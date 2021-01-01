CANLI | Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Diego Costa'ya yeni teklifini iletti

Ekuban, İtalya yolcusu
Serie A ekiplerinden Genoa, transfer için hem Caleb Ekuban, hem de Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.
İtalyan basınında yer alan haberlerde; Genoa'nın gelecek yaz sözleşmesi sona erecek olan Ekuban için 2.2 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtilmişti.
Villa Grealish'in alternatifini buldu
Asron Villa, Manchester City'nin Jack Grealish için teklifte bulunmasının ardından yıldız oyuncunun alternatiflerini aramaya başladı.
İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Villa, Norwich forması giyen genç oyuncu Todd Cantwell'i kadrosuna katmak istiyor.
Norwivh, Cantwell için 40 milyon pound'luk bonservis bedeli talep ediyor.
Wolves'un hedefi Ramsey
Juventus'ta beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Ramsey ile Premier Lig ekibi Wolves ilgileniyor.
CalcioMercato'nun haberine göre İngiliz ekibi, Ramsey'nin temsilcileriyle bir göüşme gerçekleştirdi.
Ancak Galli oyuncu, Juventus'ta kalmak ve formayı kapmak istiyor.
Galatasaray için Rony Lopes iddiası
Sağ kanat bölgesine ekleme yapmak isteyen Galatasaray, Milliyet'in haberine göre Rony Lopes'le ilgileniyor.
Sarı-kırmızılılar, habere göre geçtiğimiz sezonda Sevilla'dan Nice'e kiralanan oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Fenerbahçe'de hedef Kolasinac
Hazırlık kampında takımına üçlü savunma oynatan Vitor Pereira, kanat bek bölgesine takviye yapılmasını istiyor.
Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe, Pereira'nın da onay verdiği Sead Kolasinac'ı kadrosuna katmak istiyor.
Habere göre Arsenal'in kadroda düşünmediği ve uygun bir bedelle transferine izin vereceği Kolasinac, sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakıyor.
Beşiktaş Diego Costa'da ısrarcı
Atletico Madrid'le sözleşmesi sona eren Diego Costa'yı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, tecrübeli golcüye yeni bir teklifte bulundu.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre siyah-beyazlılar, Costa'ya yıllık 3 milyon euro maaş içeren iki yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Ayrıca habere göre teklifte iki taksitte ödenecek 2 milyon euro'luk bonus da bulunuyor.
Costa'nın gelecek hafta bu teklife yanıt vermesi bekleniyor.
Fatih Terim, Soffiane Feghouli’yi tamamen sildi 👇
Skorer'in haberine göre; Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim, Başkan Burak Elmas'la bir araya geldi.
Sergilediği tavır nedeniyle Fatih Terim Soffiane Feghouli’yi tamamen sildi.
Geçen sene istediği süreleri alamayan, maaş indirimine gitmediği için de eski Başkan Mustafa Cengiz tarafından hedef gösterilen Feghouli’nin kaderi değişmedi.
Emre Mor heyecanlı 👇
Fotomaç'ın haberine göre; Avcı, kendisine önerilen Emre Mor transferine onay verdi.
Emre Mor ise "Bu transferi istiyorum" dedi.
Ağaoğlu: Sörloth'u Beşiktaş'a önermişler 👀
Fanatik'e konuşan Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'un Beşiktaş'a önerildiğini söyledi:
"Aklı evvel bir menajer Sörloth'u Beşiktaş'a teklif etmiş. Ahmet Nur Çebi beni aradı ve sordu. Oyuncunun öncelik hakkının bizde olduğunu söyleyince defteri kapattı."
Pelkas, 10 milyon euro 👀
Fanatik'in haberine göre; Lyon, Pelkas için masaya oturduğu Fenerbahçe'ye 7 milyon euro önerdi.
Ancak Kanarya, 10 milyon euro'luk sınırı çizdi.
Griezmann ve Coutinho, Barcelona'da kalacak
Griezmann ile Coutinho'nun adı transfer iddiaları ile anılıyordu.
Özellikle Griezmann'ın Atletico Madrid ile anlaştığı iddia edildi.
Ancak AS'ın haberine göre; Ronald Koeman her iki oyuncunun da kariyerine Barcelona'da devam edeceğini söyledi.