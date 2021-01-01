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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nu milli yıldızla takaslıyor

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Ersin Destanoglu Besiktas
AA

Doğan Alemdar Fransa yolcusu

2021-08-16T13:35:27Z

Ligue 1 ekibi Rennes, Kayserispor'u genç kalecisi Doğan Alemdar'a teklif yaptı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fransız ekibi, Kayserispor'a 3.5 milyon euro ve bonusların üzerine sonraki satıştan da pay içeren bir teklif yaptı.

Haberde transferin sonuçlanmaya yakın olduğu belirtildi.

 

Doğan Alemdar, Kayserispor
AA

Beşiktaş'ta Boateng sesleri

2021-08-16T09:31:29Z

Akşam kaynaklı habere göreBeşiktaş defansa takviye yapmak için Bayern Münih'le sözleşmes isona eren Jerome Boateng ile görüşüyor.

Boateng'in yıllık maaşının 3-3.5 milyon euro bandında olacağı, 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

3 milyon euro imza parası isteyen oyuncunun bu talebinde de indirime gitmesi talep ediliyor.

 

Boateng
Getty

Beşiktaş ve Sassuolo arasında dev takas!

2021-08-16T08:40:29Z

Kaleye Mert Günok takviyesi yapan siyah-beyazlılar, genç file bekçisi Ersin Destanoğlu ile yollarını ayırabilir.

Akşam gazetesinin haberine göre siyah-beyazlılar, Ersin Destanoğlu'nu isteyen Sassuolo ile bir takas transferi gerçekleştirdi.

Habere göre Beşiktaş, Kaan Ayhan + 2 milyon euro karşılığında transferi bitirdi.

 

Kaan Ayhan Turkey vs. Italy 06/11/21
Getty Images

Galatasaray'a Portekiz'den orta saha

2021-08-16T06:31:13Z

Orta saha rotasyonunu kuvvetlendirmek isteyen Galatasaray, rotayı Portekiz'e çevirdi.

Sarı-kırmızılılar, A Spor'un haberine göre Portekiz'in Braga takımında forma giyen Al Musrati için girilşimler başladı.

Beşiktaş'ta hedef Denswil

2021-08-16T06:29:13Z

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bologna'dan Stefano Denswil'in transferini bitirmek istiyor.

28 yaşındaki Hollandalı stoper, 2019'da 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Brügge'den Bologna'ya transfer olmuştu.

Stefano Denswil Bologna 12012019
Getty

Fenerbahçe'de Dembele sesleri

2021-08-16T06:27:19Z

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef Dembele

Kadrosuna santrfor takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Lyon'dan Moussa Dembele ile ilgileniyor.

Fanatik'in haberine göre sarı-lacivertiler, Fransız ekibinin sportif direktörü Juninho ile görüşerek transferi noktalamak isteyecek.

20200815_Moussa Dembele_Lyon
(C)Getty Images

Ozan Tufan'a İngiltere'den talip

2021-08-16T06:25:35Z

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin milli yıldızına Ada'dan talip olduğunu açıkladı.

Dilmen'e göre Premier Lig'in yeni ekibi Watford, Ozan Tufan'la ilgileniyor.

Ozan Tufan Fenerbahce
Depo Photos

Galatasaray'ın önceliği Gedson

2021-08-15T06:25:32Z

Geçtiğimiz sene kiraladığı Gedson Fernandes'i tekrar kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, transfer için yoğun çaba sarf ediyor.

Fanatik, Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferi için Benfica'ya 2 milyon euro kiralama bedeliyle 8 milyon euro satın alma opsiyonlu sözleşme teklif ettiğini belirtiyor.

Ayrıca haberde oyuncunun da sarı-kırmızılı kulüpte forma giymek istediğine yer veriliyor.

Gedson Fernandes 02.10.21
AA

Fenerbahçe'de hedef Sörloth

2021-08-15T06:23:18Z

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, elde ettiği gelirleri Sörloth transferinde kullanmak istiyor.

RB Leipzig, Norveçli golcüyü kiralamadan ziyade bonservisiyle satmak istiyor. 

Bir dönem Trabzonspor forması giyen oyuncuyla Avrupa'dan kulüplerin ilgilendiği de biliniyor.

Alexander Sörloth RB Leipzig
twitter/dierottenbullen

Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı kalabilir

2021-08-15T06:20:37Z

Transferde bütçe oluşturmak isteyen Beşiktaş, Adem Ljajic'le yollarını ayırmayı hedefliyor.

Ancak Fanatik kaynaklı habere göre, yıldız oyuncu henüz hiçbir kulüple anlaşma sağlayamadı.

Sırp oyuncu, kendisine takım bulamazsa kadro dışı kalabilir.

Adem Ljajic Besiktas Training
Depo Photos

Tammy Abraham Roma'da

2021-08-15T06:18:28Z

Chelsea'de son dönemde gözden genç yıldız Tammy Abraham, Jose Mourinho yönetimindeki Roma'ya transfer oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre İtalyan ekibi, 40 milyon euro karşılığında oyuncuyu transfer edecek.

Ayrıca Chelsea'nin 80 milyon euro'luk bir geri alma maddesinin olması da bekleniyor.

Tammy Abraham Roma
Getty Images

Boupendza ayrılıyor

2021-08-14T18:43:34Z

Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, yıldız oyuncu Aaron Boupendza'nın takımdan ayrılacağını açıkladı:

 "Aaron Boupendza büyük ölçüde satıldı. Yurt dışına gidecek. Kulüpler anlaştı, iş imzaya kaldı."

Boupendza'nın adı geçtiğimiz dönemde Fenerbahçe ile de anılmıştı

Aaron Boupendza Hatayspor
AA

Edin Dzeko Inter'de

2021-08-14T17:52:49Z

Lukaku'yu Chelsea'ye satan Inter, Roma'da kadroda düşünülmeyen tecrübeli golcüyle anlaştı.

Serie A'da geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan ancak yaşadığı ekonomik problemlerden dolayı golcüsü Romelu Lukaku'yu Chelsea'ye satan Inter, Belçikalı yıldızın alternatifini İtalya'da buldu.

Simone Inzaghi'nin takımı Roma'da geçtiğimiz sezondan bu yana hem teknik heyetle hem de yönetimle problem yaşayan Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı.

Real Madrid, Mbappe için şansını deneyecek

2021-08-14T06:37:59Z

L'Equipe'te yer alan haberde; Real Madrid'in Kylian Mbappe'yi bu yaz transfer etmek istediği belirtildi.

PSG ile sözleşmesi 2022'de sona erecek olan Fransız yıldızın adı bir süredir Real Madrid ile anılıyor.

Real Madrid, yapacağı hamleyle Mbappe'yi bu yaz kadrosuna katamasa dahi gelecek yıl için oyuncuyla aradaki bağları güçlendirmeyi umuyor.

PSG-mbappe-202107110830
(C)Getty Images

Arsenal'da son çare kiralama formülü

2021-08-14T06:33:46Z

The Sun'a göre; Arsenal listesindeki iki ismi alamadığı takdirde Houssem Aouar için Lyon'a kiralama teklifinde bulunacak.

Brentford'a yenilerek Premier Lig'e kötü giren Londra ekibi, Martin Odegaard ve James Maddison transferlerini henüz sonuçlandıramadı.

Bu iki isimden birini bonservisiyle almaya çalışan Arsenal, başarısız olursa orta sahaya yapacağı takviye için rotayı Fransa'ya çevirecek.

Houssem Aouar France
Getty

PSG transfere doymuyor

2021-08-14T06:29:29Z

Gazzetta dello Sport'a göre; PSG, Napoli'nin Senegalli savunmacısı Kalidou Koulibaly için girişimlerde bulundu.

Sergio Ramos'un sakatlıktan dönüşü iki ayı bulabilir. Fransız ekibi bu nedenle alternatif arayışına girdi.

Napoli, Koulibaly için 50 milyon euro bonservis talep ediyor.

Kalidou Koulibaly Napoli
Getty Images

Beşiktaş'tan Nainggolan'a servet!

2021-08-12T08:05:26Z

Inter'den ayrılan tecrübeli orta saha siyah-beyazlı formayı giyebilir.

Belçika basınından Gazet van Antwerpen Metropool Stad, Beşiktaş'ın Antwerp'in de kadrosuna katmak istediği Radja Nainggolan'a iki yıl için 6.4 milyon euro teklif ettiğini öne sürdü. Belçikalı oyuncu bonservisini elinde bulunduran Inter ile olan kontratını feshetmişti. 

Beşiktaş, Mert Günok ile anlaşmaya çok yakın

2021-08-11T13:58:54Z

Başakşehir ile 1 milyon euro karşılığında el sıkışan Beşiktaş, tecrübeli kaleciyle 2+1 yıllık sözleşmenin şartları üzerinde görüşüyor.

Mert gunok basaksehir 31012020
Vedat Yangın

Edin Dzeko, Inter'de

2021-08-11T13:36:57Z

Sky Sport Italia'nın haberine göre; Inter, Dzeko için bonservis bedeli ödemeyecek.

Ancak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları halinde Roma'nın kasasına 1.9 milyon euro bonus girecek.

Dzeko Inter gfx
Getty/Goal

Beşiktaş, Ozan Tufan'ı istedi

2021-08-11T12:52:28Z

Tivibu Spor'da yer alan habere göre; siyah beyazlı kulüp, Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Ancak Fenerbahçe başkanı Ali Koç, rakip takıma oyuncu satmak istemediğini söyleyerek teklifi geri çevirdi.

sergen yalcin ozan tufan gfx
gfx

Barcelona, Emre Demir ile görüşüyor

2021-08-11T08:43:05Z

Barış Yurduseven'in haberine göre; Barcelona, Kayserispor forması giyen Emre Demir ile prensip anlaşmasına vardı.

17 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Süper Lig'de 14 maçta forma giymişti.

Emre Demir Kayserispor

Manchester United, Martial'i bırakmıyor

2021-08-11T08:17:36Z

Telegraph'ın haberine göre İngiliz ekibi, Inter'in talip olduğu Anthony Martial'i kadrosunda tutmak istiyor.

Romelu Lukaku'yu Chelsea'ye satan Inter, forvet arayışında ilk olarak 25 yaşındaki Fransız oyuncuya yönelmişti.

martial
(C)Getty Images

Boupendza'ya iki talip var

2021-08-11T08:04:47Z

Hatayspor'un onursal başkanı Lütfü Savaş, Aaron Boupendza için Avrupa ve Orta Doğu'dan teklif aldıklarını açıkladı.

Geçen sezon Süper Lig'de 36 maçta 22 gol atarak dikkat çeken Gabonlu oyuncunun adı Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Aaron Boupendza Hatayspor Denizlispor 05082021
AA

Fenerbahçe, Ademi ile yolları ayırdı

2021-08-11T08:01:55Z

Sarı lacivertli kulüp, İsviçreli oyuncunun Rusya temsilcisi Khimki'ye transfer olduğunu duyurdu.

Geçen sezon Basel'den alınan Ademi, Fenerbahçe formasıyla sadece sekiz maça çıkabildi.

John Stones beş yıl daha City'de

2021-08-11T07:58:40Z

Manchester City, 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2026 yılına kadar sözleşme yeniledi.

Geçen sezon Ruben Dias'la harika bir stoper ikilisi oluşturan Stones, Oyuncular Birliği tarafından belirlenen Yılın En İyi 11'ine seçilmişti.

John Stones

Kayserispor yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı

2021-08-10T21:58:06Z

Kayserispor, Dinamo Zagreb forması giyen Mario Gavranovic ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı.
Gavranovic

Diego Costa ile fark kapanıyor

2021-08-10T06:44:06Z

Beşiktaş Vincent Aboubakar'ın boşluğunu dünyaca ünlü bir isimle doldurabilir.

Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş iki yıl için maaş, bonuslar ve imza parası da dahil olmak üzere 7 milyon euro isteyen Diego Costa'ya 6 milyon euro teklif etti. İki taraf arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Brezilyalı olmasına rağmen İspanya Milli Takımı'nın formasını giyen Costa son olarak geçtiğimiz sezon Atletico Madrid forması giymiş ve yedi maçta iki gol atmıştı.

Diego Costa Atletico Madrid 2020
Getty

Beşiktaş'a Chelsea'den forvet

2021-08-09T21:07:44Z

Beşiktaş, Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi için temaslara başladı (TRT Spor).

Geçen sezon kiralık olarak Crystal Palace forması giyen 27 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de 18 maçta 2 gol, 2 asistle oynamıştı.

Michy Batshuayi Chelsea 2019-20
Getty Images

Galatasaray, Victor Nelsson'la anlaştı

2021-08-09T20:20:22Z

NTV Spor'un haberine göre; sarı kırmızılı ekip Danimarkalı stoperle beş yıllık anlaşma imzalayacak.

Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödenecek. 22 yaşındaki oyuncu ise yılda 1,5 milyon euro kazanacak.

Willock Newcastle'da

2021-08-09T09:08:31Z

BBC Sport'un haberine göre Newcastle, geride bıraktığımız sezonda Arsenal'dan kiraladığı Joe Willock'u tekrar kadrosuna katmak istiyor.

Habere göre Newcastle, 20 milyon pound'un üzerinde bir değer karşılığında transferi noktalamak istiyor.

Joe Willock Newcastle 2020-21
Getty Images

Arsenal'in hedefi Vlahovic

2021-08-09T07:04:14Z

Fiorentina'nın genç golcüsü Vlahovic'in talipleri artmaya devam ediyor.

Di Marzio'nun haberine göre Arsenal, Tammy Abraham'ı kadrosuna katamazsa Vlahovic için devreye girecek.

Dusan Vlahovic Fiorentina 2020-21
Getty

Galatasaray genç hücumcuların peşinde

2021-08-09T07:01:35Z

Kadrosuna kattığı genç oyuncularla gündem olan Galatasaray, hücum hattında da revizyona gitmeye hazırlanıyor.

Fotomaç kaynaklı habere göre sarı-kırmızılılar, Derby County'den Kamil Jozwiak ve Rijeka'dan Robert Muric ile ilgileniyor.

Haberde, Rijeka ile 2022 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Robert Muric için kulübünün 1.5 milyon euro istediği belirtiliyor.

Beşiktaş için Nainggolan iddiası

2021-08-09T06:56:16Z

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Beşiktaş, Radja Nainggolan'ı transfer etmek için yıldız oyuncunun menajeri ile irtibata geçti.

Ancak haberde Belçikalı yıldızın yoluna Cagliari'de devam etmek istediğine de yer verildi.

 

Radja Nainggolan Cagliari 2020-2021
Getty Images

Fenerbahçe'nin rakibi Mourinho

2021-08-09T06:53:49Z

Kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinde eski Trabzonsporlu Sörtloth da var.

Ancak Mourinho da Dzeko'nun Inter'e transfer olma ihtimali üzerine Norveçli golcüyü Roma'ya transfer etmek istiyor.

Sörtloth için yüksek bir bonservis bedeli talep eden RB Leipzig'in kararı ilerleyen günlerde netleşecek. (Sabah)

GERMANY ONLY: ALEXANDER SÖRLOTH LEIPZIG
imago images / Picture Point LE

Fenerbahçe için Bakambu iddiası

2021-08-09T06:51:01Z

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, BJ Guoan forması giyen Cedric Bakambu ile ilgileniyor.

Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertliler, oyuncunun sözleşmesinin sona ermesine az bir süre kalmasını değerlendirmek istiyor. Oyuncu da Süper Lig'e dönmeye sıcak bakıyor.

ONLY GERMANY Cedric Bakambu
Getty Images