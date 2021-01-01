CANLI | Son dakika transfer haberleri: Chelsea, Eden Hazard'ı yuvaya getirecek

Umut Meraş 🔁 Trabzonspor
Sabah Spor'un haberine göre; Trabzonspor'da hedef İsmail Köybaşı'nın ardından Umut Meraş.
Oyuncunun eski temsilcisi Türkiye'ye gelme fikrine sıcak bakmazken, yeni menajer Trabzonspor yönetimine, "Teklifiniz geçerliyse görüşelim" dedi.
Goretzka 🔁 Pogba
the Sun'ın haberine göre; Manchester United, Paul Pogba'nın Old Trafford'daki potansiyel varisi olarak Leon Goretzka'yı görüyor.
Goretzka'nın sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor ve Manchester United ile anlaşmasını yenilemeye istekli olmayan Paul Pogba'nın da öyle.
Chelsea, Eden Hazard'ı özledi
AS'ta yer alan habere göre; Chelsea, Eden Hazard'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor.
İngiliz ekibi, Real Madrid ile formunu yeniden kazanan Hazard için girişimlerini sürdürüyor ancak Belçikalı yıldızı geri getirmek için ağır bir bedel ödemeli.
İsmail Köybaşı 🔁 Trabzonspor
Trabzonsporumuza Hoş Geldin İsmail Köybaşı pic.twitter.com/Rr18qzb6Ge— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 21, 2021
Mert Günok 🔁 Beşiktaş
Beşiktaş, Mert Günok ile anlaşmaya çok yakın. (@fanatikcomtr) 👀— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 21, 2021
Mert Günok doğru bir transfer mi? 🤔✍️ pic.twitter.com/I6jdiaX3RM
Rachid Ghezzal 🔁 Galatasaray
Nicolò Schira'nın haberine göre; Rachid Ghezzal ile Galatasaray bir yıl opsiyonlu 2024'e kadar anlaştı.
Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek Ghezzal, sarı-kırmızlı kulüp için sağlık kontrolünden geçecek.
Lens ve Douglas'a talip 👇
Sabah Spor'un haberine göre; Fatih Karagümrük, Jeremain Lens ile yeniden ilgileniyor.
Douglas'a ise Anadolu kulüplerinden talip var.
Beşiktaş iki oyuncuyu da elden çıkarmak istiyordu.
PSG 🔁 Paul Pogba
Fransız yıldızın menajeri Mino Raiola, Paris Saint-Germain ile görüşüyor. Sözleşmesinin son yılına giren Pogba, Old Trafford'dan ayrılabilir.
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen PSG, Fransız yıldızı 49 milyon euro'ya kadrosuna katabileceğine inanıyor. (Daily Mail) 👀 pic.twitter.com/MhJQmwmS4I— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 21, 2021