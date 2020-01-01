CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Mert Yılmaz, Beşiktaş'a doğru

İngiliz gazeteci Duncan Castles’a göre , başta ve New York City FC olmak üzere birçok kulübün sahibi olan City Football Group ile beş yıllığına anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre Lionel Messi ilk üç sezonunda Manchester City forması giyecek, daha sonra New York City’ye giderek son iki sezonunu burada tamamlayacak.

Messi, ile yollarını ayırabilmesi halinde bu anlaşmadan 700 milyon euro kazanacak.