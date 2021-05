CANLI | Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın gelecek sezon kadrosu şekilleniyor

Sergio Ramos ile yollarını ayırmaya hazırlanan Real Madrid, Bayern Münih'in yıldızını kadroya katıyor.

Skt Sports'un iddiasına göre Bayern Münih ile yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya varamayan David Alaba, Real Madrid'den gelen beş yıllık teklifi kabul etti. Alaba'nın ismi Barcelona ve Chelsea ile de anılıyordu.

Sky sources: David Alaba has agreed a 5 year contract until 2026 with @realmadrid. Barcelona is not an option anymore. Contract not signed yet, but will be in the next weeks 🔜📝✅ #TransferUpdate @Sky_Torben @Sky_Marc pic.twitter.com/jo7DIVjO8g