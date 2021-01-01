Beşiktaş'tan Mert Günok hamlesi
Siyah beyazlı ekip, Başakşehir forması giyen Mert Gönok'u kadrosuna katmak istiyor. [A Spor]
Beşiktaş, 32 yaşındaki file bekçisine üç yıllık sözleşme önerecek.
2017'den bu yana Başakşehir'in başarısı için ter döken Mert Günok, geçmişte Fenerbahçe'de ve Bursaspor'da oynamıştı.
Trabzonspor'a Güney Amerikalı sol bek
Inter forması giyen Dalbert'ten olumsuz yanıt alan bordo mavililer, Alioski için ise Galatasaray'la karşı karşıya gelmişti.
Trabzonspor'un hedefindeki son isim, Kolombiya'nın Junior takımında oynayan 23 yaşındaki Gabriel Fuentes.
"Fenerbahçe'yle görüşmedik"
West Ham forması giyen Andriy Yarmolenko'nun menajeri, Fenerbahçe söylentileriyle ilgili bir açıklama yaptı.
Türkiye'den hiçbir kulüp ile görüşmediklerini belirten Vadim Shabliy, haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
Pjanic, Juventus'a dönebilir
Serie A ekibi, Barcelona'nın gözden çıkardığı Miralem Pjanic'i yeniden kadrosuna katmak istiyor. [Mundo Deportivo]
2016-2020 yılları arasında Juventus forması giyen Bosnalı oyuncu, geçen yaz 60 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.
Everton, Merih Demiral'ı istiyor
Calciomercato'nun haberine göre; Everton, Juventus forması giyen milli savunmacıyı kadrosuna katmayı amaçlıyor.
Takımın başına yeni geçen Rafa Benitez'in planı, bol alternatifli bir savunma rotasyonu oluşturmak.
Arsenal, Ben White transferini 50 milyon sterline bitirdi
Londra ekibi, Ben White'ın kulübü Brighton ile anlaşma sağladı. Arsenal, White ile görüşmelere başlamak için oyuncunun tatilden dönmesini bekliyor.
İngiltere'nin Euro 2020 kadrosunda da yer alan 23 yaşındaki stoper turnuvada süre almadı.
Trippier'in Premier Lig'e dönüş planı
İngiliz bek Manchester United'a katılacağı konusunda umutlu.
Manchester Evening News'in haberine göre, Atletico Madrid'in İngiliz beki Kieran Trippier, bu yaz Manchester United formasıyla Premier Lig'e dönmek istiyor.
Geçtiğimiz sezon La Liga şampiyonluğu kazanan oyuncu sözleşmesinin son yılına girerken, kulüp de oyuncu satışından kar elde etmeyi amaçlıyor.
Gökhan Gönül Çaykur Rizespor'da
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını açıkladı.
Karadeniz temsilcisi, tecrübeli oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Gökhan Gönül, 77 numaralı formayı giyecek ve Çaykur Rizespor'un yeni kaptanı olacak.
Giroud, İtalya'da 👇
Olivier Giroud, Milan'ın sağlık kontrolünden geçmek için İtalya'da.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 16, 2021
❤️🖤 pic.twitter.com/r7mG7bhX1z
Terim'den Alioski'ye veto 👀🤔
Skorer'in haberine göre; Alioski yıllık 2.2 milyon eurodan 4 senelik anlaşma istedi.
Ancak bu rakamı gören teknik direktör Fatih Terim, çileden çıktı.
Kuzey Makedonyalı için harcanacak parayı yüksek bulan tecrübeli teknik adam, Alioski'yi veto etti.
Fenerbahçe 🔁 Hulk?
Sabah'ın haberine göre; Hulk'un 31 Aralık 2022 tarihine kadar ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile sözleşmesi bulunuyor.
Ancak Hulk, bedelsiz olarak imza attığı Atletico MG ile yaptığı anlaşmaya, "İstediği zaman bedelsiz olarak ayrılır" maddesi koydurdu.
Teknik direktör Vitor Pereira'nın Çin'in Shanghai Port takımından öğrencisi olan Hulk ile bir görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı belirtildi.
Rosier'in Beşiktaş inadı 👇
Sabah Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın bonservis teklifi daha yüksek olunca beklemeye geçen Sporting'e Rosier, gerekirse kendi ücretinin bir kısmını bonservise vermeye hazır olduğunu söyledi.
"Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. İki katını da verseler gitmek istemiyorum"
Arsenal'in gözü Abraham'da
Arsenal Chelsea'nin gözden çıkardığı Tammy Abraham ile ilgileniyor.
The Telegraph'ın haberine göre Arsenal, Chelsea'den ayrılması beklenen Tammy Abraham için nabız yokluyor. Chelsea'nin kadro ve transfer planlamaları doğrultusunda şimdiden birçok kulübe önerdiği oyuncu için Arsenal'in yanı sıra West Ham ve Aston Villa'nın da devrede olduğu öğrenildi.
Chelsea'nin ayrıca İngiliz oyuncuyu Haaland için yapacağı teklifin içinde Borussia Dortmund'a da önermeyi planladığı konuşuluyor.
Papiss Cisse'den açıklama 👀👇
Papiss Cisse, Premier Lig'e dönmek istiyor 👇 pic.twitter.com/3ReBvrjaOr— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 15, 2021
Robben'den veda 😥
Arjen Robben futbola veda etti 👋💔 pic.twitter.com/7GiiPWnIaI— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 15, 2021
Alioski 🔁 Galatasaray
Galatasaray, Ezgjan Alioski ile her konuda anlaştı. (@sabahspor1) 👀 pic.twitter.com/Jf4nBVq2mY— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 15, 2021
Ghezzal 🔁 Galatasaray
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetici Işıtan Gün, Rachid Ghezzal'ın menajeri Anouir Fazuli ile görüştü.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 15, 2021
Ghezzal, 2.5 milyon euro ve artı performans bonuslarına "Evet" dedi. (@sabahspor1) 👀🤔 pic.twitter.com/WzcCTpq7yP