CANLI | Son dakika transfer haberleri: Chelsea, Eden Hazard'ı yuvaya getirecek

the Sun'ın haberine göre; Manchester United, Paul Pogba'nın Old Trafford'daki potansiyel varisi olarak Leon Goretzka'yı görüyor.

Goretzka'nın sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor ve Manchester United ile anlaşmasını yenilemeye istekli olmayan Paul Pogba'nın da öyle.