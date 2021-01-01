CANLI | Son dakika transfer haberleri: David Ospina, Juventus'a mı gidiyor?

Başakşehir 🤝 Lucas Lima
NTVSpor'un haberine göre; Başakşehir son olarak Al Ahli forması giyen Lucas Lima ile anlaştı.
Serbest oyuncu statüsünde bulunan 29 yaşındaki sol bek için bonservis ödemeyecek.
Ospina, Juventus'a gidebilir 👇
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Napoli, David Ospina için tekliflere açık.
Deneyimli kalecinin bir sonraki durağı Juventus olabilir.
Manchester United, Sergio Ramos'a kin besliyor 😲
Daily Mail'in haberine göre; Manchester United bir stopere ihtiyaç duymasına rağmen tercihini Sergio Ramos'tan yana kullanmak istemiyor.
İngiliz ekibi geçmişte yaşananlar nedeniyle Sergio Ramos'a fazla ilgi göstermiyor.
Paris Saint-Germain ile Manchester City, deneyimli stoper için en muhtemel destinasyonlar.
MANCHESTER UNITED, SERGIO RAMOS'A NEDEN KİN BESLİYOR?
Wolverhampton, Diego Costa için devrede 👀
Beşiktaş'ın transfer hedefindeki Diego Costa için İngiliz ekibi Wolverhampton devreye girdi.
BU HABERİN DEVAMINI GOAL TÜRKİYE'DE OKUYUN.
Sergio Ramos, Real Madrid'e veda etti
"Ne zaman gitti tren?— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 17, 2021
Bir ben kaldım bir de gölgem"
Sergio Ramos için veda vakti 😢pic.twitter.com/TqX8Ffqw2T
Buffon 🤝 Parma
Her şeyin başladığı yer. ⏳— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 17, 2021
Gianluigi Buffon, Parma'ya geri döndü. pic.twitter.com/vD8dA75KFs
Manchester City 🔁 Sergio Ramos
AS'ın haberine göre; Manchester City, Sergio Ramos yarışına liderlik ediyor.
Real Madrid'den ayrılma kararı alan Ramos için Pep Guardiola pusuda.
Chelsea, Borussia Dortmund'un iki yıldızını radarına aldı 🔁
Goal, Chelsea'nin yaz transfer dönemi hedeflerini teyit etti.
İngiliz ekibi, Borussia Dortmund'un 17 yaşındaki yıldızı Jude Bellingham'ı uzun vadeli hedef olarak belirlerken takım arkadaşı Erling Haaland ile de sözleşme imzalamak istiyor.
İngiliz ekibi ayrıca Harry Kane'i bu yaz Stamford Bridge'e getirme planları yapıyor.
Ramos'un maaşı en az 12 milyon euro 👀💰
AS'da yer alan habere göre; Real Madrid ile yollarını ayırma kararı alan Sergio Ramos'un maaş beklentisi yılda en az 12 milyon euro.
Finansal anlamda sıkıntı yaşayan birçok kulüp için bu maaş yüksek olsa da oyuncunun adı Manchester United ve Paris Saint-Germain gibi destinasyonlarla anıldı.
Mohamed Elneny, Arsenal ile hala anlaşma aşamasında 👇
Mohamed Elneny ile Arsenal arasındaki transfer görüşmeleri Nisan ayında başlamıştı.
Ancak Elneny'nin Filistin paylaşımının ardından Arsenal'ın sponsorları rahatsızlık duymuş ve kulübün Mısırlı yıldızla görüşmelerinin sekteye uğradığı iddia edilmişti.
Football.london'ın haberine göre; Yeni sezon öncesi Arsenal ile sözleşme uzatmak isteyen Elneny, İngiliz ekibi ile görüşmeleri bekliyor.