CANLI | Son dakika transfer haberleri: Bayern Münih, Choupo-Moting ile imzaladı

Menajerler, Simone Zaza'yı Beşiktaş'a önerirken, transfer konusunda Sergen Yalçın ve Aboubakar'ın son durumunun netleşmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar ile henüz anlaşma sağlamaması farklı isimleri de gündeme taşıyor. Şampiyonlar Ligi aktörü nedeniyle cazip bir kulüp durumunda olan Beşiktaş'a son teklifin ise İtalya'dan geldiği kaydedildi.

Fotomaç'ın haberine göre Torino'da forma giyen 29 yaşındaki forvet Simeone Zaza menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Yöneticiler piyasa değeri 4 milyon euro civarında olan Simeone Zaza'yı listeye ekledi ancak konu teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşüldükten sonra karar verilecek.