CANLI | Son dakika transfer haberleri: Çalhanoğlu'nun yerine James Rodriguez

Fenerbahçe ile de adı anılan Lucien Favre, Fabrizio Romano'nun haberine göre Crystal Palace ile anlaşmaya yakın.



İsviçreli tekink adamın Premier Lig ekibiyle 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Ayrıca haberde, Fenerbahçe'nin farklı teknik direktörlerle ilgilendiğine de yer verildi.

Lucien Favre is one step away from joining Crystal Palace as new manager, three years contract confirmed as @ed_aarons reported - work permit expected to be conceded in the next days. 🔵🔴 #CPFC



Fenerbahçe are looking for different managers and not for Lucien Favre. 🇹🇷❌