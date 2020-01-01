CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Alanyaspor, François Moubandje'yi bir yıllığına kiraladı

Gençlerbirliği, Zivkovic'in peşinde
Alanyaspor, François Moubandje'yi bir yıllığına kiraladı
Aytemiz Alanyaspor, İsviçreli sol bek François Moubandje'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Dinamo Zagreb takımından defans oyuncusu François Moubandje bir yıllığına kiralık olarak transfer edildi.
Daha önce Toulouse ve Servette takımlarında da forma giyen Moubandje, 21 kez de İsviçre Milli Takımı'nda yer aldı.
Moubandje, Fransa liginde 134 maçta 3 gol, İsviçre liginde ise 45 maçta 1 gol attı.
Kasımpaşa, Julian Jeanvier'i transfer etti
Kasımpaşa, Gineli savunma oyuncusu Julian Jeanvier'i transfer ettiğini duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolleri sonrası Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende Julian Jeanvier sözleşmeye imza attı.
28 yaşındaki Jeanvier geçen sezon İngiliz takımı Brentford'da forma giymişti.
Sidney Sam, Antalyaspor'da!
Fraport TAV Antalyaspor, Alman futbolcu Sidney Sam'ı kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin Sidney Sam" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz Alman futbolcu Sidney Sam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Geçen sezon Avusturya 1. Futbol Ligi takımlarından Rheindorf Altach takımında forma giyen 32 yaşındaki Sam, 21 lig maçında 6 gol attı.
BB Erzurumspor'da kale Farnolle'e emanet
Süper Lig’in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kaleci Fabien Farnolle'ü kadrosuna kattı.
Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 35 yaşındaki deneyimli file bekçisini kadrosuna kattığını duyurdu.
Açıklamada, "Fabien Farnolle Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
Farnolle, geride kalan 3 sezonda Yeni Malatyaspor formasını giymişti.
Leicester City, Atalanta'dan Timothy Castagne'yi transfer etti
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, İtalya'nın Atalanta takımından Belçikalı milli futbolcu Timothy Castagne'yi kadrosuna kattı.
Leicester City Kulübü, 24 yaşındaki Timothy Castagne ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında Leicester City'nin transfer için 21,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Savunma ile orta sahanın kanatlarında görev yapabilen Castagne, kariyerine ülkesinin Genk takımında başlamış ve 2017'de Atalanta'ya transfer olmuştu.
Castagne, geçen sezon Atalanta formasıyla 33 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.
Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük'te
Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, Mevlüt Erdinç'i transfer ettiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız transferlere devam ediyor. Ay-yıldızlı milli formayı 35 kez giyen Mevlüt Erdinç Karagümrük'te." ifadeleri kullanıldı.
Ligde en son Fenerbahçe forması giyen tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli kulüple bugün yollarını ayırmıştı.
Gençlerbirliği, Murat Yıldırım'ı transfer etti
Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Murat Yıldırım'ı kadrosuna kattı.
Başkent ekibinden transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Takımımız, kadrosuna Murat Yıldırım'ı kattı. Geçen sezonu Yeni Malatyaspor’da geçiren orta saha oyuncusu kulübümüzle bir yıllık sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.
Chelsea, rekor ücretle Havertz'i transfer ediyor
Uzun süredir Chelsea'nin gündeminde olan Kai Havertz, 80 milyon euro karşılığında imza atmaya çok yakın.
Chelsea, yeni sezon öncesinde rekor bir transfer yapmaya hazırlanıyor.
Uzun süredir Bayer Leverkusen'in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kai Havertz'i kadrosuna katmak isteyen Maviler, Sky Sports'un haberine göre transferi sonlandırmak üzere.
Haberde yer alan bilgilere göre Frank Lampard'ın ekibi, Havertz için Alman ekibine 80 milyon euro ödeyecek.
Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması
Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları NTV'ye yaptığı açıklamada, "Aboubakar'la görüştük, Porto'dan bedelsiz ayrılabilir. Kalinic, Ze Luis, Aboubakar ve Cisse gündemimizde." ifadelerini kullandı.
Torunoğulları ayrıca Aboubakar hakkında sağlık kontrollerinden sonra karar verileceğini de belirtti.
Benjamin Tetteh Türkiye'ye geliyor
beIN Sports'un haberine göre Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, prensip anlaşmasına vardığı Benjamin Tetteh'i bugün Türkiye'ye getiriyor.
Transferde şu ana kadar Christian Cueva, Murat Akça, Jody Lukoki, Jetmir Topalli, Fernando Zuqui ve Karim Hafez’i kadrosuna katan Yeni Malatyspor bir ismi daha bitme noktasına getirdi.
Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in de geçtiğimiz gün doğruladığı isimlerden biri olan Benjamin Tetteh, Türkiye'ye geliyor.
Messi, 1 yıl daha Barcelona'da kalabilir!
Lionel Messi'nin babası ve menajeri Jorge Messi, Arjantinli futbolcunun bir sezon daha Barcelona'da oynama seçeneğini düşündüklerini söyledi.
Messi ile Barcelona arasındaki sorunu dünkü açıklamalarında "zor" diye değerlendiren Jorge Messi, Manchester City ve teknik direktör Josep Guardiola ile görüştükleri iddialarını yalanlamıştı.
Arabasıyla parka girerken bu sabah görüntülenen Jorge Messi, Cuatro Televizyonu'nun muhabirinin "Messi'nin bu yıl kalıp, seneye bonservisi elinde ayrılması olasılığını düşünüyor musunuz?" sorusuna "evet" diye cevap verdi.
Jorge Messi ayrıca dün Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu ile yaptıkları görüşme için "çok iyi" yorumunda bulundu.
Santon, Beşiktaş'ı reddetti
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği İtalyan sağ bekin siyah-beyazlıların teklifini reddettiği iddia edildi.İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Davide Santon Beşiktaş'a İtalya'da kalmak istediğini belirtti ve siyah-beyazlılar'ın teklifini reddetti. Bu haberi öğrenen Genoa'nın ise Santon transferi için devreye girdiği belirtildi.
Kariyerinde Roma'nın dışında Inter ve Newcastle gibi takımlar da bulunan 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon 21 maça çıkmıştı.
Kasımpaşa, Feyzi Yıldırım'ı transfer etti
Kasımpaşa, geçen sezon Eskişehirspor'da forma giyen 24 yaşındaki oyuncu Mehmet Feyzi Yıldırım'ı transfer ettiğini duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Feyzi Yıldırım'ın sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Kasımpaşa, Alan Lima Carius'u kadrosuna kattı
Kasımpaşa, Avusturya ekibi St. Pölten formasını giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Alan Lima Carius'u transfer ettiğini duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Carius'un sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Adanaspor, Fenerbahçeli Cenk Alptekin'i renklerine bağladı
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Fenerbahçe'nin genç stoperi Cenk Alptekin'i transfer etti.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sarı-lacivertlilerden 19 yaşındaki stoper Cenk Alptekin'in transfer edildiği bildirildi.
Kasımpaşa, Yasin Dülger'i transfer etti
Kasımpaşa Kulübü, geçen sezon Nevşehir Belediyespor'da forma giyen Yasin Dülger'i transfer ettiğini duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Yasin Dülger'in, sağlık kontrolleri sonrasında Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törenle 3 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Beşiktaş, Mert Yılmaz transferinde sona yaklaştı
Beşiktaş, Bayern Münih'in rezerv takımında forma giyen Mert Yılmaz’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.Beşiktaş sağ bek pozisyonuna ilk transferini Almanya’dan yapıyor.
NTV Spor' un haberine göre siyah-beyazlılar, Bayern Münih'in rezerv takımında forma giyen Almanya doğumlu Türk futbolcu Mert Yılmaz transferinde sona yaklaştı.
Alman ekibiyle bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlayan Beşiktaş, kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak.
Bonservisine 500 bin euro ödenecek Mert ile dört yıllık sözleşme imzalanacak.
Leipzig altyapısında yetişen 21 yaşındaki futbolcu geçen sezon Almanya 3. Ligi’nde mücadele eden Bayern Münih rezerv takımında 17 maçta oynadı, 3 asist yaptı.
Alt yaş milli takımlarında Türkiye’yi tercih eden Mert; U19'da 7, U21’de ise 4 kez ay-yıldızlı formayı giydi.
Kasımpaşa, Kevin Varga'yı kadrosuna kattı
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Macar kanat oyuncusu Kevin Varga'yı 3+1 yıllığına transfer etti.Lacivert-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Macaristan Ligi ekiplerinden Debreceni takımı forması giyen 24 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Kevin Varga, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'den bir transfer daha
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Manisaspor'un genç oyuncusu Bilal Budak'ı kadrosuna kattı.
16 yaşındaki futbolcunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor.
Fortuna Sittard, Kayserisporlu Ben Rienstra'yı transfer etti
Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) kulüplerinden Fortuna Sittard, Hes Kablo Kayserisporlu orta saha Ben Rienstra'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Hollandalı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Hes Kablo Kayserispor'a geçen sezon başında katılan Rienstra, 29 maçta forma giymişti.
Monaco, Kevin Volland'ı transfer etti
Ligue 1 ekibi Monaco, Almanya'nın Bayer Leverkusen takımında forma giyen Kevin Volland'ı kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki Alman forvet ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Transferin maliyetine ilişkin bilgi verilmezken, Fransız basını Monaco'nun Volland için 15 milyon avro bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.Bayer Leverkusen'in 2016 yılında Hoffenheim'dan transfer ettiği Volland, Alman ekibinde 148 maçta forma giydi ve 50 gol kaydetti.
Trabzonspor'da Yordan Osorio ile Vitor Hugo imzalıyor
Trabzonspor, uzun süredir transferlerini bitirmek için yoğun mesai harcadığı Yordan Osorio ile Vitor Hugo'da sona geldi.Fanatik'te yer alan habere göre bordo-mavililer hem Venezuelalı stoper Yordan Osorio hem de kulübü Porto ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Fırtına uzun süredir takip ettiği Vitor Hugo'da da görüşmeleri imza aşamasına getirdi. İki gelişmeyi dış basın kaynakları da doğrularken, çok ufak pürüzlerin giderilmesi durumunda transferlerin resmiyet kazanacağı öğrenildi.