CANLI | Son dakika transfer haberleri: David Ospina, Juventus'a mı gidiyor?

AS'da yer alan habere göre; Real Madrid ile yollarını ayırma kararı alan Sergio Ramos'un maaş beklentisi yılda en az 12 milyon euro.

Finansal anlamda sıkıntı yaşayan birçok kulüp için bu maaş yüksek olsa da oyuncunun adı Manchester United ve Paris Saint-Germain gibi destinasyonlarla anıldı.