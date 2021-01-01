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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Mert Günok transferinde aşama kaydetti

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Mert Gunok Basaksehir
AA

Beşiktaş Mert Günok transferinde aşama kaydetti

2021-08-08T13:21:30Z

Siyah beyazlılar İstanbul Başakşehir'e tecrübeli kaleci için son teklifini iletti.

Bonservis bedelini 1.5 milyon euroya indiren İstanbul Başakşehir'e 1.2 milyon euro ve bonuslarla toplam 1.4 milyon euro öneren Beşiktaş yönetimi cevap bekliyor. İki kulübün anlaşması durumunda, Beşiktaş Mert Günok ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray', genç stoperin peşinde

2021-08-07T15:49:04Z

Sports Digitale kaynaklı habere göre Galatasaray, Kopenhag’ta forma giyen 22 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson’u transfer etti.

Sarı-kırmızlılar, Danimarkalı oyuncu için 7 milyon Euro bonservis ödeyecek. Ödeme planı ise 4 yıla yayılacak.

Victor Nelsson Denmark

Lukaku 🔁 Chelsea

2021-08-07T13:47:04Z

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, Romelu Lukaku'nun transferini birkaç gün içinde bitirmeyi umuyor.

İngiliz ekibi, ​Inter ile 115 milyon euro'da mutabakata vardı.

Mert Günok pazarlığı sürüyor 👇

2021-08-07T12:22:21Z

Rachid Ghezzal'da mutlu son 👇

2021-08-07T11:27:53Z

NTVSpor'un haberine göre;  Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın bonservisi için Leicester City ile anlaşmaya vardı.

Kartal, Cezayirli oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş, Caner Erkin için harekete geçti 👇

2021-08-07T09:29:38Z

Messi, PSG'ye transfer olmak istiyor 👇

2021-08-07T06:51:38Z

RMC Sport'un haberine göre; Arjantinli yıldız, Ligue 1'e transfer olmaya evet dedi.

Lionel Messi, PSG'ye kulübe katılmaya hazır olduğunu iletti.

Fransız ekibi, Messi ile bir sezon uzatma opsiyonlu iki yıllık sözleşme hazırlıyor.

Agüero ayrılmak istiyor 👇

2021-08-07T06:49:39Z

Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş yönetimine mesaj 👇

2021-08-06T05:50:08Z

Manchester City, Messi'yi transfer edebilir 👇

2021-08-06T05:49:06Z

Manchester Evening News'in haberine göre; Manchester City, Lionel Messi için transfer düşüncesinden vazgeçmiş değil.

Jack Grealish'i kadroya dahil etmelerinin hemen ardından Messi, Barça'dan ayrılsa da bu transferi gerçekleştirmek için yeterli mali güçleri var.

Lionel Messi
Getty

Adana Demirspor, Galatasaray'ın eski sağ bekini istiyor 👇

2021-08-06T05:39:13Z