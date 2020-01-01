CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Seri, Galatasaray'a dönmek istiyor

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, forması giyen Portekizli oyuncu Nelson Semedo'yu kadrosuna kattı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Nelson Semedo'nun bonservisi konusunda Barcelona ile anlaşmaya varıldığı ve Portekizli milli oyuncu ile iki yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Kulübe verdiği katkılar nedeniyle 26 yaşındaki oyuncu için teşekkür mesajı yayımlayan Barcelona ise oyuncunun bonservisi için 30 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini ve sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi halinde 10 milyon euro daha ek ödeme yapılacağını duyurdu.