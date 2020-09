CANLI | Son dakika transfer haberleri & dedikoduları: Davide Santon'dan Beşiktaş'a ret

, Wolverhampton forması giyen bek oyuncusu Matt Doherty'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Transferin mali detayları hakkında bir bilgi verilmese de İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Tottenham, Doherty için Wolverhampton'a 16 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

📰 We are delighted to announce the signing of @mattdoherty20 from Wolverhampton Wanderers! #WelcomeDoherty ⚪️ #COYS