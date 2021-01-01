Barcelona, Emre Demir ile görüşüyor
Barış Yurduseven'in haberine göre; Barcelona, Kayserispor forması giyen Emre Demir ile prensip anlaşmasına vardı.
17 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Süper Lig'de 14 maçta forma giymişti.
Manchester United, Martial'i bırakmıyor
Telegraph'ın haberine göre İngiliz ekibi, Inter'in talip olduğu Anthony Martial'i kadrosunda tutmak istiyor.
Romelu Lukaku'yu Chelsea'ye satan Inter, forvet arayışında ilk olarak 25 yaşındaki Fransız oyuncuya yönelmişti.
Boupendza'ya iki talip var
Hatayspor'un onursal başkanı Lütfü Savaş, Aaron Boupendza için Avrupa ve Orta Doğu'dan teklif aldıklarını açıkladı.
Geçen sezon Süper Lig'de 36 maçta 22 gol atarak dikkat çeken Gabonlu oyuncunun adı Fenerbahçe ile de anılmıştı.
Fenerbahçe, Ademi ile yolları ayırdı
Sarı lacivertli kulüp, İsviçreli oyuncunun Rusya temsilcisi Khimki'ye transfer olduğunu duyurdu.
Geçen sezon Basel'den alınan Ademi, Fenerbahçe formasıyla sadece sekiz maça çıkabildi.
John Stones beş yıl daha City'de
Manchester City, 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2026 yılına kadar sözleşme yeniledi.
Geçen sezon Ruben Dias'la harika bir stoper ikilisi oluşturan Stones, Oyuncular Birliği tarafından belirlenen Yılın En İyi 11'ine seçilmişti.
Kayserispor yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı
Diego Costa ile fark kapanıyor
Beşiktaş Vincent Aboubakar'ın boşluğunu dünyaca ünlü bir isimle doldurabilir.
Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş iki yıl için maaş, bonuslar ve imza parası da dahil olmak üzere 7 milyon euro isteyen Diego Costa'ya 6 milyon euro teklif etti. İki taraf arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Brezilyalı olmasına rağmen İspanya Milli Takımı'nın formasını giyen Costa son olarak geçtiğimiz sezon Atletico Madrid forması giymiş ve yedi maçta iki gol atmıştı.
Beşiktaş'a Chelsea'den forvet
Beşiktaş, Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi için temaslara başladı (TRT Spor).
Geçen sezon kiralık olarak Crystal Palace forması giyen 27 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de 18 maçta 2 gol, 2 asistle oynamıştı.
Galatasaray, Victor Nelsson'la anlaştı
NTV Spor'un haberine göre; sarı kırmızılı ekip Danimarkalı stoperle beş yıllık anlaşma imzalayacak.
Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödenecek. 22 yaşındaki oyuncu ise yılda 1,5 milyon euro kazanacak.
Willock Newcastle'da
BBC Sport'un haberine göre Newcastle, geride bıraktığımız sezonda Arsenal'dan kiraladığı Joe Willock'u tekrar kadrosuna katmak istiyor.
Habere göre Newcastle, 20 milyon pound'un üzerinde bir değer karşılığında transferi noktalamak istiyor.
Arsenal'in hedefi Vlahovic
Fiorentina'nın genç golcüsü Vlahovic'in talipleri artmaya devam ediyor.
Di Marzio'nun haberine göre Arsenal, Tammy Abraham'ı kadrosuna katamazsa Vlahovic için devreye girecek.
Galatasaray genç hücumcuların peşinde
Kadrosuna kattığı genç oyuncularla gündem olan Galatasaray, hücum hattında da revizyona gitmeye hazırlanıyor.
Fotomaç kaynaklı habere göre sarı-kırmızılılar, Derby County'den Kamil Jozwiak ve Rijeka'dan Robert Muric ile ilgileniyor.
Haberde, Rijeka ile 2022 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Robert Muric için kulübünün 1.5 milyon euro istediği belirtiliyor.
Beşiktaş için Nainggolan iddiası
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Beşiktaş, Radja Nainggolan'ı transfer etmek için yıldız oyuncunun menajeri ile irtibata geçti.
Ancak haberde Belçikalı yıldızın yoluna Cagliari'de devam etmek istediğine de yer verildi.
Fenerbahçe'nin rakibi Mourinho
Kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinde eski Trabzonsporlu Sörtloth da var.
Ancak Mourinho da Dzeko'nun Inter'e transfer olma ihtimali üzerine Norveçli golcüyü Roma'ya transfer etmek istiyor.
Sörtloth için yüksek bir bonservis bedeli talep eden RB Leipzig'in kararı ilerleyen günlerde netleşecek. (Sabah)
Fenerbahçe için Bakambu iddiası
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, BJ Guoan forması giyen Cedric Bakambu ile ilgileniyor.
Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertliler, oyuncunun sözleşmesinin sona ermesine az bir süre kalmasını değerlendirmek istiyor. Oyuncu da Süper Lig'e dönmeye sıcak bakıyor.