CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Adem Ljajic'e Al Nassr kancası

Pique, Barcelona'da kalacak
AS'ın haberine göre, Gerard Pique'in Barcelona'da kalacağı açıklandı.
Bayern Münih karşısında ağır bir mağlubiyet alan Barcelona'da yaprak dökümü bekleniyor.
Messi'nin yanı sıra Luis Suarez ve Jordi Alba'nın da yıldızlar bu yaz takımdan ayrılabilir. Ancak Pique bu isimler arasında bulunmuyor.
Galatasaray, Ismaila Coulibaly'yi bitiriyor
Elindeki kısıtlı imkânlarla bu transferler yapmaya çalışan Galatasaray, rotasını kuzeye çevirdi.
Norveç'in Sarpsborg takımında oynayan 2000 doğumlu Malili oyuncu Ismaila Coulibaly ile birlikte İskandinav ülkelerinde boy gösteren potansiyelli genç oyuncular değerlendirmeye alındı.
Adem Ljajic için Al Nassr iddiası
Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Adem Ljajic'i Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın takip ettiği iddia edildi.
DHA'nın haberine göre kulübün Adem Ljajic için Beşiktaş ile transfer görüşmelerinde bulunduğu, bunun yanı sıra Al Nassr yetkililerinin Adem Ljajic'i de ikna etmeye uğraştığı ifade edildi.
Beşiktaş 2 sezon önce Torino'dan transfer ettiği Ljajic için toplam 7 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödemişti. Sırp oyuncunun iki sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
Karagümrük, Şota Arveladze'nin yeğenini transfer etti
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Gürcistanlı milli futbolcu Vato Arveladze'yi kadrosuna dahil etti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan Şota Arveladze'nin yeğeni olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Alpaslan Öztürk için Trabzonspor devrede
Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu bilinen Göztepe'nin başarılı stoperi Alpaslan Öztürk'e Trabzonspor da talip oldu.
Milliyet'in haberine göre bordo-mavili kulüp, 27 yaşındaki oyuncunun transferi için Göztepe'ye Guilherme'yi takasta önerecek.
Cavani'nin Benfica'ya transferi suya düştü
Karagümrük'e Gürcü orta saha
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Karagümrük, Gürcistan ekiplerinden Lokomotiv Tbilisi forması giyen 22 yaşındaki Vato Arveladze'nin transferini resmen duyurdu.
Vato Arveladze Karagümrük’te!— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) August 22, 2020
Süper Lig’e yükselen takımımız kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor!
Gürcistan’dan çıkıp Avrupa futbolunda başarılar yaşayan Arveladze ailesinin genç ferdi Vato Arveladze, bu sezon Süper Lig’de Karagümrük forması giyecek. pic.twitter.com/XYJ2clNKxK
Bastos'a Başakşehir ve Beşiktaş da talip oldu
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Bastos'a Süper Lig'den 2 takım daha talip oldu.
Sky Italia muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Lazio forması giyen 28 yaşındaki stoper, Beşiktaş ve Başakşehir'in de transfer listesine girdi. Başakşehir'in pazarlıklarda aşama kaydettiği bildirildi.
Beşiktaş'ta Kayode sesleri
Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş çalışmalarını sürdürüyor.
A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Olarenwaju Kayode için kulübü Shakhtar Donetsk ile temasa geçti.
27 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Gaziantep FK formasıyla geçtiğimiz sezon 27 maçta 10 gollük katkı sağladı.
Galatasaray için James Rodriguez iddiası
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kolombiyalı yıldız James Rodriguez transferi için harekete geçti.
İspanyol muhabir Sergio Valentin'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Real Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan James'e ilk teklifi götüren ekip oldu. 29 yaşındaki futbolcunun teklife sıcak baktığı bildirildi.
Alexandro Pato, Sao Paulo'dan ayrıldı
30 yaşındaki golcü futbolcu Alexandre Pato, 2019'dan bu yana formasını giydiği Sao Paulo'dan ayrıldığını duyurdu.
Hoje se encerra mais um ciclo importante da minha carreira.— PATO (@Pato) August 21, 2020
Gostaria de agradecer ao @SaoPauloFC e toda torcida pelo apoio e confiança nesses 17 meses de trabalho, com muita dedicação, entrega e profissionalismo! pic.twitter.com/4CIsbo1SpB
Fenerbahçe, Sosa'yı duyurdu
Sarı Lacivertliler, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa'yı kadrosuna kattı.
35 yaşındaki Arjantinli orta saha yeni kulübü ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
#FenerbahçeGeliyor 💛💙 https://t.co/oMJveLvkbt pic.twitter.com/VeF0AxXgdY— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 21, 2020
Brown Ideye, Göztepe'de
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, en son Yunanistan'ın Aris takımında forma giyen Nijeryalı golcü Brown Ideye'yi kadrosuna kattı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Ideye ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ülkesinde Bayelsa ile Ocean Boys takımlarında mücadele eden 31 yaşındaki forvet oyuncusu, İsviçre'de Neuchatel Xamax, Fransa'da Sochaux, Ukayna'da Dinamo Kiev, İngiltere'de West Bromwich, Çin'de Tianjin Teda, İspanya'da Malaga, Yunanistan'da Olimpiyakos ve Aris takımlarının formasını giydi.
Kulüp kariyerinde 384 resmi maçta 152 gole imza atan Nijeryalı oyuncu, milli takımda da 27 müsabakada 6 kez fileleri havalandırdı.
Fernando Zuqui, Yeni Malatyaspor'da
Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor, Arjantin'in Estudiantes kulübünde forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernando Zuqui'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
📌TRANSFER ✍️— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) August 21, 2020
Kulübümüz, Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes forması giyen Fernando Zuqui'yi kadrosuna kattı.#HoşGeldinZuqui pic.twitter.com/CSxkguK3Hm
Rodallega bir yıl daha Denizlispor'da!
Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, sözleşmesi sona eren Kolombiyalı golcüsü ile yeniden anlaşmaya vardı.
Tecrübeli forvet bir sezon daha yeşil siyahlı formayı giyecek.
💪 YENİDEN HUGUITO!— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) August 21, 2020
Kulübümüz, sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/LqG5rhFZTe
Bastos, Başakşehir'e yakın
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Lazio'dan ayrılması beklenen Bastos'un yeni adresinin Türkiye olabileceğini öne sürdü.
Başakşehir ve Beşiktaş'ın 29 yaşındaki stoper için transfer görüşmelerini sürdürdüğü, Başakşehir'in mutlu sona yakın olan taraf olduğu ifade edildi.
Lazio’nun 2016 yazında Rus kulübü Rostov’dan 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Bastos, 93 resmi maçta forma giyerken 9 kez de rakip ağları sarstı.
Menemenspor'da iki transfer
TFF 1. lig ekiplerinden Menemenspor, Oğuz Han Aynaoğlu ve Berkan İbrahim Çakır'ı transfer ettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Altay'da forma giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aynaoğlu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Almanya'da TSV Havelse takımından 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan İbrahim Çakır'la ise 2 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Tudor, Pirlo'nun yardımcısı oldu
Hajduk Split'in teknik direktörlüğünü yapan Igor Tudor, bu kulüpten ayrılarak Juventus'un teknik ekibine katıldı.
Bir dönem Türkiye'de Kardemir Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran 42 yaşındaki teknik adam, Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yardımcılığını yapacak.
Roma, Muriqi transferinde Lazio'ya rakip oldu
İtalyan medyasında yer alan habere göre Roma, ezeli rakibi Lazio'nun transfer etmek istediği Fenerbahçeli Vedat Muriqi için harekete geçti.
Roma'nın ilerleyen günlerde Muriqi için Fenerbahçe ile masaya oturacağı ancak bu transfer Lazio'nun daha avantajlı konumda olduğu da belirtildi.
Fenerbahçe, Alper Potuk'la yollarını ayırdı
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Alper'in 30 Haziran 2022'ye kadar mukavelesi bulunduğu hatırlatılarak, "Alper Potuk'la yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmemiz karşılılı olarak feshedilmiştir. Kendisine, geldiği günden bu yana takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Fenerbahçe'ye 2013 yazında Eskişehirspor'dan 6 milyon 250 bin avro ve Orhan Şam ile Henry Bienvenu'nun takası karşılığı gelen Alper, sarı-lacivertli ekipte birer Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Mattias Johansson, Gençlerbirliği'nde
Gençlerbirliği, İsveçli sağ bek oyuncusu Mattias Johansson'u transfer etti.
Kırmızı-siyahlı ekip, 28 yaşındaki savunma oyuncusu Mattias Johansson ile 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Beşiktaş, Atakan Üner'i kadrosuna katıyor
Beşiktaş'ın TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu forması giyen Atakan Üner'in transferini bitirmek üzere olduğu belirtildi.
TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlı kulüp 21 yaşındaki kanat oyuncusu için Altınordu'ya 150 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
Atakan geçtiğimiz sezon Altınordu forması altında çıktığı 34 resmi maçta 4 gol atıp 8 de asist yapmıştı.
Manchester United'da Kante harekatı
Manchester United'ın Chelsea'nin başarılı orta saha oyuncusu N'Golo Kante ile ilgilendiği iddia edildi.
Mirror'ın haberine göre Manchester United, Kante için önümüzdeki günlerde Chelsea'ye resmi teklifini iletmesi bekleniyor.
Fransız oyuncu geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle Chelsea'de düzenli olarak forma giyememişti.
Koeman, Depay'ı Barcelona'ya istiyor
Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişikliklere gitmesi beklenen Barcelona'da transfer çalışmaları başladı.
Katalan radyosu RAC1'in haberine göre hücum hattındaki alternatifleri artırmak isteyen Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman, Lyon forması giyen Memphis Depay'ın transferini istiyor.
Sezon başında dizinden ciddi bir sakatlık geçiren başarılı hücum oyuncusu, geride bıraktığımız sezon çıktığı 22 resmi maçta 15 gol atıp 2 de asist yapmıştı.
Fenerbahçe, Mandzukic'in peşinde!
Vedat Muriqi'i Lazio'ya satmak üzere olan Fenerbahçe'de Mario Mandzukic ismi gündeme geldi.
Takvim'in haberine göre sarı-lacivertli kulüp, bonservisi elinde olan 34 yaşındaki Hırvat golcüye yıllık 2.5 milyon euro'dan 2 senelik sözleşme teklif etti.
Mandzukic'in sarı-lacivertli kulübe kısa süre içinde yanıt vereceği de kaydedildi.
Pirlo'nun gözü Dzeko'da
Juventus'ta hücum hattına takviye yapmak isteyen Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun Roma forması giyen Edin Dzeko'yu öncelikli transfer hedefi olarak belirlediği iddia edildi.
Sky Italia muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Dzeko'nun alternatifi ise Napoli forması giyen Arkadiusz Milik.
Fenerbahçe için Kevin Gameiro iddiası
Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'in takımdan ayrılması halinde Valencia forması giyen deneyimli golcü Kevin Gameiro'yu kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü.
Fanatik'ten Çağrı Davran'ın haberine göre sarı-lacivertli kulüp 33 yaşındaki oyuncuya yıllık 2.5 milyon euro'dan 2+1 yıllık sözleşme önermeye hazırlanıyor.
Haberde Gameiro'nun kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kaldığı ve İspanyol ekibinin 4.5 milyon euro yıllık ücreti olan golcü oyuncunun maliyetinden kurtulmak istediği, Fenerbahçe'nin düşük bir bonservis ücreti karşılığında bu transferi bitirebileceği kaydedildi.
Beşiktaş'ta Jeff Hendrick sesleri
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Burnley ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Jeff Hendrick ile ilgilendiği konuşuluyor.
Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre siyah-beyazlı yönetim, 28 yaşındaki İrlandalı oyuncuya 3 yıllık sözleşme önererek beklemeye geçti.
Haberde Hendrick'in Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda istikrarsız bir performans sergileyen Adem Ljajic'in yerine düşünüldüğü de kaydedildi.
Celtic'in hedefi Caleb Ekuban
İskoçya ekiplerincen Celtic, Trabzonsporlu Caleb Ekuban'ı kadrosunda görmek istiyor.
GHANASoccernet.com'un haberine göre Celtic, Trabzonspor'a 5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu ancak bordo-mavili yönetim bu teklifi reddetti.
Haberde, İskoç ekibinin 7 milyon euro'luk teklifinde ise Trabzonspor yönetiminin oyuncuyu satmayı düşünebileceği ifade edildi.
Ekuban, 2018 yazında Leeds United'dan 200 bin euro'ya kiralanmış ve 2019 yazında da 1 milyon euro'ya bonservisiyle Karadeniz ekibine transfer olmuştu.
Atletico Madrid'den kaleye takviye
[📝] Agreement with @NKLokomotiva over the transfer of Ivo Grbić.— Atlético de Madrid (@atletienglish) August 20, 2020
🇭🇷 The goalkeeper signs for the following four seasons.
➡️ All the details: https://t.co/PmnkNZq9iC
🧤 #WelcomeGrbic
🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/bfPYtwTqbM
Bakasetas'ın yeni adresi Fenerbahçe olabilir
Yunan basını Aytemiz Alanyaspor forması giyen Anastasios Bakasetas'ın Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı.
Sport24'ün haberine göre Sarı Lacivertliler, bonservis bedeli konusunda son detayları görüşüyor.
Fenerbahçe, Enner Valencia'yı renklerine bağlıyor
Fenerbahçe golcü transferinde sona yaklaştı.
Meksika televizyonu TUDN'nin haberine göre Enner Valencia Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.
Haberde Valencia için Fenerbahçe'nin bonservis bedeli ödemeyeceği kaydedildi.
Ekvadorlu oyuncunun imza atması için ise önce ailevi sorunlarını çözmesi gerekiyor. Valencia'nın bir süre önce kız kardeşi kaçırılmıştı.
Barcelona'ya 17'lik yıldız adayı
Roland Koeman'ı teknik direktör olarak takımın başına getiren Barcelona, daha önce anlaştığı Pedro Gonzalez Lopez (Pedri) ile resmi imzayı attı.
17 yaşındaki Pedri, oyun stiliyle Iniesta'yı andırıyor.
İspanya 2. Ligi'nde Las Palmas'tan forma giyen Pedri, babasının Michael Laudrup'u izletmesiyle futbola başladığını belirtirken idolünün Iniesta olduğunu belirtti.
Geçtiğimiz sezon Las Palmas formasını ligde 36 kez giyen yeni yıldız adayı, 4 gol attı 7 asist yaptı.
Beşiktaş savunmasını Welinton'la güçlendirdi
Türkiye Futbol Federasyonunun futbolcu bilgi bankası bölümünde Welinton'un siyah-beyazlı takımla 3 yıllık sözleşme imzaladığı bilgisi yer aldı.
Süper Lig kariyeri 2017-2018 sezonunda Aytemiz Alanyaspor formasıyla başlayan Brezilyalı stoper, geçen sezon 27 resmi maçta 3 gol attı.
Torino, Lucas Biglia ile el sıkıştı
Milan ile sözleşmesi sona eren Lucas Biglia, Torino’ya transfer oluyor.
Tuttosport’un haberine göre Serie A ekibi Torino, Lucas Biglia ile her konuda anlaşmaya vardı.
Arjantinli orta saha oyuncusu yeni kulübüyle bir yıllık sözleşme imzalayacak.
34 yaşındaki Biglia 2 milyon euro garanti ücret kazanacak.
Başakşehir, Martin Skrtel'in sözleşmesini uzattı
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Slovak stoperi Martin Skrtel'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun geçen sezon takıma katıldığı hatırlatılarak, "Martin Skrtel ile 1 yıllık yeni anlaşma yapılmıştır. Tecrübesi ve lider karakteriyle takımımıza önemli katkıda bulunan Slovak futbolcu ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." denildi.
Skrtel, geçen sezon Süper Lig'de 20 maça çıkıp, 3 gol atmıştı.
Gençlerbirliği Dominik Furman'ı kadrosuna kattı
Başkent ekibi orta sahasını güçlendirdi.
Gençlerbirliği kariyerinde Toulouse, Hellas Verona formaları da giyen son olarak ise ülkesi Polonya’da Wisla Plock'ta top koşturan 28 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı
Trabzonspor, Nemanja Andusic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Andusic'e sözleşme fesih bedeli olarak 50 bin euro ödendiği ifade edildi.
Southampton Welbeck transferinde sona yakın
The Sun'da yer alan habere göre Southampton, Watford'un golcüsü Danny Welbeck transferini bitiriyor.
Welbeck'in Watford ile yaptığı sözleşmede takımın küme düşmesi halinde 5.5 milyon pounda serbest kalma maddesi bulunuyordu. Southampton'ın bu bedel karşılığın golcü oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.
Koeman ilk olarak Wijnaldum'u istiyor
Arsenal, Gabriel transferini bitiriyor
Premier Lig devi, savunma hattını Lille'in stoperi Gabriel ile güçlendirecek.
football.london'da yer alan habere göre Arsenal, Lille ile Gabriel transferi için 30 milyon euro karşılığında el sıkıştı.