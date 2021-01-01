CANLI | Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın gelecek sezon kadrosu şekilleniyor

Juventus Gianluigi Donnarumma'dan önce, ağabeyi Antonio ile imzalamaya çalışıyor.

22 yaşındaki Gianluigi Donnarumma, Juventus ile Milan'ı karşı karşıya getirdi. Juventus, genç kaleci ile imzalamak istiyor. Milan ise burnundan kıl aldırmıyor. Kırmızı-siyahlılar başka kalecilerle bile görüşmeye başladı. Ayrıca Milanlı taraftarlar da Gianluigi'ye sırt çevirmiş durumda.

tuttomercatoweb',in haberine göre Juventus ise Donnarumma için yıllık 12 milyon euro önerdi. Fakat daha fazlası da var. Siyah-beyazlılar, genç kalecinin yine Milan bünyesinde yer alan ağabeyi Antonio'yu da renklerine bağlamak istiyor. Böylece Gianluigi daha kolay ikna edilebilecek.

30 yaşındaki Antonio, uzun süre alt liglerde forma giydikten sonra, kardeşinin isteğiyle dört sene önce Milan'a gelmişti.