CANLI | Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Mert Günok transferinde aşama kaydetti

Beşiktaş Mert Günok transferinde aşama kaydetti
Siyah beyazlılar İstanbul Başakşehir'e tecrübeli kaleci için son teklifini iletti.Bonservis bedelini 1.5 milyon euroya indiren İstanbul Başakşehir'e 1.2 milyon euro ve bonuslarla toplam 1.4 milyon euro öneren Beşiktaş yönetimi cevap bekliyor. İki kulübün anlaşması durumunda, Beşiktaş Mert Günok ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Galatasaray', genç stoperin peşinde
Sports Digitale kaynaklı habere göre Galatasaray, Kopenhag’ta forma giyen 22 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson’u transfer etti.
Sarı-kırmızlılar, Danimarkalı oyuncu için 7 milyon Euro bonservis ödeyecek. Ödeme planı ise 4 yıla yayılacak.
Lukaku 🔁 Chelsea
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, Romelu Lukaku'nun transferini birkaç gün içinde bitirmeyi umuyor.
İngiliz ekibi, Inter ile 115 milyon euro'da mutabakata vardı.
Mert Günok pazarlığı sürüyor 👇
Beşiktaş ile Başakşehir arasında Mert Günok pazarlığı sürüyor.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 7, 2021
🦅 Beşiktaş'ın teklifi: 1 milyon euro 💰
🦉 Başakşehir'in isteği: 1.5 milyon euro 💰
(@yagosabuncuoglu) pic.twitter.com/SKkSmHmrd7
Rachid Ghezzal'da mutlu son 👇
NTVSpor'un haberine göre; Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın bonservisi için Leicester City ile anlaşmaya vardı.
Kartal, Cezayirli oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Beşiktaş, Caner Erkin için harekete geçti 👇
Caner Erkin 🔃 Beşiktaş— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 7, 2021
Beşiktaş, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile iletişime geçecek. (@fotomac) 👀
Caner Erkin, Beşiktaş'a gelmeli mi? 🤔 pic.twitter.com/hT35bEZszv
Messi, PSG'ye transfer olmak istiyor 👇
RMC Sport'un haberine göre; Arjantinli yıldız, Ligue 1'e transfer olmaya evet dedi.
Lionel Messi, PSG'ye kulübe katılmaya hazır olduğunu iletti.
Fransız ekibi, Messi ile bir sezon uzatma opsiyonlu iki yıllık sözleşme hazırlıyor.
Agüero ayrılmak istiyor 👇
😱 Sergio Agüero, Barcelona'dan ayrılmak istiyor.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 6, 2021
📜 Arjantinli oyuncunun avukatları kontratın feshi için bir yol arayışında.
🔗 La Porteria pic.twitter.com/CHzXeYkTKz
Galatasaray 🔁 Japhet Tanganga
Galatasaray, Premier Lig'de kalmak isteyen Japhet Tanganga'yı ikna etmeye çalışıyor. (@NicoSchira) 👀 pic.twitter.com/BrVrrAuaYF— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 7, 2021
Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş yönetimine mesaj 👇
Rachid Ghezzal, Beşiktaş yönetimine, "ilk maçta takımla sahada olmak istediğini" iletti. (@sabahspor1) 👀 pic.twitter.com/TGq47OJBST— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 6, 2021
Manchester City, Messi'yi transfer edebilir 👇
Manchester Evening News'in haberine göre; Manchester City, Lionel Messi için transfer düşüncesinden vazgeçmiş değil.
Jack Grealish'i kadroya dahil etmelerinin hemen ardından Messi, Barça'dan ayrılsa da bu transferi gerçekleştirmek için yeterli mali güçleri var.
Adana Demirspor, Galatasaray'ın eski sağ bekini istiyor 👇
Adana Demirspor, daha önce Galatasaray forması giyen Mariano için harekete geçti. (@fanatikcomtr) 👀 pic.twitter.com/litDF9Bjt0— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 6, 2021