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CANLI | Son dakika transfer haberleri: David Ospina, Juventus'a mı gidiyor?

Yaz transfer dönemi başladı. Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin transfer çalışmaları da hız kazandı.

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David Ospina Napoli
Getty Images

Başakşehir 🤝 Lucas Lima

2021-06-18T09:23:22Z

NTVSpor'un haberine göre; Başakşehir son olarak Al Ahli forması giyen Lucas Lima ile anlaştı.

Serbest oyuncu statüsünde bulunan 29 yaşındaki sol bek için bonservis ödemeyecek.

Lucas Lima estreia Palmeiras Santo André 2018 Paulistão
Divulgação/Palmeiras

Ospina, Juventus'a gidebilir 👇

2021-06-18T07:59:10Z

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Napoli, David Ospina için tekliflere açık.

Deneyimli kalecinin bir sonraki durağı Juventus olabilir.

David Ospina Napoli 2020
Napoli

Manchester United, Sergio Ramos'a kin besliyor 😲

2021-06-18T07:14:51Z

Daily Mail'in haberine göre; Manchester United bir stopere ihtiyaç duymasına rağmen tercihini Sergio Ramos'tan yana kullanmak istemiyor.

İngiliz ekibi geçmişte yaşananlar nedeniyle Sergio Ramos'a fazla ilgi göstermiyor.

Paris Saint-Germain ile Manchester City, deneyimli stoper için en muhtemel destinasyonlar.

MANCHESTER UNITED, SERGIO RAMOS'A NEDEN KİN BESLİYOR?

Ramos
Getty

Sergio Ramos, Real Madrid'e veda etti

2021-06-17T12:38:19Z

Buffon 🤝 Parma

2021-06-17T12:37:34Z

Gianluigi Buffon, futbol kariyerine başladığı kulüp Parma'ya resmen geri döndü.
Buffon-Parma GFX
Goal

Manchester City 🔁 Sergio Ramos

2021-06-17T09:31:26Z

AS'ın haberine göre; Manchester City, Sergio Ramos yarışına liderlik ediyor.

Real Madrid'den ayrılma kararı alan Ramos için Pep Guardiola pusuda.

sergio ramos real madrid
Getty

Chelsea, Borussia Dortmund'un iki yıldızını radarına aldı 🔁

2021-06-17T06:38:32Z

Goal, Chelsea'nin yaz transfer dönemi hedeflerini teyit etti.

İngiliz ekibi, Borussia Dortmund'un 17 yaşındaki yıldızı Jude Bellingham'ı uzun vadeli hedef olarak belirlerken takım arkadaşı Erling Haaland ile de sözleşme imzalamak istiyor.

İngiliz ekibi ayrıca Harry Kane'i bu yaz Stamford Bridge'e getirme planları yapıyor.

Erling Haaland Harry Kane Jude Bellingham
Getty/Goal

Ramos'un maaşı en az 12 milyon euro 👀💰

2021-06-17T06:26:09Z

AS'da yer alan habere göre; Real Madrid ile yollarını ayırma kararı alan Sergio Ramos'un maaş beklentisi yılda en az 12 milyon euro.

Finansal anlamda sıkıntı yaşayan birçok kulüp için bu maaş yüksek olsa da oyuncunun adı Manchester United ve Paris Saint-Germain gibi destinasyonlarla anıldı.

Sergio Ramos
Getty Images

Mohamed Elneny, Arsenal ile hala anlaşma aşamasında 👇

2021-06-17T06:14:07Z

Mohamed Elneny ile Arsenal arasındaki transfer görüşmeleri Nisan ayında başlamıştı.

Ancak Elneny'nin Filistin paylaşımının ardından Arsenal'ın sponsorları rahatsızlık duymuş ve kulübün Mısırlı yıldızla görüşmelerinin sekteye uğradığı iddia edilmişti.

Football.london'ın haberine göre; Yeni sezon öncesi Arsenal ile sözleşme uzatmak isteyen Elneny, İngiliz ekibi ile görüşmeleri bekliyor.

Mohamed Elneny Arsenal 2020-21
Getty