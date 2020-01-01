CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Alanyaspor, François Moubandje'yi bir yıllığına kiraladı

'nin babası ve menajeri Jorge Messi, Arjantinli futbolcunun bir sezon daha 'da oynama seçeneğini düşündüklerini söyledi.

Messi ile Barcelona arasındaki sorunu dünkü açıklamalarında "zor" diye değerlendiren Jorge Messi, ve teknik direktör Josep Guardiola ile görüştükleri iddialarını yalanlamıştı.

Arabasıyla parka girerken bu sabah görüntülenen Jorge Messi, Cuatro Televizyonu'nun muhabirinin "Messi'nin bu yıl kalıp, seneye bonservisi elinde ayrılması olasılığını düşünüyor musunuz?" sorusuna "evet" diye cevap verdi.

Jorge Messi ayrıca dün Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu ile yaptıkları görüşme için "çok iyi" yorumunda bulundu.