Canlı Blog

CANLI | Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Diego Costa'ya yeni teklifini iletti

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

Güncellendi
Yorum (0)
Diego Costa Besiktas
Getty/Goal

Ekuban, İtalya yolcusu

2021-08-01T08:22:25Z

Serie A ekiplerinden Genoa, transfer için hem Caleb Ekuban, hem de Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde; Genoa'nın gelecek yaz sözleşmesi sona erecek olan Ekuban için 2.2 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtilmişti.

Haberin tamamıni okuyun

Caleb Ekuban Trabzonspor 06282020
AA

Villa Grealish'in alternatifini buldu

2021-08-01T07:29:55Z

Asron Villa, Manchester City'nin Jack Grealish için teklifte bulunmasının ardından yıldız oyuncunun alternatiflerini aramaya başladı.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Villa, Norwich forması giyen genç oyuncu Todd Cantwell'i kadrosuna katmak istiyor. 

Norwivh, Cantwell için 40 milyon pound'luk bonservis bedeli talep ediyor.

Todd Cantwell
Getty Images

Wolves'un hedefi Ramsey

2021-08-01T07:27:33Z

Juventus'ta beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Ramsey ile Premier Lig ekibi Wolves ilgileniyor.

CalcioMercato'nun haberine göre İngiliz ekibi, Ramsey'nin temsilcileriyle bir göüşme gerçekleştirdi.

Ancak Galli oyuncu, Juventus'ta kalmak ve formayı kapmak istiyor.

Aaron Ramsey Wales
Getty Images

Galatasaray için Rony Lopes iddiası

2021-08-01T07:23:51Z

Sağ kanat bölgesine ekleme yapmak isteyen Galatasaray, Milliyet'in haberine göre Rony Lopes'le ilgileniyor.

Sarı-kırmızılılar, habere göre geçtiğimiz sezonda Sevilla'dan Nice'e kiralanan oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

 

Rony Lopes Sevilla
Social media

Fenerbahçe'de hedef Kolasinac

2021-08-01T07:20:07Z

Hazırlık kampında takımına üçlü savunma oynatan Vitor Pereira, kanat bek bölgesine takviye yapılmasını istiyor.

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe, Pereira'nın da onay verdiği Sead Kolasinac'ı kadrosuna katmak istiyor.

Habere göre Arsenal'in kadroda düşünmediği ve uygun bir bedelle transferine izin vereceği Kolasinac, sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakıyor.

Sead Kolasinac Arsenal 2020-21
Getty Images

Beşiktaş Diego Costa'da ısrarcı

2021-08-01T07:12:12Z

Atletico Madrid'le sözleşmesi sona eren Diego Costa'yı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, tecrübeli golcüye yeni bir teklifte bulundu.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre siyah-beyazlılar, Costa'ya yıllık 3 milyon euro maaş içeren iki yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Ayrıca habere göre teklifte iki taksitte ödenecek 2 milyon euro'luk bonus da bulunuyor.

Costa'nın gelecek hafta bu teklife yanıt vermesi bekleniyor.

Diego Costa Atletico Madrid 2020
Getty

Fatih Terim, Soffiane Feghouli’yi tamamen sildi 👇

2021-07-31T07:26:24Z

Skorer'in haberine göre; Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim, Başkan Burak Elmas'la bir araya geldi.

Sergilediği tavır nedeniyle Fatih Terim Soffiane Feghouli’yi tamamen sildi.

Geçen sene istediği süreleri alamayan, maaş indirimine gitmediği için de eski Başkan Mustafa Cengiz tarafından hedef gösterilen Feghouli’nin kaderi değişmedi.

Emre Mor heyecanlı 👇

2021-07-31T07:24:46Z

Fotomaç'ın haberine göre; Avcı, kendisine önerilen Emre Mor transferine onay verdi.

Emre Mor ise "Bu transferi istiyorum" dedi.

Ağaoğlu: Sörloth'u Beşiktaş'a önermişler 👀

2021-07-31T07:18:15Z

Fanatik'e konuşan Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'un Beşiktaş'a önerildiğini söyledi:

"Aklı evvel bir menajer Sörloth'u Beşiktaş'a teklif etmiş. Ahmet Nur Çebi beni aradı ve sordu. Oyuncunun öncelik hakkının bizde olduğunu söyleyince defteri kapattı."

Pelkas, 10 milyon euro 👀

2021-07-31T07:14:23Z

Fanatik'in haberine göre; Lyon, Pelkas için masaya oturduğu Fenerbahçe'ye 7 milyon euro önerdi.

Ancak Kanarya, 10 milyon euro'luk sınırı çizdi.

Griezmann ve Coutinho, Barcelona'da kalacak

2021-07-31T07:11:32Z

Griezmann ile Coutinho'nun adı transfer iddiaları ile anılıyordu.

Özellikle Griezmann'ın Atletico Madrid ile anlaştığı iddia edildi.

Ancak AS'ın haberine göre; Ronald Koeman her iki oyuncunun da kariyerine Barcelona'da devam edeceğini söyledi.