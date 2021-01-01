CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Adem Ljajic, Beşiktaş'la yol ayrımında

Denizlispor, Veton Tusha ile anlaştı
Denizlispor, 18 yaşındaki santrafor Veton Tusha ile anlaştı.
Denizlispor 18 yaşındaki santrafor oyuncusu Veton Tusha ile sözleşme imzaladı.
Kosovalı genç oyuncu daha önce Vardar Skopje takımının altyapısında forma giymişti.
Adem Ljajic, Beşiktaş'la yol ayrımında
Adem Ljajic'ten ümidini kesen Sergen Yalçın, oyuncunun ayrılmak istemesi halinde gidişine onay verecek.
Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda süre almayan Adem Ljajic'ten ümidi kesti.
Teknik heyet, Ljajic’in olası vedasıyla açılacak kontenjana iki yeni yabancıyı yazmayı planlıyor.
Yusuf tamam, sırada Kasımpaşa var
Yusuf Erdoğan ile anlaşan Trabzonspor, Kasımpaşa ile görüşmeleri sürdürüyor.
Abdullah Avcı'nın alternatif oyuncu olarak kadroda görmek istediği Yusuf Erdoğan adım adım Trabzonspor'a yaklaşıyor.
Fanatik'te yer alan habere göre; Yusuf Erdoğan ile anlaşan Bordo-mavili ekip, Kasımpaşa ile bonservis pazarlıklarını sürdüyor.
Kasımpaşa'nın Yusuf Erdoğan'a karşılık Hüseyin Türkmen'i istediği öğrenildi.
Mandzukic'in alternatifi Koita ve Kenan Karaman
Beşiktaş'ta Mandzukic transferinde sorun yaşanırsa listede Koita ve Kenan Karaman var.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Ocak ayında bir numaralı transfer hedefi Mario Mandzukic ile sorun yaşaması halinde alternatifleri hazırladı.
Bir santrafor kadroya katmak isteyen Siyah-beyazlılar, Koita ve Kenan Karaman için de girişimlerini sürdürüyor.
Kayserispor, Damjan Djoković ile prensipte anlaştı
Kayserispor, Cluj forması giyen Damjan Djokovic'i kadrosuna katıyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Cluj forması giyen Damjan Djoković, Kayserispor ile prensipte anlaştı.
Haberde, Gaziantep FK'nın gündeminde olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için Dan Petrescu'nun devreye girdiği ve eski oyuncusunu ikna ettiği kaydedildi.
Schalke'de Huntelaar sesleri
Bundesliga ekibi Schalke 04, eski oyuncusu Klaas-Jan Huntelaar'ı transfer etmek için Ajax'ı yokluyor. Golcü oyuncu Ajax'ta bu sezon çıktığı 15 maçta 5 gol kaydetti. Milli futbolcu Ahmed Kutucu'nun formasını giydiği Schalke ise bu sezon hücumda büyük sıkıntı yaşıyor. Küme düşme hattında yer alan Mavi-Beyazlılar, Bundesliga'nın en az gol atan ikinci takımı.
Huntelaar'ın sözleşmesi sezon sonunda biteceği için transferin cüzi bir fiyata devre arasında gerçekleşmesi mümkün görünüyor. 2010-2017 yaılları arasında Schalke forması giyen Hollandalı oyuncu, attığı 240 golle kulüp tarihin en golcü dördüncü yabancı futbolcusu konumunda.
Genoa'dan transfer atağı
Serie A takımlarından Genoa, Marsilya'nın Hollandalı futbolcusu Kevin Strootman ile kiralık olarak sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu 2013-2019 yılları arasında Roma forması giyerek Serie A'da ter dökmüştü. İtalyan ekibi ayrıca Salzburg'un 23 yaşındaki Fransız savunmacısı Jerome Onguéné'yi de kiralamak üzere...
🔴🔵 Kevin #Strootman è un nuovo giocatore del Genoa.— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 14, 2021
📝 https://t.co/IMuf7kIVCr pic.twitter.com/wriyNDQGg2
Fenerbahçe'de Papu Gomez sesleri
Sarı-lacivertliler yıldız futbolcu için devrede
Fenerbahçe, Atalanta'nın 33 yaşındaki yıldızı Papu Gomez için devreye girdi.
TRT Spor'un haberine göre Inter ve Juventus'un da istediği oyuncu için 5 milyon euro bonservis istenirken oyuncu ise yıllık 3 milyon euro'dan en az 2 yıllık sözleşme istiyor.
Milan, Mandzukic'i istiyor
Mario Mandzukic'e Milan talip
Beşiktaş'ın transfer gündeminde Mario Mandzukic'e İtalya'dan dev bir talip var.
Sky Sport Italia'nın haberine göre, Serie A'da liderliğini sürdüren Milan, Hırvat yıldız için devreye girdi. İtalyan ekibi yıldız futbolcuyla görüşmelere başlarken bu hamle Beşiktaş'ın elini zorlaştırdı.
Galatasaray, Mostafa Mohamed için kaynak arıyor
Mısır ekibi Zamalek forması giyen Mostafa Mohamed'i transfer etmek isteyen Galatasaray kaynak arıyor.
Sabah'ın haberine göre; Falcao ve Diagne'nin yerine Mostafa Mohamed'i transfer etmek isteyen Galatasaray, 23 yaşındaki oyuncu için bütçe açmak istiyor.
Mısır ekibi Zamalek'in, Mostafa Mohamed bonservisini 10 milyon euro olarak belirlediği ancak 5 milyon euro'ya kadar düştüğü öğrenildi.
Enzo Perez bonservis sorununu kendisi çözecek
Trabzonspor'un River Plate'den transfer etmek istediği Enzo Perez, Bordo-mavili ekip için gemileri yaktı.
Sabah'ta yer alan habere göre; River Plate'in bonservis bedeli istemesiyle zorlaşan transfer görüşmeleri için Enzo Perez devreye girdi.
Bonservis sorununu kendisi çözmeye çalışan 34 yaşındaki oyuncu, River Plate yönetimine takımdan ayrılmak istediğini ve Trabzonspor'un teklifini kabul edeceğini söyledi.
Beşiktaş, Mandzukic için elini hızlandırdı
Mario Mandzukic için bütçe açmak isteyen Beşiktaş, bazı oyuncularla yollarını ayıracak.
Mario Mandzukic'i transfer etmek isteyen Siyah-beyazlılar, Hırvat oyuncu için elini hızlandırdı.
Fanatik'in haberine göre; yapılan pazarlıklarda önemli aşama kaydeden Kartal, oyuncuya bütçe açmak için İsimat Mirin, Douglas ve Jeremain Lens gibi isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor.
Radamel Falcao'ya MLS'ten talip
MLS ekiplerinden Portland Timbers, Galatasaray'a Radamel Falcao için resmi teklif sundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vereceği her kararı kabul edeceklerini söylediği Radamel Falcao'ya MLS'ten teklif var.
AS'de yer alan habere göre; Portland Timbers, Radamel Falcao için Galatasaray'a resmi teklif sundu. Sarı-kırmızılı yönetim, 34 yaşındaki oyuncuya gelen bu teklifi kabul edecek.
Son kararı ise daha önce yaptığı açıklamalarda kariyerini MLS'de noktalamak istediğini belirten Radamel Falcao verecek.
Lyon, Slimani'yi transfer etti
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Slimani, Lyon'un kadrosuna katıldı.
Fransa ekibi Olympique Lyon, Cezayirli santrfor İslam Slimani'yi transfer ederken Fransız forvet Moussa Dembele'yi İspanya'nın Atletico Madrid takımına satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Olympique Lyon Kulübü, İngiltere temsilcisi Leicester City'den bedelsiz olarak transfer edilen 32 yaşındaki Slimani ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Trabzonspor, Yusuf Erdoğan için düğmeye bastı
Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Yusuf Erdoğan'ı transfer etmek istiyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; bu sezon Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan, eski kulübü Trabzonspor'a geri dönüyor.
Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın çok istediği Yusuf Erdoğan için harekete geçti.
Milan, Çalhanoğlu'nu bırakmıyor
Milan'da başarılı bir performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu'na İtalyan ekibi yeni bir sözleşme teklif etti.
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu bırakmak istemiyor.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İtalyan ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu’na yıllık 4 milyon euro kazanacağı yeni bir sözleşme önerdi.
Çalhanoğlu, Milan'da yıllık 2,5 milyon euro kazanıyordu.
Başakşehir, İrfan Can Kahveci'yi satmak istemiyor
Başakşehir'in, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci'yi göndermeye niyeti yok.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istediklerini söylemişti. Ancak Başakşehir'in İrfan'ı göndermeye niyeti yok.
Milliyet'te yer alan habere göre; 25 yaşındaki oyuncuyu satmak istemediklerini belirten Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Bu yaz Euro 2020 var. Avrupa’nın peşinde olduğu bir milli futbolcuyu şimdi niye satayım." ifadelerini kullandı.
Başakşehir başkanı, Türk kulüplerinin İrfan Can'ı alabileceklerini mali açıdan düşünmediğini söyledi.
Real Madrid'in hedefi Kylian Mbappe
Real Madrid'in gözü Kylian Mbappe'nin üzerinde.
AS'ta yer alan habere göre; yaz transfer döneminde Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak isteyen Real Madrid, PSG'nin kapısını çalacak.
Madrid ekibi, 22 yaşındaki yıldız için 150 milyon euro'luk transfer bütçesi yaratmak istiyor.
Galatasaray, Kenny Lala ile ilgileniyor
Aslan'ın gözü Strasbourg'un sağ beki Kenny Lala'da.
Le10Sport'un haberine göre Galatasaray, Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg forması giyen 29 yaşındaki sağ bek Kenny Lala ile ilgileniyor. Omar'ın havai fişek patlaması sonucu tedavisinin sürmesi nedeniyle yeni bir sağ bek arayan Galatasaray, Lala'yı kadrosuna katmak istiyor.
İddiaya göre Galatasaray'ın dışında Bundesliga ekiplerinden Leverkusen de oyuncuyu transfer etmek istiyor.
Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'ten ayrıldı
Fatih Karagümrük ile Aatif Chahechouhe yolları ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Aatif Chahechouhe ile bugün itibarıyla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Takımımıza verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederiz. Aatif'a kariyerinde başarılar diler, gelecek yıllarda futbol çatısı altında tekrar bir araya gelmeyi temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.
Steven N'Zonzi'ye Ada'dan iki talip
Arsenal ile Everton, N'Zonzi'yi istiyor
Bir dönem kiralık olarak Galatasaray forması giyen Steven N'Zonzi, Roma'daki sözleşmesini feshetmek istiyor.
FootMercato'nun haberine göre, kiralık olarak Rennes forması giyen N'Zonzi'yi Arsenal ve Everton kadrosuna katmak istiyor.
Metehan Altunbaş, LASK'ta
LASK Linz, Metehan Altunbaş'ı transfer etti
Avusturya takımlarından LASK, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan Metehan Altunbaş'ı transfer etti.
LASK Kulübü, 18 yaşındaki santrfor Metehan ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sivasspor, Ahmet Oğuz ile anlaştı
Demir Grup Sivasspor, sağ bek Ahmet Oğuz ile sözleşme imzaladı.
Sivasspor, Kasımpaşa ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdiren Ahmet Oğuz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kırmızı-beyazlılar, transferi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.
Uzun yıllar Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Oğuz, sezon başında Kasımpaşa'ya transfer olmuştu.
Resmi: BB Erzurumspor yeni kalecisini açıkladı
Süper Lig ekibi Polonyalı kaleci Jakub Szumski'yi transfer ettiğini duyurdu.
Jakub Szumski Erzurumspor’umuza hayırlı olsun! #BizimHikayemiz #Erzurumspor pic.twitter.com/Wt01t74N7U— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) January 12, 2021
Atakan Üner, Beşiktaş'tan ayrılıyor
Süper Lig ve 1. Lig'den talipleri olan Atakan Üner, Beşiktaş'tan ayrılıyor.
Ziraat Türkiye Kupası maç kadrosuna alınmayan Atakan Üner, Beşiktaş'tan ayrılıyor.
TRT Spor'un haberine göre; 21 yaşındaki oyuncuya Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Yılport Samsunspor talip oldu.
Manchester United ve Real Madrid'in Yusuf Demir yarışı
Manchester United ve Real Madrid kadrolarına genç yıldız adayı Yusuf Demir'i katmak istiyor.
Defensa Central'de yer alan habere göre; Manchester United ve Real Madrid, Rapid Vienna forması giyen Yusuf Demir için yarışıyor.
Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden ilgi gören 17 yaşındaki oyuncu, Old Trafford ve Santiago Bernabeu'dan gelen teklifleri de değerlendirecek.
Keçiörengücü'ne İsveçli golcü
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 27 yaşındaki İsveçli forvet Edin Hamidovic'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, İsveç'in Jönköpings Sodra IF takımında oynayan Hamidovic ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Edin Hamidovic'in İsveç liginde 29 maçta 11 gol attı.
Arsenal ve Chelsea, Ali Akman'ın peşinde
Bursaspor'un genç yıldızı, Premier Lig devlerinin ilgisini çekiyor
Daily Mail'de yer alan habere göre Chelsea ve Arsenal, Bursaspor'un paylayan yıldızı Ali Akman ile ilgileniyor.
Ali Akman, bu sezon Bursaspor forması ile 16 maçta 9 kez gol sevinci yaşamıştı.
Haberde Red Bull Salzburg ve Galatasaray'ın da 18 yaşındaki oyuncu için ara transferde girişimlerde bulunduğu bilgisine de yer verildi.
Trabzonspor'a Salomon önerisi
Forvet hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor'a menajerler Çin'de forma giyen Salomon Randon'u önerdi.
Forvet hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, elini Uzak Doğu'ya uzattı.
Fotomaç'ın Çin kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre; menajerler, Bordo-mavili ekibe Çin'de Dalian Professional takımında forma giyen Salomon Rondon'u önerdi.
Daha önce West Bromwich, Newcastle, Malaga, Rubin Kazan ve Zenit gibi takımlarda forma giyen 31 yaşındaki Venezuelalı forvet için son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.
Galatasaray, Onyekuru ve Ndayishimiye için gün sayıyor
Onyekuru ile Youssouf Ndayishimiye transferlerinde sona yaklaşan Galatasaray, iki oyuncu için gün sayıyor.
Galatasaray Ocak ayında iki oyuncunun transferinde sona yaklaştı.
Fanatik'in haberine göre; Onyekuru'nun haftasonuna kadar Türkiye'ye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.
Öte yandan Galatasaray, Yeni Malatyaspor'un 23 yaşındaki ön liberosu Youssouf Ndayishimiye transferini bitirmeye de çok yakın.
Beşiktaş, Kenan Karaman için masada
Beşiktaş, Mandzukic'e alternatif olarak Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman'ı transfer edecek.
Beşiktaş Mandzukic'e alternatif olarak Kenan Karaman'ı almak istiyor.
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, 26 yaşındaki Kenan Karaman için Düsseldorf'un kapısını çaldı.
Milli futbolcuyu Ocak ayında transfer etmek isteyen Siyah-beyazlılar, Alman ekibinin 650 bin euro bonservis talep etmesinin ardından B planı hazırladı.
Kartal, sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Kenan Karaman'ı yaz transfer döneminde kadrosuna katabilir.
Peter Zulj Göztepe'de
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Belçika'nın Anderlecht takımından Avusturyalı Peter Zulj'u sezon sonuna kadar kiraladı.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalandı.
Rapid Wien'de profesyonel olan Zulj, üllkesinde Grödig, Hartberg, Wolfsberger, Admira Wacker, Ried ve Sturm Graz takımlarında forma giydikten sonra 2018-2019 sezonunda Belçika'nın Anderlecht takımına transfer oldu.
Real Betis'in planı Socratis
Savunmaya takviye yapmak isteyen Real Betis, Arsenal'den Sokratis'i radarına aldı. Fakat Real Betis'in herhangi bir oyuncuyla sözleşme imzalamadan önce, La Liga maaş kısıtlaması yüzünden elinden oyuncu çıkarması gerekiyor. Bunun için ilk aday, bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Sidnei... William Carvalho da Benfica'ya satılabilir.
Arsenal'de kadro dışı kalan Sokratis ise La Liga'da oynamaya sıcak bakıyor. Ayrıca Londra kulübü de oyuncuyu bonservissiz gönderme konusunda yeşil ışık yakabilir. 2018 yazında Borussia Dortmund'dan transfer edilen Yunan oyuncu, bu sezon Arsenal formasıyla maça çıkamadı.
Juventus, Scamacca'nın peşinde
Mesut Özil'den heyecanlandıran açıklama
Yıldız oyuncu, "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna "Kadıköy" diyerek cevap verdi.
Kadıköy 🙌 https://t.co/uzlbQR6Aeb— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021
ManU Pogba'nın fiyatını 83 milyon € olarak belirledi
Kırmızı Şeytanlar, Fransız orta sahanın satış bedelini belirledi.
Manchester United, ismi PSG ile anılan Paul Pogba'nın bonservis bedelini belirledi.
Express Sport'ta yer alan hebre göre Kırmızı Şeytanlar, Dünya Kupası şampiyonu unvanına sahip olan orta saha oyuncusu için 83 milyon euro civarında bir teklif bekliyor.
ÖZEL | Laporta: Önceliğim Messi'yi takımda tutmak
Barcelona'da başkanlığa adaylığını koyan Joan Laporta önceliğinin Messi'yi takımda tutmak olduğunu söyledi.105,000 kapasiteye çıkarılarak yenilenmesi planlanan Camp Nou çalışmalarının Barça'nın 125. yıl kutlamalarında bitmesi planlanıyor. Barcelona'nın eski başkanlarından ve 24 Ocak'ta yapılacak başkanlık seçimine adaylığını koyan Joan Laporta, kulübün 125. yıl kutlamalarında Messi'nin de takımla beraber olmasını istiyor.
Goal'e konuşan Laporta, "125. yıl kutlamalarında Leo'nun da bizimle birlikte Camp Nou'da olmasını isterim. Stat konusu ise kolay değil çünkü inşa edilmesi 2 yıl sürüyor." şeklinde konuştu.
Leo Duarte Başakşehir'de
Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, özellikle Martin Skrtel'in sakatlanmasının ardından stoperde oluşan boşluğu Serie A takımlarından Milan'ın Brezilyalı stoperi Leonardo Duarte'yi 1,5 yıllığına kiralayarak doldurdu.
Marcelo, Beşiktaş'a geri dönebilir
Transfer döneminde kadrosundan birçok oyuncuyu gönderme kararı alan Olympique Lyon'da sıradaki ismin Marcelo olduğu öne sürüldü.
Footmercato' nun haberine göre; Tousart, Terrier, Gouiri, Marçal ve Rafael ile yollarını ayıran Lyon'da sıradaki ismin Tatarusanu ve Kenny Tete'nin ardından Beşiktaş'ın eski savunmacısı Marcelo olabileceği belirtildi.
Haberde Beşiktaş'ın iki sezondur Marcelo'yu geri istediği ve bu transferin imkânsız olmayacağı iddia edildi.
Henry Onyekuru, İstanbul'a geliyor
Galatasaray, Henry Onyekuru ile 6 aylığına bedelsiz olarak anlaştı. Resmi açıklamanın bu hafta içinde yapılması bekleniyor.
Galatasaray'da Onyekuru transferi imzaya kaldı.
Spor Arena'da yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar, Henry Onyekuru'yu satın alma opsiyonu ile 6 aylığına kiralayacak.
Transferi imzaya kalan Nijeryalı oyuncu, hafta içi İstanbul'a gelerek takımla idmana çıkacak.
Mauricio Pochettino, Paul Pogba'yı istiyor
Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, Paul Pogba'yı yaz transfer döneminde öğrencileri arasına eklemek istiyor.
Manchester United ile sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Paul Pogba, önümüzdeki sezon Ligue 1'de forma giyebilir.
Daily Star'da yer alan habere göre; Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun transfer hedefinde Paul Pogba var.
27 yaşındaki oyuncunun PSG'ye güç katacak ideal oyuncu profilinde olduğunu düşünen Pochettino, yaz transfer döneminde Pogba'yı takıma getirmek istiyor.
Paris temsilcisi, Fransız oyuncu için Manchester United'ın kapısını çalacak.
Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan açıklamadı
Sarı kırımızlı takım, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Oğuzlcan Çağlayan'a verdiği 1.2 milyon euro ve 6 maçlık men cezası hakkında açıklamada bulundu.
Galatasaray A takımı futbolcusu Oğulcan Çağlayan hakkında açıklama pic.twitter.com/UnWgaQ8VPM— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 10, 2021
Gaziantep FK için Bülent Korkmaz iddiası
Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK, Bülent Korkmaz ile prensip anlaşmasına vardı.
52 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de en son Konyaspor'da görev yapmıştı.
Lopetegui, Sevilla ile sözleşme uzattı
Julen Lopetegui, Sevilla ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2024 yılına dek uzattı.
🖊️ Julen Lopetegui has signed a contract extension to remain as #SevillaFC manager until 30th June 2024. ⚪️🔴#WeareSevilla #Lopetegui2024 pic.twitter.com/xNwBICkgsA— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) January 10, 2021
Boupendza ayrılacak mı?
Son haftalarda attığı süt süte gollerle Süper Lig'de gol krallığı yarışında 12 golle zirveye çıkan Hatayspor'un yıldızı Boupendza hakkında çıkan dedikodulara teknik direktör Ömer Erdoğan yanıt verdi.
Ömer Erdoğan, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Boupendza'ya teklif olduğu kulağımıza geliyor ama kesinlikle göndermeyi düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.
Adana Demirspor'a yeni golcü
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, son olarak Balıkesirpor'da forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Francis Ezeh'i 1,5 yıllığına renklerine bağladı.
Ezeh, bu sezon Balıkesir forması ile oynadığı 16 maçta 4 gol kaydetti.
Sergen Yalçın'dan Talisca açıklaması
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların Çin'de forma giyen eski oyuncuları Talisca'yı yeniden kadrolarına katacakları yönündeki iddialara cevap verdi.
Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan teknik adam "Talisca, Talisca diye sürekli konuşuyorsunuz. Nasıl alacağız? Talisca'nın kaç paraya oynadığını biliyor musunuz?" diyerek bu transferin finansal açıdan gerçekleşmesinin çok zor olduğunu dile getirdi.
Bright Osayi-Samuel transferine engel
Queens Park Rangers Menajeri Mark Warburton, sözleşmesi önümüzdeki yaz sonra erecek olan ve ismi Fenerbahçe ile anılan Bright Osayi-Samuel'in Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.
Acun Ilıcalı Süper Lig'den ilk transferini yaptı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard kulübü, Kasımpaşa'dan Mickael Tipran'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Okan Buruk'tan Terim'e cevap
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istediğine dair yaptığı açıklamaya cevap verdi.
Okan Buruk, "Fatih Hoca'nın açıklamalarını dinledim. Onu da anlıyorum, bir değişim istiyor, mutlu olmadığı oyuncular var. Bunu bütün hocalar zaman zaman istiyor. Biz de kendi takımımıza takviyeler yapmak istiyoruz. Galatasaray'ın ve belki birçok takımın talebi var." ifadelerini kullandı.
Resmi: Gaziantep FK'da Sumudica dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yaklaşık 1,5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Rumen çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.
Resmi: Kayserispor Dan Petrescu'yu açıkladı
Kayserispor, prensip anlaşmasına vardığı Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, bugün Kayseri'ye gelen Petrescu ile 1,5+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.
"Hoş geldin Dan Petrescu" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Dan Petrescu ile 1,5 + 1 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Petrescu ve ekibine başarılar dileriz." denildi.