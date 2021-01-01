CANLI | Son dakika transfer haberleri: Çalhanoğlu'nun yerine James Rodriguez

James Rodriguez 👉 Milan
CalcioMercato'nun haberine göre Milan, Hakan Çalhanoğlu’nun yerine James Rodriguez'i kadrosuna katacak. 👀 pic.twitter.com/rO0qrmHcmL— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 23, 2021
PSG 🔁 Sergio Ramos
🚨 Goal’ün aldığı bilgiye göre PSG, Real Madrid ile sözleşmesi bu ay sonunda sona erecek olan Sergio Ramos ile temas kurdu. pic.twitter.com/ilLJU9D5Ir— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 23, 2021
Favre, Premier Lig yolunda
Fenerbahçe ile de adı anılan Lucien Favre, Fabrizio Romano'nun haberine göre Crystal Palace ile anlaşmaya yakın.
İsviçreli tekink adamın Premier Lig ekibiyle 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Ayrıca haberde, Fenerbahçe'nin farklı teknik direktörlerle ilgilendiğine de yer verildi.
Lucien Favre is one step away from joining Crystal Palace as new manager, three years contract confirmed as @ed_aarons reported - work permit expected to be conceded in the next days. 🔵🔴 #CPFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2021
Fenerbahçe are looking for different managers and not for Lucien Favre. 🇹🇷❌
Hertha Berlin, Boateng'i transfer etti
Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Kevin-Prince Boateng, Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile anlaştı. 34 yaşındaki Alman yıldız, geride bıraktığımız sezonda İtalya Serie B ekiplerinden Monza'da oynamıştı.
🔵 ⚪️ Hertha Berlin, Kevin-Prince Boateng'i transfer ettiğini açıkladı. pic.twitter.com/YNIxHNN29Y— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 23, 2021
David Luiz, eski kulübüne mi dönüyor?
Juve'den 30 milyon euro'luk teklif
Juventus, Sassuolo'da forma giyen Manuel Locatelli için 30 milyon euro ve Radu Dragusin'i teklif edecek.
İtalyan oyuncuyla Real Madrid, PSG, Manchester City ve Borussia Dortmund da ilgileniyor.
[La Gazzetta Dello Sport]
Luis Suarez, Premier Lig'e kapıyı kapattı
Atletico Madrid'in Uruguaylı golcüsü, Premier Lig'de Liverpool dışında bir takımda oynamak istemediğini açıkladı.
World Soccer dergisine konuşan Suarez, Madrid'de kendini evinde hisettiğini ve ayrılmayı düşünmediğini söyledi.
Mbappe, PSG'de kalmak istemiyor
Marca'da yer alan habere göre; Paris Saint-Germain'in gelecek için sunduğu projeyi ikna edici bulmayan Mbappe, takımdan ayrılmayı düşünüyor.
Fransız yıldızın PSG ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Takımıyla yeni kontrat imzalamaya yanaşmayan Mbappe'nin adı bir süredir Real Madrid ile anılıyor.