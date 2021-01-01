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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Chelsea, Eden Hazard'ı yuvaya getirecek

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Eden Hazard warm-up
Getty

Umut Meraş 🔁 Trabzonspor

2021-07-22T06:52:01Z

Sabah Spor'un haberine göre; Trabzonspor'da hedef İsmail Köybaşı'nın ardından Umut Meraş.

Oyuncunun eski temsilcisi Türkiye'ye gelme fikrine sıcak bakmazken, yeni menajer Trabzonspor yönetimine, "Teklifiniz geçerliyse görüşelim" dedi.

Umut Meras France v Turkey 10162019
AA

Goretzka 🔁 Pogba

2021-07-22T06:47:49Z

the Sun'ın haberine göre; Manchester United, Paul Pogba'nın Old Trafford'daki potansiyel varisi olarak Leon Goretzka'yı görüyor.

Goretzka'nın sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor ve Manchester United ile anlaşmasını yenilemeye istekli olmayan Paul Pogba'nın da öyle.

Chelsea, Eden Hazard'ı özledi

2021-07-22T06:36:58Z

AS'ta yer alan habere göre; Chelsea, Eden Hazard'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz ekibi, Real Madrid ile formunu yeniden kazanan Hazard için girişimlerini sürdürüyor ancak Belçikalı yıldızı geri getirmek için ağır bir bedel ödemeli.

eden Hazard belgium vs finland
getty

Rachid Ghezzal 🔁 Galatasaray

2021-07-21T06:46:40Z

Nicolò Schira'nın haberine göre; Rachid Ghezzal ile Galatasaray bir yıl opsiyonlu 2024'e kadar anlaştı.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek Ghezzal, sarı-kırmızlı kulüp için sağlık kontrolünden geçecek.

Lens ve Douglas'a talip 👇

2021-07-21T06:41:43Z

Sabah Spor'un haberine göre; Fatih Karagümrük, Jeremain Lens ile yeniden ilgileniyor.

Douglas'a ise Anadolu kulüplerinden talip var.

Beşiktaş iki oyuncuyu da elden çıkarmak istiyordu.

PSG 🔁 Paul Pogba

2021-07-21T06:39:28Z

Fransız yıldızın menajeri Mino Raiola, Paris Saint-Germain ile görüşüyor. Sözleşmesinin son yılına giren Pogba, Old Trafford'dan ayrılabilir.