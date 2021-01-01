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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Çalhanoğlu'nun yerine James Rodriguez

Yaz transfer dönemi başladı. Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin transfer çalışmaları da hız kazandı.

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James Rodriguez Everton Colombia
Getty Images

James Rodriguez 👉 Milan

2021-06-24T05:36:58Z

PSG 🔁 Sergio Ramos

2021-06-24T05:35:49Z

Favre, Premier Lig yolunda

2021-06-23T20:00:12Z

Fenerbahçe ile de adı anılan Lucien Favre, Fabrizio Romano'nun haberine göre Crystal Palace ile anlaşmaya yakın.

İsviçreli tekink adamın Premier Lig ekibiyle 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Ayrıca haberde, Fenerbahçe'nin farklı teknik direktörlerle ilgilendiğine de yer verildi.

Hertha Berlin, Boateng'i transfer etti

2021-06-23T16:39:21Z

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Kevin-Prince Boateng, Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile anlaştı. 34 yaşındaki Alman yıldız, geride bıraktığımız sezonda İtalya Serie B ekiplerinden Monza'da oynamıştı.

David Luiz, eski kulübüne mi dönüyor?

2021-06-23T16:32:08Z

The Sun'ın haberine göre PSG, eski oyuncusu David Luiz'le ilgileniyor. 2014-2016 yılları arasında Fransız devinin formasını giyen Luiz, Arsenal'le olan sözleşmesinin sona ermesiyle eski kulübüne dönebilir.
David Luiz Arsenal

Juve'den 30 milyon euro'luk teklif

2021-06-23T08:51:02Z

Juventus, Sassuolo'da forma giyen Manuel Locatelli için 30 milyon euro ve Radu Dragusin'i teklif edecek.

İtalyan oyuncuyla Real Madrid, PSG, Manchester City ve Borussia Dortmund da ilgileniyor.

[La Gazzetta Dello Sport]

Locatelli
Getty

Luis Suarez, Premier Lig'e kapıyı kapattı

2021-06-23T08:34:07Z

Atletico Madrid'in Uruguaylı golcüsü, Premier Lig'de Liverpool dışında bir takımda oynamak istemediğini açıkladı.

World Soccer dergisine konuşan Suarez, Madrid'de kendini evinde hisettiğini ve ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Luis Suarez Liverpool
Getty

Mbappe, PSG'de kalmak istemiyor

2021-06-23T08:16:41Z

Marca'da yer alan habere göre; Paris Saint-Germain'in gelecek için sunduğu projeyi ikna edici bulmayan Mbappe, takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Fransız yıldızın PSG ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Takımıyla yeni kontrat imzalamaya yanaşmayan Mbappe'nin adı bir süredir Real Madrid ile anılıyor.

Kylian Mbappe Paris Saint-Germain PSG 2020-21
Getty Images