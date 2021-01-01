CANLI | Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılıyor mu?

Calciomercato'nun haberine göre; Merih Demiral, Juventus'tan ayrılmak istese de İtalyan devinin istekleri önünde engel oluyor.

Juventus'un Demiral için 40 milyon euro talep etmesi transfer planını erteleyebilir.

Ancak milli oyuncunun başka bir takıma satın alma opsiyonlu kiralanması muhtemel.