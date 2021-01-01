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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Barcelona'ya bir Türk daha

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Yusuf Demir vs Juventus 08/09/2021
Getty Images

Barcelona, Emre Demir ile görüşüyor

2021-08-11T08:43:05Z

Barış Yurduseven'in haberine göre; Barcelona, Kayserispor forması giyen Emre Demir ile prensip anlaşmasına vardı.

17 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Süper Lig'de 14 maçta forma giymişti.

Emre Demir Kayserispor

Manchester United, Martial'i bırakmıyor

2021-08-11T08:17:36Z

Telegraph'ın haberine göre İngiliz ekibi, Inter'in talip olduğu Anthony Martial'i kadrosunda tutmak istiyor.

Romelu Lukaku'yu Chelsea'ye satan Inter, forvet arayışında ilk olarak 25 yaşındaki Fransız oyuncuya yönelmişti.

martial
(C)Getty Images

Boupendza'ya iki talip var

2021-08-11T08:04:47Z

Hatayspor'un onursal başkanı Lütfü Savaş, Aaron Boupendza için Avrupa ve Orta Doğu'dan teklif aldıklarını açıkladı.

Geçen sezon Süper Lig'de 36 maçta 22 gol atarak dikkat çeken Gabonlu oyuncunun adı Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Aaron Boupendza Hatayspor Denizlispor 05082021
AA

Fenerbahçe, Ademi ile yolları ayırdı

2021-08-11T08:01:55Z

Sarı lacivertli kulüp, İsviçreli oyuncunun Rusya temsilcisi Khimki'ye transfer olduğunu duyurdu.

Geçen sezon Basel'den alınan Ademi, Fenerbahçe formasıyla sadece sekiz maça çıkabildi.

John Stones beş yıl daha City'de

2021-08-11T07:58:40Z

Manchester City, 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2026 yılına kadar sözleşme yeniledi.

Geçen sezon Ruben Dias'la harika bir stoper ikilisi oluşturan Stones, Oyuncular Birliği tarafından belirlenen Yılın En İyi 11'ine seçilmişti.

John Stones

Kayserispor yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı

2021-08-10T21:58:06Z

Kayserispor, Dinamo Zagreb forması giyen Mario Gavranovic ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı.
Gavranovic

Diego Costa ile fark kapanıyor

2021-08-10T06:44:06Z

Beşiktaş Vincent Aboubakar'ın boşluğunu dünyaca ünlü bir isimle doldurabilir.

Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş iki yıl için maaş, bonuslar ve imza parası da dahil olmak üzere 7 milyon euro isteyen Diego Costa'ya 6 milyon euro teklif etti. İki taraf arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Brezilyalı olmasına rağmen İspanya Milli Takımı'nın formasını giyen Costa son olarak geçtiğimiz sezon Atletico Madrid forması giymiş ve yedi maçta iki gol atmıştı.

Diego Costa Atletico Madrid 2020
Getty

Beşiktaş'a Chelsea'den forvet

2021-08-09T21:07:44Z

Beşiktaş, Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi için temaslara başladı (TRT Spor).

Geçen sezon kiralık olarak Crystal Palace forması giyen 27 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de 18 maçta 2 gol, 2 asistle oynamıştı.

Michy Batshuayi Chelsea 2019-20
Getty Images

Galatasaray, Victor Nelsson'la anlaştı

2021-08-09T20:20:22Z

NTV Spor'un haberine göre; sarı kırmızılı ekip Danimarkalı stoperle beş yıllık anlaşma imzalayacak.

Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödenecek. 22 yaşındaki oyuncu ise yılda 1,5 milyon euro kazanacak.

Willock Newcastle'da

2021-08-09T09:08:31Z

BBC Sport'un haberine göre Newcastle, geride bıraktığımız sezonda Arsenal'dan kiraladığı Joe Willock'u tekrar kadrosuna katmak istiyor.

Habere göre Newcastle, 20 milyon pound'un üzerinde bir değer karşılığında transferi noktalamak istiyor.

Joe Willock Newcastle 2020-21
Getty Images

Arsenal'in hedefi Vlahovic

2021-08-09T07:04:14Z

Fiorentina'nın genç golcüsü Vlahovic'in talipleri artmaya devam ediyor.

Di Marzio'nun haberine göre Arsenal, Tammy Abraham'ı kadrosuna katamazsa Vlahovic için devreye girecek.

Dusan Vlahovic Fiorentina 2020-21
Getty

Galatasaray genç hücumcuların peşinde

2021-08-09T07:01:35Z

Kadrosuna kattığı genç oyuncularla gündem olan Galatasaray, hücum hattında da revizyona gitmeye hazırlanıyor.

Fotomaç kaynaklı habere göre sarı-kırmızılılar, Derby County'den Kamil Jozwiak ve Rijeka'dan Robert Muric ile ilgileniyor.

Haberde, Rijeka ile 2022 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Robert Muric için kulübünün 1.5 milyon euro istediği belirtiliyor.

Beşiktaş için Nainggolan iddiası

2021-08-09T06:56:16Z

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Beşiktaş, Radja Nainggolan'ı transfer etmek için yıldız oyuncunun menajeri ile irtibata geçti.

Ancak haberde Belçikalı yıldızın yoluna Cagliari'de devam etmek istediğine de yer verildi.

 

Radja Nainggolan Cagliari 2020-2021
Getty Images

Fenerbahçe'nin rakibi Mourinho

2021-08-09T06:53:49Z

Kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinde eski Trabzonsporlu Sörtloth da var.

Ancak Mourinho da Dzeko'nun Inter'e transfer olma ihtimali üzerine Norveçli golcüyü Roma'ya transfer etmek istiyor.

Sörtloth için yüksek bir bonservis bedeli talep eden RB Leipzig'in kararı ilerleyen günlerde netleşecek. (Sabah)

GERMANY ONLY: ALEXANDER SÖRLOTH LEIPZIG
imago images / Picture Point LE

Fenerbahçe için Bakambu iddiası

2021-08-09T06:51:01Z

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, BJ Guoan forması giyen Cedric Bakambu ile ilgileniyor.

Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertliler, oyuncunun sözleşmesinin sona ermesine az bir süre kalmasını değerlendirmek istiyor. Oyuncu da Süper Lig'e dönmeye sıcak bakıyor.

ONLY GERMANY Cedric Bakambu
Getty Images