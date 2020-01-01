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CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Alpaslan'a Trabzonspor kancası

Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerindeki tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Alpaslan Ozturk Goztepe
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Alpaslan Öztürk için Trabzonspor devrede

2020-08-22T09:13:20Z

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu bilinen Göztepe'nin başarılı stoperi Alpaslan Öztürk'e Trabzonspor da talip oldu.

Milliyet'in haberine göre bordo-mavili kulüp, 27 yaşındaki oyuncunun transferi için Göztepe'ye Guilherme'yi takasta önerecek.

Cavani'nin Benfica'ya transferi suya düştü

2020-08-22T08:56:51Z

Benfica'nın PSG ile sözleşmesi bitecek olan Edinson Cavani'nin transferinden vazgeçtiği konuşuluyor.

Calciomercato'nun haberine göre Portekiz devi Uruguaylı oyuncunun yıllık ücret talebini fazla bularak alternatif isimlere yöneldi.

Cavani'nin adı Inter, Juventus, Lazio ve Roma ile de anılıyor.

Karagümrük'e Gürcü orta saha

2020-08-22T08:40:08Z

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Karagümrük, Gürcistan ekiplerinden Lokomotiv Tbilisi forması giyen 22 yaşındaki Vato Arveladze'nin transferini resmen duyurdu.

Bastos'a Başakşehir ve Beşiktaş da talip oldu

2020-08-22T07:54:10Z

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Bastos'a Süper Lig'den 2 takım daha talip oldu.

Sky Italia muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Lazio forması giyen 28 yaşındaki stoper, Beşiktaş ve Başakşehir'in de transfer listesine girdi. Başakşehir'in pazarlıklarda aşama kaydettiği bildirildi.

Bartolomeo Quissanga Bastos Lazio Serie A 08012017
Getty Images

Beşiktaş'ta Kayode sesleri

2020-08-22T07:00:38Z

Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş çalışmalarını sürdürüyor.

A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Olarenwaju Kayode için kulübü Shakhtar Donetsk ile temasa geçti. 

27 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Gaziantep FK formasıyla geçtiğimiz sezon 27 maçta 10 gollük katkı sağladı.

Galatasaray için James Rodriguez iddiası

2020-08-22T05:56:25Z

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kolombiyalı yıldız James Rodriguez transferi için harekete geçti.

İspanyol muhabir Sergio Valentin'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Real Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan James'e ilk teklifi götüren ekip oldu. 29 yaşındaki futbolcunun teklife sıcak baktığı bildirildi. 

James Rodriguez Real Madrid 2019-20
Getty Images

Alexandro Pato, Sao Paulo'dan ayrıldı

2020-08-22T04:35:22Z

30 yaşındaki golcü futbolcu Alexandre Pato, 2019'dan bu yana formasını giydiği Sao Paulo'dan ayrıldığını duyurdu.

Brown Ideye, Göztepe'de

2020-08-21T19:55:12Z

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, en son Yunanistan'ın Aris takımında forma giyen Nijeryalı golcü Brown Ideye'yi kadrosuna kattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Ideye ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ülkesinde Bayelsa ile Ocean Boys takımlarında mücadele eden 31 yaşındaki forvet oyuncusu, İsviçre'de Neuchatel Xamax, Fransa'da Sochaux, Ukayna'da Dinamo Kiev, İngiltere'de West Bromwich, Çin'de Tianjin Teda, İspanya'da Malaga, Yunanistan'da Olimpiyakos ve Aris takımlarının formasını giydi.

Kulüp kariyerinde 384 resmi maçta 152 gole imza atan Nijeryalı oyuncu, milli takımda da 27 müsabakada 6 kez fileleri havalandırdı.

Fernando Zuqui, Yeni Malatyaspor'da

2020-08-21T18:49:29Z

Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor, Arjantin'in Estudiantes kulübünde forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernando Zuqui'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Rodallega bir yıl daha Denizlispor'da!

2020-08-21T18:21:06Z

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, sözleşmesi sona eren Kolombiyalı golcüsü ile yeniden anlaşmaya vardı.

Tecrübeli forvet bir sezon daha yeşil siyahlı formayı giyecek.

Bastos, Başakşehir'e yakın

2020-08-21T18:19:12Z

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Lazio'dan ayrılması beklenen Bastos'un yeni adresinin Türkiye olabileceğini öne sürdü.

Başakşehir ve Beşiktaş'ın 29 yaşındaki stoper için transfer görüşmelerini sürdürdüğü, Başakşehir'in mutlu sona yakın olan taraf olduğu ifade edildi.

Lazio’nun 2016 yazında Rus kulübü Rostov’dan 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Bastos, 93 resmi maçta forma giyerken 9 kez de rakip ağları sarstı.

Menemenspor'da iki transfer

2020-08-21T17:14:22Z

TFF 1. lig ekiplerinden Menemenspor, Oğuz Han Aynaoğlu ve Berkan İbrahim Çakır'ı transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Altay'da forma giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aynaoğlu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Almanya'da TSV Havelse takımından 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan İbrahim Çakır'la ise 2 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı. 

Tudor, Pirlo'nun yardımcısı oldu

2020-08-21T16:47:35Z

Hajduk Split'in teknik direktörlüğünü yapan Igor Tudor, bu kulüpten ayrılarak Juventus'un teknik ekibine katıldı.

Bir dönem Türkiye'de Kardemir Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran 42 yaşındaki teknik adam, Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yardımcılığını yapacak.

Roma, Muriqi transferinde Lazio'ya rakip oldu

2020-08-21T16:39:34Z

İtalyan medyasında yer alan habere göre Roma, ezeli rakibi Lazio'nun transfer etmek istediği Fenerbahçeli Vedat Muriqi için harekete geçti.

Roma'nın ilerleyen günlerde Muriqi için Fenerbahçe ile masaya oturacağı ancak bu transfer Lazio'nun daha avantajlı konumda olduğu da belirtildi.

Fenerbahçe, Alper Potuk'la yollarını ayırdı

2020-08-21T15:38:19Z

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Alper'in 30 Haziran 2022'ye kadar mukavelesi bulunduğu hatırlatılarak, "Alper Potuk'la yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmemiz karşılılı olarak feshedilmiştir. Kendisine, geldiği günden bu yana takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe'ye 2013 yazında Eskişehirspor'dan 6 milyon 250 bin avro ve  Orhan Şam ile Henry Bienvenu'nun takası karşılığı gelen Alper, sarı-lacivertli ekipte birer Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Mattias Johansson, Gençlerbirliği'nde

2020-08-21T14:20:54Z

Gençlerbirliği, İsveçli sağ bek oyuncusu Mattias Johansson'u transfer etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, 28 yaşındaki savunma oyuncusu Mattias Johansson ile 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Mattias Johansson Gençlerbirliği İmza
AA

Beşiktaş, Atakan Üner'i kadrosuna katıyor

2020-08-21T10:04:58Z

Beşiktaş'ın TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu forması giyen Atakan Üner'in transferini bitirmek üzere olduğu belirtildi.

TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlı kulüp 21 yaşındaki kanat oyuncusu için Altınordu'ya 150 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

Atakan geçtiğimiz sezon Altınordu forması altında çıktığı 34 resmi maçta 4 gol atıp 8 de asist yapmıştı.

Manchester United'da Kante harekatı

2020-08-21T09:22:18Z

Manchester United'ın Chelsea'nin başarılı orta saha oyuncusu N'Golo Kante ile ilgilendiği iddia edildi.

Mirror'ın haberine göre Manchester United, Kante için önümüzdeki günlerde Chelsea'ye resmi teklifini iletmesi bekleniyor.

Fransız oyuncu geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle Chelsea'de düzenli olarak forma giyememişti.

Koeman, Depay'ı Barcelona'ya istiyor

2020-08-21T08:34:01Z

Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişikliklere gitmesi beklenen Barcelona'da transfer çalışmaları başladı.

Katalan radyosu RAC1'in haberine göre hücum hattındaki alternatifleri artırmak isteyen Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman, Lyon forması giyen Memphis Depay'ın transferini istiyor.

Sezon başında dizinden ciddi bir sakatlık geçiren başarılı hücum oyuncusu, geride bıraktığımız sezon çıktığı 22 resmi maçta 15 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

Fenerbahçe, Mandzukic'in peşinde!

2020-08-21T07:40:26Z

Vedat Muriqi'i Lazio'ya satmak üzere olan Fenerbahçe'de Mario Mandzukic ismi gündeme geldi.

Takvim'in haberine göre sarı-lacivertli kulüp, bonservisi elinde olan 34 yaşındaki Hırvat golcüye yıllık 2.5 milyon euro'dan 2 senelik sözleşme teklif etti.

Mandzukic'in sarı-lacivertli kulübe kısa süre içinde yanıt vereceği de kaydedildi.

Mario Mandzukic Al Duhail

Pirlo'nun gözü Dzeko'da

2020-08-21T07:16:41Z

Juventus'ta hücum hattına takviye yapmak isteyen Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun Roma forması giyen Edin Dzeko'yu öncelikli transfer hedefi olarak belirlediği iddia edildi.

Sky Italia muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Dzeko'nun alternatifi ise Napoli forması giyen Arkadiusz Milik.

Edin Dzeko Roma 2019-20
Getty Images

Fenerbahçe için Kevin Gameiro iddiası

2020-08-21T06:10:25Z

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'in takımdan ayrılması halinde Valencia forması giyen deneyimli golcü Kevin Gameiro'yu kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü.

Fanatik'ten Çağrı Davran'ın haberine göre sarı-lacivertli kulüp 33 yaşındaki oyuncuya yıllık 2.5 milyon euro'dan 2+1 yıllık sözleşme önermeye hazırlanıyor.

Haberde Gameiro'nun kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kaldığı ve İspanyol ekibinin 4.5 milyon euro yıllık ücreti olan golcü oyuncunun maliyetinden kurtulmak istediği, Fenerbahçe'nin düşük bir bonservis ücreti karşılığında bu transferi bitirebileceği kaydedildi.

Beşiktaş'ta Jeff Hendrick sesleri

2020-08-21T05:46:29Z

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Burnley ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Jeff Hendrick ile ilgilendiği konuşuluyor.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre siyah-beyazlı yönetim, 28 yaşındaki İrlandalı oyuncuya 3 yıllık sözleşme önererek beklemeye geçti.

Haberde Hendrick'in Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda istikrarsız bir performans sergileyen Adem Ljajic'in yerine düşünüldüğü de kaydedildi.

Jeff Hendrick Burnley
Getty Images

Celtic'in hedefi Caleb Ekuban

2020-08-20T21:42:37Z

İskoçya ekiplerincen Celtic, Trabzonsporlu Caleb Ekuban'ı kadrosunda görmek istiyor.

GHANASoccernet.com'un haberine göre Celtic, Trabzonspor'a 5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu ancak bordo-mavili yönetim bu teklifi reddetti.

Haberde, İskoç ekibinin 7 milyon euro'luk teklifinde ise Trabzonspor yönetiminin oyuncuyu satmayı düşünebileceği ifade edildi.

Ekuban, 2018 yazında Leeds United'dan 200 bin euro'ya kiralanmış ve 2019 yazında da 1 milyon euro'ya bonservisiyle Karadeniz ekibine transfer olmuştu.

Caleb Ekuban
Twitter/Tranbzonspor

Bakasetas'ın yeni adresi Fenerbahçe olabilir

2020-08-20T19:44:44Z

Yunan basını Aytemiz Alanyaspor forması giyen Anastasios Bakasetas'ın Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı.

Sport24'ün haberine göre Sarı Lacivertliler, bonservis bedeli konusunda son detayları görüşüyor.

Fenerbahçe, Enner Valencia'yı renklerine bağlıyor

2020-08-20T18:38:13Z

Fenerbahçe golcü transferinde sona yaklaştı.

Meksika televizyonu TUDN'nin haberine göre Enner Valencia Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak. 

Haberde Valencia için Fenerbahçe'nin bonservis bedeli ödemeyeceği kaydedildi.

Ekvadorlu oyuncunun imza atması için ise önce ailevi sorunlarını çözmesi gerekiyor. Valencia'nın bir süre önce kız kardeşi kaçırılmıştı.

Barcelona'ya 17'lik yıldız adayı

2020-08-20T18:11:56Z

Roland Koeman'ı teknik direktör olarak takımın başına getiren Barcelona, daha önce anlaştığı Pedro Gonzalez Lopez (Pedri) ile resmi imzayı attı.

17 yaşındaki Pedri, oyun stiliyle Iniesta'yı andırıyor.

İspanya 2. Ligi'nde Las Palmas'tan forma giyen Pedri, babasının Michael Laudrup'u izletmesiyle futbola başladığını belirtirken idolünün Iniesta olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz sezon Las Palmas formasını ligde 36 kez giyen yeni yıldız adayı, 4 gol attı 7 asist yaptı.

Pedri 20082020
AA

Beşiktaş savunmasını Welinton'la güçlendirdi

2020-08-20T17:33:04Z

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un 31 yaşındaki Brezilyalı stoperi Welinton Souza'yı transfer etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun futbolcu bilgi bankası bölümünde Welinton'un siyah-beyazlı takımla 3 yıllık sözleşme imzaladığı bilgisi yer aldı.

Süper Lig kariyeri 2017-2018 sezonunda Aytemiz Alanyaspor formasıyla başlayan Brezilyalı stoper, geçen sezon 27 resmi maçta 3 gol attı.

Welinton Beşiktaş 08202020
twitter/besiktas

Torino, Lucas Biglia ile el sıkıştı

2020-08-20T16:06:04Z

Milan ile sözleşmesi sona eren Lucas Biglia, Torino’ya transfer oluyor.

Tuttosport’un haberine göre Serie A ekibi Torino, Lucas Biglia ile her konuda anlaşmaya vardı.

Arjantinli orta saha oyuncusu yeni kulübüyle bir yıllık sözleşme imzalayacak.

34 yaşındaki Biglia 2 milyon euro garanti ücret kazanacak.

Başakşehir, Martin Skrtel'in sözleşmesini uzattı

2020-08-20T15:04:24Z

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Slovak stoperi Martin Skrtel'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun geçen sezon takıma katıldığı hatırlatılarak, "Martin Skrtel ile 1 yıllık yeni anlaşma yapılmıştır. Tecrübesi ve lider karakteriyle takımımıza önemli katkıda bulunan Slovak futbolcu ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." denildi.

Skrtel, geçen sezon Süper Lig'de 20 maça çıkıp, 3 gol atmıştı.

Gençlerbirliği Dominik Furman'ı kadrosuna kattı

2020-08-20T11:36:39Z

Başkent ekibi orta sahasını güçlendirdi.

Gençlerbirliği kariyerinde Toulouse, Hellas Verona formaları da giyen son olarak ise ülkesi Polonya’da Wisla Plock'ta top koşturan 28 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

 

Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı

2020-08-20T09:09:10Z

Trabzonspor, Nemanja Andusic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Andusic'e sözleşme fesih bedeli olarak 50 bin euro ödendiği ifade edildi.

 

Trabzonspor Logo
AA

Southampton Welbeck transferinde sona yakın

2020-08-20T08:28:31Z

The Sun'da yer alan habere göre Southampton, Watford'un golcüsü Danny Welbeck transferini bitiriyor.

Welbeck'in Watford ile yaptığı sözleşmede takımın küme düşmesi halinde 5.5 milyon pounda serbest kalma maddesi bulunuyordu. Southampton'ın bu bedel karşılığın golcü oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.

 

Danny Welbeck, Watford
Getty

Koeman ilk olarak Wijnaldum'u istiyor

2020-08-20T08:24:45Z

AD'nin haberine göre Barcelona'nın başına geçen Roland Koeman, ilk olarak Liverpool'dan Georginio Wijnaldum'u kadrosuna katmak istiyor.

Barcelona orta sahasını Miralem Pjanic ile güçlendirmişti. Ama görünen o ki Koeman, Hollanda Milli Takımı'ndan öğrencisini de kadrosunda görmek istiyor.

 

Georginio Wijnaldum Netherlands 11192019
ProShots

Arsenal, Gabriel transferini bitiriyor

2020-08-20T08:05:48Z

Premier Lig devi, savunma hattını Lille'in stoperi Gabriel ile güçlendirecek.

football.london'da yer alan habere göre Arsenal, Lille ile Gabriel transferi için 30 milyon euro karşılığında el sıkıştı.