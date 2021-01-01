CANLI | Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nu milli yıldızla takaslıyor

Doğan Alemdar Fransa yolcusu
Ligue 1 ekibi Rennes, Kayserispor'u genç kalecisi Doğan Alemdar'a teklif yaptı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fransız ekibi, Kayserispor'a 3.5 milyon euro ve bonusların üzerine sonraki satıştan da pay içeren bir teklif yaptı.
Haberde transferin sonuçlanmaya yakın olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ta Boateng sesleri
Akşam kaynaklı habere göreBeşiktaş defansa takviye yapmak için Bayern Münih'le sözleşmes isona eren Jerome Boateng ile görüşüyor.
Boateng'in yıllık maaşının 3-3.5 milyon euro bandında olacağı, 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
3 milyon euro imza parası isteyen oyuncunun bu talebinde de indirime gitmesi talep ediliyor.
Beşiktaş ve Sassuolo arasında dev takas!
Kaleye Mert Günok takviyesi yapan siyah-beyazlılar, genç file bekçisi Ersin Destanoğlu ile yollarını ayırabilir.
Akşam gazetesinin haberine göre siyah-beyazlılar, Ersin Destanoğlu'nu isteyen Sassuolo ile bir takas transferi gerçekleştirdi.
Habere göre Beşiktaş, Kaan Ayhan + 2 milyon euro karşılığında transferi bitirdi.
Galatasaray'a Portekiz'den orta saha
Orta saha rotasyonunu kuvvetlendirmek isteyen Galatasaray, rotayı Portekiz'e çevirdi.
Sarı-kırmızılılar, A Spor'un haberine göre Portekiz'in Braga takımında forma giyen Al Musrati için girilşimler başladı.
Beşiktaş'ta hedef Denswil
Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bologna'dan Stefano Denswil'in transferini bitirmek istiyor.
28 yaşındaki Hollandalı stoper, 2019'da 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Brügge'den Bologna'ya transfer olmuştu.
Fenerbahçe'de Dembele sesleri
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef Dembele
Kadrosuna santrfor takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Lyon'dan Moussa Dembele ile ilgileniyor.
Fanatik'in haberine göre sarı-lacivertiler, Fransız ekibinin sportif direktörü Juninho ile görüşerek transferi noktalamak isteyecek.
Ozan Tufan'a İngiltere'den talip
TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin milli yıldızına Ada'dan talip olduğunu açıkladı.
Dilmen'e göre Premier Lig'in yeni ekibi Watford, Ozan Tufan'la ilgileniyor.
Galatasaray'ın önceliği Gedson
Geçtiğimiz sene kiraladığı Gedson Fernandes'i tekrar kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, transfer için yoğun çaba sarf ediyor.
Fanatik, Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferi için Benfica'ya 2 milyon euro kiralama bedeliyle 8 milyon euro satın alma opsiyonlu sözleşme teklif ettiğini belirtiyor.
Ayrıca haberde oyuncunun da sarı-kırmızılı kulüpte forma giymek istediğine yer veriliyor.
Fenerbahçe'de hedef Sörloth
Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, elde ettiği gelirleri Sörloth transferinde kullanmak istiyor.
RB Leipzig, Norveçli golcüyü kiralamadan ziyade bonservisiyle satmak istiyor.
Bir dönem Trabzonspor forması giyen oyuncuyla Avrupa'dan kulüplerin ilgilendiği de biliniyor.
Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı kalabilir
Transferde bütçe oluşturmak isteyen Beşiktaş, Adem Ljajic'le yollarını ayırmayı hedefliyor.
Ancak Fanatik kaynaklı habere göre, yıldız oyuncu henüz hiçbir kulüple anlaşma sağlayamadı.
Sırp oyuncu, kendisine takım bulamazsa kadro dışı kalabilir.
Tammy Abraham Roma'da
Chelsea'de son dönemde gözden genç yıldız Tammy Abraham, Jose Mourinho yönetimindeki Roma'ya transfer oldu.
Fabrizio Romano'nun haberine göre İtalyan ekibi, 40 milyon euro karşılığında oyuncuyu transfer edecek.
Ayrıca Chelsea'nin 80 milyon euro'luk bir geri alma maddesinin olması da bekleniyor.
Boupendza ayrılıyor
Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, yıldız oyuncu Aaron Boupendza'nın takımdan ayrılacağını açıkladı:
"Aaron Boupendza büyük ölçüde satıldı. Yurt dışına gidecek. Kulüpler anlaştı, iş imzaya kaldı."
Boupendza'nın adı geçtiğimiz dönemde Fenerbahçe ile de anılmıştı
Edin Dzeko Inter'de
Lukaku'yu Chelsea'ye satan Inter, Roma'da kadroda düşünülmeyen tecrübeli golcüyle anlaştı.
Serie A'da geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan ancak yaşadığı ekonomik problemlerden dolayı golcüsü Romelu Lukaku'yu Chelsea'ye satan Inter, Belçikalı yıldızın alternatifini İtalya'da buldu.
Simone Inzaghi'nin takımı Roma'da geçtiğimiz sezondan bu yana hem teknik heyetle hem de yönetimle problem yaşayan Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı.
Real Madrid, Mbappe için şansını deneyecek
L'Equipe'te yer alan haberde; Real Madrid'in Kylian Mbappe'yi bu yaz transfer etmek istediği belirtildi.
PSG ile sözleşmesi 2022'de sona erecek olan Fransız yıldızın adı bir süredir Real Madrid ile anılıyor.
Real Madrid, yapacağı hamleyle Mbappe'yi bu yaz kadrosuna katamasa dahi gelecek yıl için oyuncuyla aradaki bağları güçlendirmeyi umuyor.
Arsenal'da son çare kiralama formülü
The Sun'a göre; Arsenal listesindeki iki ismi alamadığı takdirde Houssem Aouar için Lyon'a kiralama teklifinde bulunacak.
Brentford'a yenilerek Premier Lig'e kötü giren Londra ekibi, Martin Odegaard ve James Maddison transferlerini henüz sonuçlandıramadı.
Bu iki isimden birini bonservisiyle almaya çalışan Arsenal, başarısız olursa orta sahaya yapacağı takviye için rotayı Fransa'ya çevirecek.
PSG transfere doymuyor
Gazzetta dello Sport'a göre; PSG, Napoli'nin Senegalli savunmacısı Kalidou Koulibaly için girişimlerde bulundu.
Sergio Ramos'un sakatlıktan dönüşü iki ayı bulabilir. Fransız ekibi bu nedenle alternatif arayışına girdi.
Napoli, Koulibaly için 50 milyon euro bonservis talep ediyor.
Beşiktaş'tan Nainggolan'a servet!
Inter'den ayrılan tecrübeli orta saha siyah-beyazlı formayı giyebilir.Belçika basınından Gazet van Antwerpen Metropool Stad, Beşiktaş'ın Antwerp'in de kadrosuna katmak istediği Radja Nainggolan'a iki yıl için 6.4 milyon euro teklif ettiğini öne sürdü. Belçikalı oyuncu bonservisini elinde bulunduran Inter ile olan kontratını feshetmişti.
Beşiktaş, Mert Günok ile anlaşmaya çok yakın
Başakşehir ile 1 milyon euro karşılığında el sıkışan Beşiktaş, tecrübeli kaleciyle 2+1 yıllık sözleşmenin şartları üzerinde görüşüyor.
Beşiktaş, Mert Günok transferi için Başakşehir ve oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı.@yagosabuncuoglu— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 11, 2021
Edin Dzeko, Inter'de
Sky Sport Italia'nın haberine göre; Inter, Dzeko için bonservis bedeli ödemeyecek.
Ancak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları halinde Roma'nın kasasına 1.9 milyon euro bonus girecek.
Beşiktaş, Ozan Tufan'ı istedi
Tivibu Spor'da yer alan habere göre; siyah beyazlı kulüp, Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
Ancak Fenerbahçe başkanı Ali Koç, rakip takıma oyuncu satmak istemediğini söyleyerek teklifi geri çevirdi.
Barcelona, Emre Demir ile görüşüyor
Barış Yurduseven'in haberine göre; Barcelona, Kayserispor forması giyen Emre Demir ile prensip anlaşmasına vardı.
17 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Süper Lig'de 14 maçta forma giymişti.
Manchester United, Martial'i bırakmıyor
Telegraph'ın haberine göre İngiliz ekibi, Inter'in talip olduğu Anthony Martial'i kadrosunda tutmak istiyor.
Romelu Lukaku'yu Chelsea'ye satan Inter, forvet arayışında ilk olarak 25 yaşındaki Fransız oyuncuya yönelmişti.
Boupendza'ya iki talip var
Hatayspor'un onursal başkanı Lütfü Savaş, Aaron Boupendza için Avrupa ve Orta Doğu'dan teklif aldıklarını açıkladı.
Geçen sezon Süper Lig'de 36 maçta 22 gol atarak dikkat çeken Gabonlu oyuncunun adı Fenerbahçe ile de anılmıştı.
Fenerbahçe, Ademi ile yolları ayırdı
Sarı lacivertli kulüp, İsviçreli oyuncunun Rusya temsilcisi Khimki'ye transfer olduğunu duyurdu.
Geçen sezon Basel'den alınan Ademi, Fenerbahçe formasıyla sadece sekiz maça çıkabildi.
John Stones beş yıl daha City'de
Manchester City, 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2026 yılına kadar sözleşme yeniledi.
Geçen sezon Ruben Dias'la harika bir stoper ikilisi oluşturan Stones, Oyuncular Birliği tarafından belirlenen Yılın En İyi 11'ine seçilmişti.
Kayserispor yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı
Diego Costa ile fark kapanıyor
Beşiktaş Vincent Aboubakar'ın boşluğunu dünyaca ünlü bir isimle doldurabilir.
Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş iki yıl için maaş, bonuslar ve imza parası da dahil olmak üzere 7 milyon euro isteyen Diego Costa'ya 6 milyon euro teklif etti. İki taraf arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Brezilyalı olmasına rağmen İspanya Milli Takımı'nın formasını giyen Costa son olarak geçtiğimiz sezon Atletico Madrid forması giymiş ve yedi maçta iki gol atmıştı.
Beşiktaş'a Chelsea'den forvet
Beşiktaş, Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi için temaslara başladı (TRT Spor).
Geçen sezon kiralık olarak Crystal Palace forması giyen 27 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de 18 maçta 2 gol, 2 asistle oynamıştı.
Galatasaray, Victor Nelsson'la anlaştı
NTV Spor'un haberine göre; sarı kırmızılı ekip Danimarkalı stoperle beş yıllık anlaşma imzalayacak.
Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödenecek. 22 yaşındaki oyuncu ise yılda 1,5 milyon euro kazanacak.
Willock Newcastle'da
BBC Sport'un haberine göre Newcastle, geride bıraktığımız sezonda Arsenal'dan kiraladığı Joe Willock'u tekrar kadrosuna katmak istiyor.
Habere göre Newcastle, 20 milyon pound'un üzerinde bir değer karşılığında transferi noktalamak istiyor.
Arsenal'in hedefi Vlahovic
Fiorentina'nın genç golcüsü Vlahovic'in talipleri artmaya devam ediyor.
Di Marzio'nun haberine göre Arsenal, Tammy Abraham'ı kadrosuna katamazsa Vlahovic için devreye girecek.
Galatasaray genç hücumcuların peşinde
Kadrosuna kattığı genç oyuncularla gündem olan Galatasaray, hücum hattında da revizyona gitmeye hazırlanıyor.
Fotomaç kaynaklı habere göre sarı-kırmızılılar, Derby County'den Kamil Jozwiak ve Rijeka'dan Robert Muric ile ilgileniyor.
Haberde, Rijeka ile 2022 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Robert Muric için kulübünün 1.5 milyon euro istediği belirtiliyor.
Beşiktaş için Nainggolan iddiası
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Beşiktaş, Radja Nainggolan'ı transfer etmek için yıldız oyuncunun menajeri ile irtibata geçti.
Ancak haberde Belçikalı yıldızın yoluna Cagliari'de devam etmek istediğine de yer verildi.
Fenerbahçe'nin rakibi Mourinho
Kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinde eski Trabzonsporlu Sörtloth da var.
Ancak Mourinho da Dzeko'nun Inter'e transfer olma ihtimali üzerine Norveçli golcüyü Roma'ya transfer etmek istiyor.
Sörtloth için yüksek bir bonservis bedeli talep eden RB Leipzig'in kararı ilerleyen günlerde netleşecek. (Sabah)
Fenerbahçe için Bakambu iddiası
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, BJ Guoan forması giyen Cedric Bakambu ile ilgileniyor.
Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertliler, oyuncunun sözleşmesinin sona ermesine az bir süre kalmasını değerlendirmek istiyor. Oyuncu da Süper Lig'e dönmeye sıcak bakıyor.