze Luis transferi için görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.
Milan, Krunic’i elden çıkarıyor
Serie A ekibi Milan, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic ile yollarını ayırıyor.
Calcio Mercato’nun haberine göre daha önce Bundesliga ekibinden gelen 6 milyon euro’luk teklifi beklemeye alan İtalyan kulübü son kararını verdi.
Freiburg’un teklifi değerlendirilecek ve bu futbolcu Almanya’nın yolunu tutacak.
Wolverhampton, Hoever'i transfer etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers, Liverpool'un 18 yaşındaki genç yeteneği Ki-Jana Hoever'i 10 milyon sterlin karşılığında renklerine bağladı.
Welcoming…— Wolves (@Wolves) September 19, 2020
🇳🇱✍️ pic.twitter.com/Ynx9Ih35zm
Alper Potuk, Ankaragücü ile anlaştı
TRT Spor’un haberine göre Alper Potuk’un yeni adresi belli oldu.
Ankaragücü ile el sıkışan 30 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere bu kente gitti.
Eskişehirspor altyapısından yetişen Alper Potuk, 2013 yazında 6 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ve takasta iki futbolcu karşılığında Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.
Sarı lacivertli formayı 230 maçta terleten Alper Potuk 19 gol atıp 18 de asist yapmıştı.
Ankara Keçiörengücü, Tanzanyalı Idrissa Bilali'yi transfer etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 19 yaşındaki Tanzanyalı futbolcu Ayoub Idrissa Bilali ile anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tanzanyalı orta saha oyuncusuyla 1 yıllık anlaşma imzalandığı duyuruldu.
Trabzonspor'da stopere 3 aday
Fanatik'in haberine göre savunmanın göbeğine iki takviye birden yapacak olan Trabzonspor, uzun süredir gündeminde olan Vitor Hugo'nun yanı sıra Erik Sviatchenko ve Ngadeu Ngadjui ile de görüşüyor.
1 aydır kadrosuna katmak için uğraştığı Palmeiras forması giyen Vitor Hugo için görüşmelere yoğun şekilde devam ediyor. 29 yaşındaki oyuncunun da gelmek istemesine rağmen, Brezilya kulübünün yüksek bonservis beklentisi sorun yaratıyor.
Yönetimin savunmaya liderlik etmesi için istediği diğer stoper ise Danimarka'nın Midtjylland takımında oynayan Erik Sviatchenko. Danimarkalı oyuncunun istekli bir tavır takındığı, kulübüyle de 1 milyon euro'luk fark kaldığı öğrenildi.
Üçüncü alternatif olarak ise Gent'te forma giyen Ngadeu Ngadjui gündeme alındı. 29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu için kulübüne kiralama teklifi yapmaya hazırlanan bordo-mavililerin, satın alma opsiyon rakamını yüksek tutarak transferi bitirmeye çalışacağı ifade edildi.
Manchester United, Alex Telles ile anlaştı
Manchester United, bir dönem Galatasaray forması da giyen Alex Telles’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
RMC Sport’un haberine göre İngiliz devi, 27 yaşındaki futbolcu ile beş yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.
Porto’nun bu futbolcu için 40 milyon euro talep ettiği, Manchester United’ın ise bu bedeli aşağıya çekmeye çalıştığı kaydedildi.
Öte yandan Juan Bernat’ın diz sakatlığı ve Layvin Kurzawa’nın altı maç ceza alması nedeniyle PSG’nin de bu futbolcu ile ilgilendiği ancak henüz ciddi girişimde bulunmadığı belirtildi.
Alex Telles, 2016 yazında Galatasaray’dan Porto’ya 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Sarı Kırmızılılar, Portekiz ekibi ile yaptığı anlaşma kapsamında bu futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde satış kârının yüzde 10’unu kasasına koyacak.
Aston Villa, Traore'yi açıkladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Olympique Lyon forması giyen Burkina Fasolu sağ açık oyuncusu Bertrand Traore'yi kadrosuna kattı.
Aston Villa bu transfer için Fransız kulübüne 18 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
🟣 #TraoréAnnounced 🟣— Aston Villa (@AVFCOfficial) September 19, 2020
Welcome to Aston Villa, Bertrand Traoré! 🙌
Liverpool, Ozan Kabak'ı istiyor
Bundesliga ekibi Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak ile Liverpool ilgileniyor.
İngiliz gazeteci Chris Williams'ın haberine göre Liverpool yetkilileri, milli stoper için Alman ekibinin kapısını çaldı.
Schalke 04'ün sezon başladığı için 20 yaşındaki savunmacıyı bırakmaya sıcak bakmadığı ancak 25 milyon euro civarında bir teklifin bu düşünceyi değiştirebileceği kaydedildi.
Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, 2018-19 sezonunun devre arasında 11 milyon euro bedelle Stuttgart'a transfer olmuş, bu kulübün ligden düşmesinin ardından sezon sonunda 15 milyon euro karşılığında Schalke 04'ün yolunu tutmuştu.
Bu takımla şimdiye dek 29 resmi maçta görev yapan genç oyuncu, 3 kez de rakip ağları havalandırdı.
Schalke sources confirm Liverpool have contacted them about Ozan Kabak. Official line - squad is settled & not for disruption now season is underway. Privately told an offer around €25m could force a rethink.— Chris Williams (@Chris78Williams) September 18, 2020
Altınordu, Emre Nefiz'i transfer etti
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Emre Nefiz ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Emre Nefiz, Altınordu’da başarılı olmayı çok istediğini belirtti. Altınordu'da gençlerin ve tecrübeli oyuncuların çok iyi bir ekip oluşturduğu söyleyen Emre Nefiz, "Altınordu hedefleri ve projeleri olan bir yer. Burada hem başarılı olmak hem de gençlere örnek teşkil etmek gibi iki önemli görevim var, ikisini de başaracağım." ifadelerini kullandı.
Futbola Almanya'da başlayan Emre Nefiz, Türkiye kariyerinde Gaziantepspor, Alanyaspor, Adana Demirspor ve Giresunspor'da forma giydi.
Altınordu, Emre Nefiz'den önce Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli, Hüseyin Altuğ Taş ve Oğuzhan Akgün'ü transfer etmişti.
Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta
Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'a geldi. 2013-2016 ve 2017-2019 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyen Gökhan, 1 yıllık aranın ardından tekrar Beşiktaş'a imzayı attı.
Beşiktaş'ta 70 numaralı formayı giyecek olan Gökhan Töre'nin lisansı çıkartıldı. Deneyimli oyuncu Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda Antalyaspor mücadelesinde oynayabilecek.
Gökhan Töre, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor formasını 28 maçta giyerken 2 gol attı, 4 de asist yaptı.
Liverpool, Thiago Alcantara'yı kadrosuna kattı
Liverpool, Bayern Münih forması giyen orta saha oyuncusu Thiago Alcantara'nın transferinde mutlu sona ulaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Transferin mali detayları hakkında resmi bir bilgilendirme yapılmasa da İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool, Thiago için Bayern Münih'e 30 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyecek.
2013'ten bu yana Bayern Münih forması giyen Thiago, geçtiğimiz sezon çıktığı 40 resmi maçta 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı.
Thiago, Liverpool'un bu yaz yaptığı ikinci transfer oldu. İngiliz devi daha önceden Olympiakos'tan Konstantinos Tsimikas'ı kadrosuna katmıştı.
Sörloth, Trabzonspor'a 11 milyon euro kazandıracak
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yıldız oyuncunun transferindeki son durumu anlattı.
Aspor'a konuşan Ağaoğlu, bordo-mavili ekibin Sörloth'tan 11-12 milyon euro kazanacağını duyurdu;
"Türk futbol tarihinde eşi benzeri olmayan bir anlaşmayla Sörloth, Leipzig'e transfer olacak. 375 bin euroya kiralık gelip 11-12 milyon euro karla giden ilk futbolcu olacak. Bir sonraki satıştan da pay var."
Geçtiğiniz sezon Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Sörloth, 49 resmi maçta 33 gol attı, 10 da asist yaptı.