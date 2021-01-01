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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Caner Erkin, Beşiktaş'a mı gidiyor?

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Caner Erkin Rizespor v Besiktas 02012020
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Rachid Ghezzal'da mutlu son 👇

2021-08-07T11:27:53Z

NTVSpor'un haberine göre;  Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın bonservisi için Leicester City ile anlaşmaya vardı.

Kartal, Cezayirli oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş, Caner Erkin için harekete geçti 👇

2021-08-07T09:29:38Z

Messi, PSG'ye transfer olmak istiyor 👇

2021-08-07T06:51:38Z

RMC Sport'un haberine göre; Arjantinli yıldız, Ligue 1'e transfer olmaya evet dedi.

Lionel Messi, PSG'ye kulübe katılmaya hazır olduğunu iletti.

Fransız ekibi, Messi ile bir sezon uzatma opsiyonlu iki yıllık sözleşme hazırlıyor.

Agüero ayrılmak istiyor 👇

2021-08-07T06:49:39Z

Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş yönetimine mesaj 👇

2021-08-06T05:50:08Z

Manchester City, Messi'yi transfer edebilir 👇

2021-08-06T05:49:06Z

Manchester Evening News'in haberine göre; Manchester City, Lionel Messi için transfer düşüncesinden vazgeçmiş değil.

Jack Grealish'i kadroya dahil etmelerinin hemen ardından Messi, Barça'dan ayrılsa da bu transferi gerçekleştirmek için yeterli mali güçleri var.

Lionel Messi
Getty

Adana Demirspor, Galatasaray'ın eski sağ bekini istiyor 👇

2021-08-06T05:39:13Z