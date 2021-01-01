CANLI | Son dakika transfer haberleri: Arsenal'de gündem Sterling

Mkhitaryan bir yıl daha Roma'da
Gelecek sezon takımı Jose Mourinho'ya emanet eden Roma transfer çalışmalarına hızlı başladı.
İtalyan ekibi kadronun tecrübeli isimlerinden Henrikh Mikhtaryan'ın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.
Raheem Sterling Arsenal'in hedefinde
The Sun'a göre, Arsenal, Manchester City'nin yıldız ismi Raheem Sterling'i kadrosuna katmak istiyor.
Manchester City de Sterling'i 150 milyon pound'a satarak buradan gelecek parayla Harry Kane'i transfer etmenin planlarını yapıyor.
Manchester City'nin gözü Sergio Ramos'ta
Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Sergio Ramos'a Manchester City talip oldu.
ESPN'de yer alan habere göre, İngiliz ekibi, 35 yaşındaki oyuncuya iki yıllık sözleşme önerdi. Ramos, Real Madrid'in bir yıllık teklifini daha önce reddetmişti.
Fenerbahçe istiyor ama gönlü Roma'da
Bayern'den ayrılan Jerome Boateng ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe de var. Fakat AS Roma bir adım önde.
32 yaşındaki Jerome Boateng, kulübü Bayern Münih ile sözleşme uzatmamıştı. Bu durum da bonservisi elinde olan oyuncuya birçok takımın teklif yapmasını sağladı.
İtalyan basınının önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Roma, Lazio, Fenerbahçe ve Monaco Boateng'in peşine düştü. Fakat oyuncu, İtalya'nın başkentine hareket edebilir. Zira Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho bu konuda ısrarcı.
Portekizli teknik direktörün, Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde de oyuncuyu istediği ama transferin gerçekleşmediği haberde yer aldı.
Gedson Fernandes’in yerine Coulibaly
Galatasaray eski gözdesinin peşine düştü.
Galatasaray'da birçok oyuncu takımdan ayrılmaya başlarken, yerlerine yapılacak takviyeler de gündemdeki yerlerini alıyor.
Sky Sports'un haberine göre, Benfica'ya dönen Gedson Fernandes'in boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray, geçen sezon transfer edemediği İsmaila Coulibaly ile görüşüyor.
Beerschot'ta kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki futbolcunun bonservisi için kulübü Sheffield United'a 10 milyon euro'nun üzerinde para önerdiğini duyurdu.
Beşiktaş'a İtalyan golcü!
Menajerler, Simone Zaza'yı Beşiktaş'a önerirken, transfer konusunda Sergen Yalçın ve Aboubakar'ın son durumunun netleşmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar ile henüz anlaşma sağlamaması farklı isimleri de gündeme taşıyor. Şampiyonlar Ligi aktörü nedeniyle cazip bir kulüp durumunda olan Beşiktaş'a son teklifin ise İtalya'dan geldiği kaydedildi.
Fotomaç'ın haberine göre Torino'da forma giyen 29 yaşındaki forvet Simeone Zaza menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Yöneticiler piyasa değeri 4 milyon euro civarında olan Simeone Zaza'yı listeye ekledi ancak konu teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşüldükten sonra karar verilecek.
Trabzonspor'a Uğurcan - Onyekuru takası önerisi
Monaco, Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır için harekete geçti.
Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için ilk adım atan kulüp Monaco oldu.
Trabzon'un yerel haber sitelerinden 61 Saat'in haberine göre milli kaleci için oyuncunun temsilcisiyle iletişime geçen Monacolu yetkililer, Trabzonspor’a da pandemi şartlarını da öne sürerek 12 milyon euro ve Fransız ekibinin geçen sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Henry Onyekuru’yu önerdi.
Galatasaray’ın Onyekuru için 11 Haziran tarihine kadar kullanabileceği 4 milyon 350 bin euro’luk bir satın alma opsiyonu bulunuyor. Fakat gelen son bilgilere göre Galatasaray bu maddeyi kullanmayacak.
Geçen sezon devre arasında Galatasaray'a dönen Onyekuru, sezonu 14 maçta 5 gol 4 asistle tamamladı.
Fenerbahçe, Marko Arnautovic savaşında
Fenerbahçe ve birçok Avrupa kulübü Marko Arnautovic'i transfer etmek istiyor.
Geçen sezon santrforlarından beklenen katkıyı alamayan Fenerbahçe, Marko Arnautovic'i listesine yazdırdı.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Bologna, West Ham United, Crystal Palace ve Krasnodar, Arnautovic'i bedelsiz transfer etmek istiyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira ise Bologna'nın bir adım önde olduğunu duyurdu. Bologna, Avusturyalı oyuncuya iki yıllık sözleşme önerdi.
En son Çin'de oynayan Arnautovic'in Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında, 1.92'lik oyuncu Avrupa'da Twente, Inter, Werder Bremen, Stoke ve West Ham United formaları giymişti.
#Bologna are in advanced talks to sign Marko #Arnautovic. Ready 2-years contract. Then in 2023 he could go to #MontrealImpact in #MLS. Saputo is the owner of the both clubs. #transfers https://t.co/WQpkqWRURz— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 28, 2021
Aboubakar taleplerini bildirdi
Vincent Aboubakar, menajeri aracılığıyla siyah beyazlı yönetimle temasa geçti.
Vincent Aboubakar’ın sözleşme yenilemek için Beşiktaş'tan istediği para netleşti.
Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre, Kamerunlu santrfor görüşmelerde takımın en iyi performans gösteren futbolcusunun kendisi olduğunu savundu ve ücret konusunda Domagoj Vida’yı baz aldığını söyledi.
Aboubakar bu sezon 1.5 milyon euro’ya oynarken, Vida 3.4 milyon euro maaş alıyor.
29 yaşındaki santrfor, bu sezon Beşiktaş ile çıktığı 29 resmi maçta 16 gol atıp, 5 asist yaptı
Galatasaray'da Halil Dervişoğlu krizi
Brentford, Halil için Galatasaray'dan 10 milyon Euro istedi, görüşmeler tıkandı.
Galatasaray ara transfer döneminde Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almayı planlıyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı.
Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre Henry Onyekuru'nun 4.3 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçen sarı-kırmızılılar, bu parayı Halil'in kulübü Brentford'a teklif etti. Ancak İngiliz kulübü kapıyı 10 milyon Euro'dan açınca görüşmeler çıkmaza girdi.
Halil, Galatasaray'daki yarım sezonunda 12 maça çıktı ve üç gol kaydetti.
Biglia Fenerbahçe yolunda
Son iki sezonda transferin en hareketli takımı olan Fenerbahçe, bu yaza da hızlı girmek istiyor.
Sarı-lacivertliler, Karagümrük'ün başarılı orta saha oyuncusu Lucas Biglia ile sözleşme imzalamaya çok yakın.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Twitter hesabından yaptığı açıklamada iki tarafın anlaştığını ve son pürüzlerin kaldığını duyurdu. İmza gerçekleşirse sözleşme iki yıllık olacak.
Geçen yaz Karagümrük'e transfer olan Arjantinli oyuncu, sezonu 35 maçta attığı üç gol ve iki asistle tamamlamıştı.
Lucas #Biglia is almost done to #Fenerbahce from #Karagümrük. The argentinian regista has chosen Fener. Last details and then will sign a contract until 2023. 🔜 Done deal! #transfers https://t.co/YxVCOTmJni— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 28, 2021
Luiz Gustavo'ya Meksika'dan talip var
Meksika Liga MX takımlarından Tigres, Luiz Gustavo'yu transfer etmek istiyor.
Nacion Deportes'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'deki geleceği henüz belli olmayan yıldız oyuncu Meksika Ligi'nde forma giyebilir.
Coutinho yeniden Premier Lig'e
Arsenal ve Everton, Coutinho ile ilgileniyor ancak teklif vermek için sakatlığından kurtulmasını bekliyorlar.
Liverpool'da başarılı bir performans sergileyen ama sonrasında transfer olduğu Barcelona'da hayal kırıklığı yaratan Coutinho için İngiltere'ye dönüş için şartlar oluşuyor.
Sly Sports'un haberine göre Arsenal ve Everton, oyuncuyla ilgileniyor. Fakat resmi teklifler Temmuz ayına kadar bekleyecek. Zira Coutinho'nun geçen ay geçirdiği artroskopinin rehabilitasyonu yaklaşık 1.5 ay sonra sona erecek.
Hakimi PSG'yi bekletiyor
PSG, Faslı sağ bek için ilk teklifini gönderdi. Hakimi ise önce yeni teknik direktörü görmek istiyor.
Inter'de bu sene yaz ayrılıklar sıkça yaşanacak gibi.
Maddi nedenlerden dolayı Antonio Conte ile yolları ayırmak zorunda kalan Milano kulübüne, Avrupa kulüplerinden de teklifler geliyor. PSG de, sağ bek Achraf Hakimi'ye teklifini sundu.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre PSG, Inter'e Leandro Paredes ve 30 milyon euro önerdi. Hakimi ise yeni teknik direktörünü gördükten sonra karar vermek istiyor.
Inter bu yaz transferde 90 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor.
United Varane için ısrarcı
Manchester United, savunmadaki önceliği Raphael Varane için yeni bir teklif planlıyor.
UEFA Avrupa Ligi'ni kaybeden Manchester United, transfer döneminde şartlarını zorlamaya çalışacak.
Stoper bölgesi için ilk alternatif olan Raphael Varane için Real Madrid'e yeni bir teklif sunulacak.
Daily Mail'in haberine göre Manchester United ilk olarak 45 milyon euro teklif etmişti. Bu ücret, Real Madrid'in istediği 70 milyon euro'dan çok uzaktı. İngiliz kulübü yeni denemesinde bu miktara yakın olmak için her şeyi yapacak.
Varane'ın sözleşmesinin 2022'de bitecek olması, ortak bir nokta bulunmasını kolaylaştıracak gibi duruyor.
Manchester United'in listesinde Sevilla'dan Kounde de yer alıyor ama Fransız oyuncunun boyunun Premier Lig için kısa olması bu seçeneği arka plana itiyor.
Olivier Giroud, Milan ile anlaşmaya vardı
Chelsea ile sözleşmesi sona eren Olivier Giroud'nun yeni adresi belli oluyor.
Clacio Mercato'da yer alan habere göre, Fransız yıldız Serie A'yı ikinci sırada tamamlayan Milan ile prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli golcü, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından iki yıllık sözleşme imzalayacak.
Boateng MLS'i düşünmüyor
Bayern Münih'ten ayrılan tecrübeli stoper, en üst seviyede oynamaya devam etmek ve milli takıma geri dönmek istiyor.
Jerome Boateng, Bayern Münih'ten serbest bırakılmasının ardından Avrupa futbolunda mümkün olan en yüksek seviyede kalmaya çalıştığı için şu anda MLS'ye geçmekle ilgilenmiyor.
Goal ve SPOX'un haberine göre Boateng, daha önce 76 kez giydiği Almanya formasını bir kez daha sırtına geçirmeyi planlıyor. Başarılı stoper, bu yaz Joachim Löw'ün 26 kişilik Euro 2020 kadrosunda yer almadı.
Boateng, 2020-21 sezonunun sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle beraber serbest kaldı. Bayern de onun yerini Leipzig'den Dayot Upamecano ile doldurdu. Bazı haberler Boateng'in MLS'e gideceğini ve kariyerine Avrupa'dan uzakta devam edeceğini iddia etmişti.
Ancak tecrübeli oyuncu halen en üst seviyede kalmaya devam istiyor ve İngiltere, İspanya, İtalya üçgeninde kendine kulüp bakıyor.
Serdar Dursun, Union Berlin'de 🔁
Bundesliga 2'de gol kralı olan Serdar Dursun, Goal Türkiye'ye yaptığı açıklamalarında kendisine Süper Lig'den teklifler olduğunu söylemişti.
Bild, adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Serdar Dursun'un yeni takımı olarak Union Berlin'i işaret etti.
Aboubakar için 2 milyon euro'luk sınır 👀
Milliyet'te yer alan habere göre; Beşiktaş, Vincent Aboubakar'a 2 milyon euro önerecek.
Kamerunlu kabul ederse iki senelik kontrat imzalanacak, etmezse yerine yabancı bir forvet transfer edilecek.
Barcelona yine Hollanda pazarında
Tarih boyunca Hollandalı oyunculara ilgi duyan Barcelona, sol bek için yine bu ülkeye gözünü çevirdi.
Jordi Alba için rekabet edeceği bir yedek oyuncu almak Barcelona'nın bu yaz planları arasında. Kulübün ilk fikri 17 yaşındaki oyuncu Alejando Balde'yi A takıma yükseltmekti ama yeni bir alternatif ortaya çıktı.
AS'ın haberine göre Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü ve eski Barcelona oyuncusu Frank de Boer'in Euro 2020 için kadroya dahil ettiği Owen Wijndal göz hapsine alındı. AZ Alkmaar forması giyen 21 yaşındaki solak, bu sene 42 maça çıktı ve iki gol atarak altı gol kaydetti.
Oyuncunun Transfermakrt'a göre piyasa değeri 15 milyon euro civarında. Menajeri ise başkan Laporta ile yakın ilişkileri olan Mina Raiola...
Sancho yerine Ikone
Jadon Sancho, Dortmund'u yazın terk edebilir, yerini ise Lille'den Jonathan Ikone doldurabilir.
Borussia Dortmund ve Lille'in genç oyuncuları Avrupa'nın radarında. Ve bu trafikte Lille'den Dortmund'a kalkan bir uçakta Jonathan Ikone yer alabilir.
Hem Alman medyasından Bild'in hem de Fransız basınından France Football'ın haberlerine göre; Borussia Dortmund'un yıldızı Jadon Sancho bu yaz kulübünden ayrılabilir. Genç İngiliz'e ülkesinin kulüplerinden tekifler var. Borussia Dortmund, bu oyuncudan 90 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor.
Bu ihtimal gerçekleşirse, Alman ekibinin yöneleceği ilk adres Lille olacak. Bu sezon Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan takımına yedi gollük katkıda bulunan Jonathan Ikone, Borussia Dortmund'un listesinin ilk sırasında.
Borussia Dortmund'un, 2023'e kadar Lille'de sözleşmesi olan 23 yaşındaki oyuncu için 25 milyon euro ödenmesi gerekiyor.
Kingsley Coman, Bayern Münih'i reddetti
Sky Almanya'ya göre, Kingsley Coman, Bayern Münih'in yeni sözleşme teklifini reddetti.
Coman'ın yeni menajeri Zahavi oyuncuyla birlikte önümüzdeki günlerde tüm seçenekleri değerlendirecekler.
Barcelona, Robin Gosens ile ilgileniyor
Atalanta'nın sol beki Robin Gosens, Barcelona'nın dikkatini çekiyor.
Sport'ta yer alan habere göre, savunmayı güçlendirmek isteyen Katalan ekibi, RB Leipzig'den Angelino ve Valencia'dan Jose Gaya ile de ilgileniyor.
Jose Mourinho, Wout Weghorst'u istiyor
Roma ile anlaşan Mourinho, kadrosunu şekillendirmek için çalışmalara başladı.
Premier Lig defterini kapatıp Serie A'ya dönen Jose Mourinho, VfL Wolfsburg'un forvet oyuncusu Wout Weghorst'u Roma'ya transfer etmek istiyor.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre 28 yaşındaki Hollandalı, Portekizli teknik direktörün planlarında önemli bir yer kaplıyor ve önümüzdeki sezon AS Roma'da forma mücadelesine girebilir.
Wolfsburg için 119 maçta 63 gol atan Weghorst'un sözleşmesi 2023'e kadar devam ediyor. Gazeteye göre, Roma bu transfer için 30 milyon euro'ya kadar çıkabilir.
Bu transfer gerçekleşirse Bosnalı efsane santrfor Edin Dzeko'ya da yol görünecek.
Arsenal'in Odegaard planı
Arsenal, Odegaard'ı satın almak için Joe Willock'u Newcastle United'a satmayı planlıyor.
Mikel Arteta ve Arsenal, Martin Odegaard ile devam etmek istiyor. Norveçli oyuncunun kiralık sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek. Zidane'nin olası ayrılığı da oyuncunun Real Madrid'de süre almasını sağlayabilir. Fakat yine de Arsenal elinden geleni yapmaya çalışacak.
Telegraph'ın haberine göre Arsenal, Newcastle'de kiralık olarak oynayan Joe Willock'un bonservisini 20 milyon sterlin'e vermeye razı. Buradan gelecek para da Odegaard için kullanabilecek. Fakat önemli bir sorun var. Newcastle, Willock için bu parayı vermek istemiyor.
Naby Keita Atletico yolunda
Liverpool'un orta saha oyuncusu, Klopp ile pek anlaşamadığı için bir adres değişikliği arıyor.
Atletico Madrid sezonu şampiyon olarak bitirse de orta sahasını güçlendirmek zorunda. Torreira Ocak ayında ayrılmak istedi ve Saúl'ın geleceği belirsiz. Bu da transferi kaçınılmaz kılıyor.
AS'ın haberine göre kulüp, Liverpool'dan Naby Keita ile görüşmelere başladı.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Klopp ile pek iyi anlaşamıyor ve bir çıkış yolu arıyor. Atletico'nun listesinde yer alan oyuncu için maddi şartların oluşması beklenecek.
Sörloth için öncelik Trabzonspor'da
Transferde ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılmaya başlanan Sörloth için Alman kulübü önce Trabzonspor’a danışmak zorunda.
Trabzonspor'da sezon başı 2 milyonu bonus, toplam 22 milyon Euro bedelle Leipzig takımına satılan Alexander Sörloth için Bordo-Mavili kulübün çok sağlam bir kontrat yaptığı ortaya çıktı.
Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre Türkiye'de ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılmaya başlanan Norveçli forvetin satış sözleşmesinde, "Futbolcunun ileride Türkiye'ye transferi söz konusu olursa öncelik Trabzonspor'a aittir" maddesinin olduğu öğrenildi.
Leipzig, 25 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'den bir takıma satmak ister veya bir takımla satışı ya da kiralanması için görüşme yaparsa Trabzonspor'a bilgi vermesi gerekiyor. Alman kulübü, oyuncuyu belirli bir bedel karşılığında Türk takımına göndermek isterse, aynı rakam üzerinden öncelikli satın alma hakkı yine bordo-mavili takıma ait olacak.
Borussia Dortmund yine İngiliz avında
Kadrosunda genç İngiliz oyunculara yer veren Borussia Dortmund, gözünü Britanya'dan çevirmiyor.
Kadrosunda Jadon Sancho ve Jude Bellingham gibi iki İngiliz oyuncuya yer veren Borussia Dortmund, gelecek sezon için de Aston Villa'dan Carney Chukwuemeka ile ilgileniyor.
17 yaşındaki orta saha geçen sonbaharda ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Aston Villa ile sözleşmesi de 2023'e kadar devam ediyor. Konuşulan bonservis bedeli olarak 15 milyon euro'dan bahsediliyor.
Bild'in haberine göre iki Manchester devi City ve United'ın yanı sıra Barcelona ve PSG de Nijerya asıllı oyuncu için temaslarını sıklaştırıyor.
Stegen gider Donnarumma gelir
Barcelona'nın kalede yeni planları var.
Bu sezon hem kadrosunu güçlendirmek hem de maddi yapısını düzeltmek isteyen Barcelona'yı yoğun bir planlama bekliyor. Katalan ekibi çalışmalara kaleden başlayacak.
Fakat bu çalışmaların gerçekleşmesi için Milan'ın Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması gerekiyor.
AS'ın haberine göre, böyle bir durumda Milan'ın kalecisi Gianluigi Donnarumma, bonservis bedeli olmadan Barcelona'nın yolunu tutacak. Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın yakın arkadaşı olan menajer Mino Raiola, bu transferde belirleyici isim olacak.
İyi ve genç (22) bir kaleciyi kadrosuna katacak olan Barcelona, bu hamlenin ardından Alman eldiven Marc André Ter-Stegen'den bonservis geliri elde etmenin yolunu arayacak. 2014'te 12 milyon euro'ya transfer edilen Stegen'in piyasa değeri olarak konuşulan rakam 75 milyon euro civarında...
Tüm bunların gerçekleşmesi için ise gözler hafta sonu Milan'ın oynayacağı Atalanta maçında olacak.
Sosa ve Gustavo'ya Güney Amerika yolu
Fenerbahçe’de sezonun bitimiyle beraber Luiz Gustavo ve Jose Sosa için iki flaş haber gündeme geldi.
Fenerbahçe’de sezonun bitimiyle beraber Luiz Gustavo ve Jose Sosa için iki flaş haber gündeme geldi.
Fanatik'in haberine göre Brezilya ekibi Flamengo, Gustavo’yu istedi. 34 yaşındaki futbolcunun da Brezilya’ya dönmek istediği vurgulandı. Flamengo’nun Fenerbahçe ile bonservis konusunda görüşmeler yaptığı savunuldu. 2022’de sözleşmesi bitecek Gustavo’nun son döneminde ülkesinde olmaya sıcak baktığı bildirildi.
Jose Sosa için de ortaya çıkan haberlerde ise 35 yaşındaki oyuncunun Arjantin’e dönme konusuyla yakından ilgilendiği ifade edildi. Sezon başında ülkesine dönme ihtimali beliren ancak Fenerbahçe’ye imza atan Sosa’nın kariyerinin son yıllarında bu fırsatı kaçırmak istemediği belirtildi. Estudiantes takımı tarafından çok istenen ve taraftarlar tarafından sevilen Sosa’nın bu nedenlerle dönüş biletine yakın durduğu kaydedildi.
Bale'in durumu Kane'in gidişine bağlı
Sezonu 14 gol ve 3 asistle geride bırakan Gareth Bale, yeni sezona Londra'da devam edebilir.
Harry Kane'in Tottenham'dan ayrılma ihtimali, birçok soruyu beraberinde getirdi. Bunlardan en güçlüsü İngiliz santrforun hangi takıma gideceği oldu. Fakat sorular bununla sınırlı değil. Tottenham'ın Kane'in olası yokluğunu nasıl dolduracağı da merak konusu...
Bu konudaki ilk alternatif ise belli. Bu sezonun başında Real Madrid'den kiralanan Gareth Bale, fena bir sezon geçirmedi. 'Eski Bale' günlerinden uzak olsa da, Real Madrid'deki son döneminde yaşadığı günlerden sonra Londra havası Galli oyuncuda rehabilitasyon etkisi yarattı.
Ayrıca yüklü maaşından kurtulmak isteyen Real Madrid için de Bale'i elden çıkarmak sevindirici bir gelişme olabilir. Tottenham ile Bale'in anlaşmasının önünde ise aynı engel var. Tecrübeli oyuncu, maaşında indirim yapmak zorunda kalabilir.
Bilal Başaçıkoğlu Heracles Almelo'ya transfer oldu
Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan Gaziantep'e transfer olan Bilal Başaçıkoğlu, Hollanda'ya geri döndü.
26 yaşındaki oyuncu Hollanda Eredivisie takımlarından Heracles Almelo ile sözleşme imzaladı.
Wolverhampton, Guedes'in favorisi
İspanyol gazetesi AS, Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın Valencia'da forma giyen Portekizli yıldızı Gonçalo Guedes ile ilgilendiğini duyurdu.
Habere göre yarışa Sevilla da katıldı.
Portekizli kanat oyuncusu, 2018 yılında Paris Saint-Germain'den Valencia'ya 40 milyon euro'luk bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Lewandowski yarışında Chelsea önde
Chelsea, Bayern Münih ile sorun yaşayan tecrübeli forvet ile temasa geçti.
Chelsea henüz sezonunu bitirmedi, ancak şimdiden bir sonrakine hazırlanıyor. Bunun için de en üst seviyede bir transfer arayışı içinde...
Bu yaz için bir sonraki hedef Robert Lewandowski! Bayern Münih'in forveti, takımında kalma konusunda net değil. Sky Sports'un haberlne göre, beş büyük ligden bir başkasına gitmek için seçeneklere bakıyor. Bunu öğrenen kulüpler de Polonyalı oyuncusunun kapısında sıraya girdi.
Chelsea de bu kulüplerden biri ama Sky'a göre Polonyalı oyuncu için İngiltere en çekici yer değil ve o yüzden Londra ekibinin teklifini kabul etmedi. PSG ve Real Madrid de bu yarışta şanslarını zorlayan diğer ekipler. Fakat Ligue 1 de Lewa'nın hedefleri arasında yer almıyor. Real Madrid'in son dönemde yaşadığı maddi sıkıntılar da Polonyalı tatmin etmeyecek gibi duruyor.
Lewandowski, henüz Chelsea'ye hayır demedi. Fakat İngiliz kulübüne sıcak bakmaması yeni teklifleri beklediğini gösteriyor. Bayern'de kalmak da bir seçenek. Ancak diğer takımlar arasında imzayı attırmaya en yakın olan Chelsea gibi duruyor.
Bayern Che'e sıcak bakıyor
Bayern, MLS'ten kiraladığı Justin Che'ye kapılarını açıyor.
FC Bayern Münih, muhtemelen merkez savunma oyuncusu Justin Che'yi uzun vadede kulübe bağlayacak.
17 yaşındaki oyuncu, Şubat ayında ABD'li ortak kulüp FC Dallas'tan Münih'e kiralanamıştı.
Che başlangıçta sezon sonuna kadar bir sözleşme imzaladı ancak Alman basınında çıkan haberlere göre Bayern'in bir satın alma seçeneği var. Kulüp, bu seçeneği yaz aylarında kullanmak zorunda.
Sport1'in haberine göre Bayern Münih 3-4 milyon dolarşık bir bonservis bedeli ödeyerek bu transferi bitirecek.
Messi'ye ailesinden Paris baskısı
Arjantinli yıldız, Barcelona ile devam etmeyi hedefliyor, ancak ailesi ona PSG için baskı yapıyor.
Lionel Messi'nin geleceği, gelecek sezonundan kaosundan bile daha belirsiz bir durumda. Bu da her gün yeni haberlerin çıkmasına neden oluyor.
Fransız gazetesi Le Parisien'in bildirdiğine göre Leo Messi Barcelona'da devam etmek istiyor. Öte yandan aynı haberde, Messi'nin babasının ve ailesinin oyuncuya PSG'ye gitmesi yönünde baskı yaptığı da iddia edildi.
Messi'nin esas hedefi ise 2023 yılına kadar Avrupa'da kalmak ve sonrasında kariyerine şık bir şekilde son vermek için MLS'te futbol oynamak. Messi'nin ABD'de alacağı maaş, Avrupa'da kazandığından daha düşük olacak. O nedenle Arjantinli oyuncu iki sene daha kıtada kalmak istiyor. Fakat hangi takımda kalacağı belirsizliğini koruyor.
İngiltere'de Sancho savaşı
Chelsea ve Manchester United, Jadon Sancho için rekebate tutuştu.
Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak Chelsea ve Avrupa Ligi'nde kupanın ucundan tutan Manchester United, adeta bir finale de birlikte çıkıyorlar.
Borussia Dortmund'un genç İngilizi Jadon Sancho, Avrupa'nın birçok takımının gözdesi haline geldi.
The Sun'ın haberine göre öne çıkan ikili ise Manchester United ve Chelsea oldu. İki kulüp de 90 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda. Geçen yaz transfere çok para harcayan Chelsea ise bu sene elini biraz sıkı tutabilir. Bu da Kırmızı tarafı bir adım öne atıyor.
Trabzonspor'un Sörloth teklifi
Trabzonspor geçen sezonunun gol kralı olan Alexander Sörloth için harekete geçti.
Trabzonspor sezon başında 20 milyon Euro'ya Alman ekibi Leipzig'e sattığı Alexander Sörloth'u almak için resmi girişimlerini sürdürüyor.
Sabah gazetesinden Yunus Emre Sel'in haberine göre bordo-mavililer, Norveçli oyuncu için 1.5 milyon Euro artı 500 bin Euro bonus teklifi yaptı. Karadeniz ekibi, oyuncunun ücret farkının ise Leipzig kulübü tarafından ödenmesini talep etti.
Trabzonspor'un bu teklifini düşünmek için süre isteyen Sörloth'un, Leipzig kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, hangi ülkede futbol yaşantısına devam edeceğine ise henüz karar vermediği öğrenildi.
Sörloth Karadeniz'de geçirdiği bir sezonda Süper Lig'de 24, tüm kulvarlarda 33 gol kaydetmişti.
Levin Mete Union Berlin'de
Bundesliga takımlarından Union Berlin, Mainz 05 takımından Türk kökenli futbolcu Levin Mete Öztunalı'yı transfer ettiğini duyurdu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun transfer bedeli ödenmeden transfer edildiği belirtildi.
Union Berlin yöneticilerinden Oliver Rehnert, Levin Mete Öztunalı'nın Bundeslgida'da tecrübe kazanmış bir futbolcu olduğunu ifade ederek, transferi gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu kaydetti.
Almanya'nın efsane futbolcularından Uwe Seeler'in torunu olan Levin Mete, Bundesliga'da Bayer Leverkusen, Werder Bremen ve Mainz 05 takımlarında 169 kez forma giydi ve 12 gol attı
Beckham arkadaşının peşinde
David Beckham, yakın arkadaşlarından Marcelo'yu Miami'ye getirmeye çalışıyor.
David Beckham'ın sahibi olduğu MLS takımı Inter Miami, gözünü Marcelo'ya dikti.
Brezilyalı sol bekin, Real Madrid ile kontratı 30 Haziran 2022'de sona eriyor. Ancak kulübün amacı, 33 yaşındaki oyuncuyla sezon sonunda dostane bir anlaşmayla yolları ayırmak olacak. Takımın ikinci kaptanı Marcelo da Madrid'de geçirdiği 14 buçuk yılın ardından kulübe bir yük ya da sorun olmak istemiyor
Zaten Real Madrid de onun yerini genç takımdan Miguel Gutiérrez ve Tottenham'dan geri dönebilecek Reguilón ile doldurmanın planlarını yapıyor.
David Beckham da Inter Miami'nin marka imajını dünyaca ünlü oyuncularla güçlendirmek istiyor. Marcelo onlardan biri. AS'ın haberine göre İngiliz; yakın arkadaşı olan oyuncuya 8 milyon euro teklif edebilir. Fakat Marcelo'yu ikna edecek esas şey para değil, Miami'nin iklimi ve havası olacak.
Öte yandan Madrid - Miami uçağında Sergio Ramos için de bir koltuk ayırtılabilir.
Manchester City, Harry Kane için kesenin ağzını açtı.
Tottenham'dan ayrılmaya karar veren Harry Kane için birçok kulüp sıraya girerek, en istekli gözüken Manchester City oldu.
Agüero ile yolların ayrılmasından sonra hücum hattında güçlü bir transfer yapmak isteyen mavi-beyazlılar, gözünü Harry Kane'e çevirdi.
Mirror'ın haberine göre City, oyuncuya haftada 200 bin euro maaş ödemeyi kabul etti. Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin istediği 150 milyon euro'luk bonservis bedelini ödemeye de hazır.
Bu sezon 32 gol atıp 16 asist yapan Kane'e ayrıca Chelsea ve Manchester United da talip.
Depay tarih verdi
Lyon'un forvet oyuncusu, önümüzdeki sezon nerede forma giyeceğini yakında açıklayacağını ifade etti.
Lyon'un başarılı forveti Memphis Depay, başta Barcelona olmak üzere birçok Avrupa takımının gözdesi konumunda. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fransa Ligi de hafta sonunda kapılarını kapatacak.
Bu da Depay'ın yakın zamanda bir karar vereceği anlamına geliyor. Hollandalı oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Kariyerimi kontrol etme zamanı geldi. Geleceğimle ilgili önemli kararlar almam gereken bir noktaya ulaştım. Kaderime kendim karar vereceğim. İlk öğrenen siz olacaksınız." ifadelerini kullandı.
Depay, bu sezon Lyon formasıyla 36 maçta 20 gol kaydetti.
United'ın Varane teklifi Real'i memnun etmeyecek
Manchester United, Varane için 45 milyon euro'ya yakın bir teklife hazırlıyor. Fakat Real Madrid 70 milyon euro bekliyor.
Avrupa'da transfer dönemi yaklaşırken, domino etkisi yaratacak yer Real Madrid'in stoper tandemi olabilir. Sergio Ramos ve Raphael Varane'ın kariyer planları, Real'in de hareket planını belirleyecek.
Varane için özellikle Premier Lig ekipleri sıraya girmiş durumda. Mirror'un son haberine göre Manchester United, oyuncu için 45 milyon euro önermeye hazırlanıyor.
İngiliz medyasının haberine ise İspanyol medyası cevap verdi. Mirror'ın haberini kaynak gösteren AS, bu teklifin Madrid'de kabul görmeyeceğini iddia etti ve Real Madrid'in Fransız stoper için en az 70 milyon euro istediğini duyurdu.
Bazı transfer siteleri de oyuncu hakkında ikiye bölünmüş durumda. Transfermarkt, Varane'ın piyasa değerini 70 milyon olarak sunarken, Besoccer 50 milyon euro olarak gösteriyor.
Varane'ın sözleşmesinin 2022 yılında bitecek olması ise Real Madrid'in elini zayıflandırıyor.
Mendes, Cristiano'nun Portekiz'e döndüğüne dair söylentilere son verdi
Cristiano Ronaldo'nun menajeri ve yakın arkadaşı Jorge Mendes, yıldız oyuncunun annesinin, "Oğlumu Sporting için ikna edebilirim" cümlesine açıklık getirdi ve binlerce Sporting hayranının hayalini bitirdi.
Mendes, Cristiano Ronaldo'nun Sporting'e geri dönmeyeceğini belirtti. Ünlü menajer, "Ronaldo, kazanılan şampiyonluktan gurur duyuyor ama şu anda kariyer planları arasında Portekiz yer almıyor" dedi.
Real Madrid ve PSG Aurier savaşında
PSG, 28 yaşındaki sağ bek ile imzalamak için Tottenham ile görüşmeye başladı, ancak Real Madrid de konuyla ilgileniyor.
PSG, Serge Aurier'i kadrosuna katmak için üzerine yoğun bir şekilde çalışıyor.
Ancak Footmercato'nun haberine göre Real Madrid, Paris kulübünün hemen arkasında bekliyor.
Üç sezondur Tottenham forması giyen Fildişi Sahili oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2022'ye kadar devam ediyor ama PSG şimdiden hamle yapmaya başladı. Pochettino'nun eski öğrencisi için PSG, dört yıllık sözleşme ve yaklaşık 7 milyon euro maaş önerdi. Bonservis bedeli ise 12 milyon euro olarak değerlendiriliyor.
Bu tekliften bir anlaşma çıkmazsa devreye Real Madrid girecek.
Kuşların Lautaro Martínez fısıltısı
Eski Inter oyuncusu Nicola Ventola, Lautaro Matinez için duyduğu haberleri açıkladı.
Lautaro Martínez, halen Inter ile devam eden sözleşme yenileme görüşmelerini sonlandırmadı. Roma maçından sonra Conte ile yaşadığı sorunu sempatik bir boks maçıyla çözmeyle çalışsa da bu yaz onun adına oldukça hareketli olabilir.
Arjantinli oyuncunun adı bir süre önce Barcelona ile anılmıştı. Eski Inter oyuncusu Nicola Ventola ise başka bir İspanyol takımından bahsetti. Christian Vieri'nin Twitch kanalına katılan Ventola, "Bombayı bırakacağım. Kuşlar bana Lautaro'nun Atlético Madrid için oynayacağını söyledi. Her şeyin yapıldığını ve ona çok para ödeyeceklerini söylüyorlar." ifadelerini kullandı.
Golcü oyuncuyu 2017 yazında transfer eden Inter'in olası bir transfer için kapısını çalacak kulüplerden en az 80 milyon euro talep edeceği iddia ediliyor.
PSG, Manuel Locatelli'nin gönlünde
Son yıllarda Serie A'dan çok fazla takviye yapan PSG'nin yeni gözdesi Manuel Locatelli olacak.
Sassuolo'nun 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Locatelli, PSG'ye transfer olmaya çok yakın.
İtalyan oyuncunun adı Juventus, Manchester City, Inter, Arsenal, Barcelona ve Real Madrid ile de anıldı ama onun hisleri PSG'ye biraz daha yakın gibi duruyor.
L'Équipe'e konuşan Locatelli, "İtalya dışında bir deneyime açığım. Verratti, Florenzi ve Kean'ın başarılı olduğunu görmek sizi de oraya itiyor. İtalyanların yanı sıra dünyanın en iyi beş oyuncusu arasında olan Neymar ve Mbappé de var. Çok güzel bir şehirde harika bir kulüp" ifadelerini kullandı.
Milan'dan Sassuolo'ya 12 milyon euro'ya transfer olan Locatelli'nin piyasa değeri çeşitli internet sitelerinde 40 milyon euro civarı olarak gösteriliyor.
Ramos'un yolu Paris'e çıkacak
Real Madrid'de Ramos defteri kapanmak üzere. Yeni soru; kaptan nereye gidecek?
İspanya'da sezonun bitmesine iki hafta kaldı ve Real Madrid, halen Sergio Ramos ile sözleşme imzalamadı. Bir yıllık sözleşme ve yüzde 10 maaş indirimi sunan Real Madrid'in teklifine Ramos olumsuz bakıyor. Madrid ekibinin taraftarları da artık yavaş yavaş kaptanlarının takımda kalma ihtimalinden vazgeçiyor. İspanyol medyasında yeni tartışma konusu, tecrübeli stoperin hangı takıma gideceği...
AS'ın haberine göre PSG bu konuda isteğini keskinleştiriyor. Ramos'un Ocak ayında başkan Florentino Perez'e "PSG, Messi ve bana teklifte bulundu" dediğini iddia eden gazete, Messi'nin denklemden çıktığını ama Ramos ihtimalinin güçlendiğini duyurdu.
Ramos'un önceki gün Instagram'da bazı PSG oyuncularını takip etmeye başlaması ve Neymar ile aynı sponsora bağlı olmaktan dolayı kurduğu dostluk bu ihtimali güçlendiriyor.
Ramos, halen Real'den güçlü bir teklif bekliyor ve ilk tercihi kulübü olacak. Fakat alternatif yol şimdiden belli gibi.
Barcelona, Alessandro Bastoni'ye talip oldu
Calcio Mercato'da yer alan habere göre, Barcelona, Inter'de forma giyen Alessandro Bastoni ile ilgileniyor.
Inter ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan başarılı oyuncu, takımının Serie A'yı şampiyon tamamlamasında pay sahibi isimlerden biri oldu.
PSG, Camavinga için atağa geçti
Real Madrid'e yakın olduğu iddia edilen orta saha oyuncusu için sürpriz bir aday ortaya çıktı.
PSG'nin Pazar günü Rennes deplasmanında oynadığı maç Ligue 1 şampiyonluğuna malolmuş olabilir ama başkent ekibi eli boş dönmedi.
L'Equipe'in haberine göre PSG yetkilileri, deplasman ziyareti sırasında Eduardo Camavinga için müzakerelere başladı. Sportif direktör Leonardo, toplantılarda Paris SG heyetini temsil eden kişiydi.
Habere göre transferin maliyeti 60 milyon euro'yu geçmeyecek. Camavinga harika bir sezon geçirmese de transfer piyasasındaki değeri kayba uğramadı.
Oyuncula ilgilenen takımlardan biri olan Bayern Münih, maddi nedenlerden dolayı yarışmadan çekildi. Real Madrid ise en güçlü aday olarak gözüküyor.
Camavinga'nın mnajeri Jonathan Barnett ise SNTV'ye konuştu ve, "İnanın bana, bu yıl birçok teklif aldık. Hepsi de en iyi kulüplerden geldi. Rennes ile konuşup bir karar vereceğiz. Ama Camavinga'nın acelesi yok" ifadelerini kullandı.
Lingard'ın maaş isteği West Ham United'ı zorluyor
West Ham United, Manchester United'tan kiraladığı Jesse Lingard ile kalıcı sözleşme imzalamak istiyor.
Daily Mail'de yer alan habere göre ise bu transfer hiç kolay değil. Yıldız oyuncu, West Ham'dan haftalık 100 bin sterlin maaş talep ediyor.
Barcelona'ya iki rakip çıktı
Adama Traore'yi transfer etmek isteyen Barcelona'yı zorlu rakipler bekliyor.
El Gol Digital'de yer alan habere göre, Juventus ve Bayern Münih de yıldız oyuncu için Wolves ile temasa geçmeye hazırlanıyor.
Manchester United Cavani ile uzatıyor
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre Manchester United, Edinson Cavani ile anlaşmaya vardı.
Ole Gunnar Solskjaer'in kalmasını istediği Uruguaylı yıldız yeni sözleşmeyi imzalayacak.
Kounde Real'in radarında
Önümüzdeki yıl savunmasını güçlendirmek isteyen Real Madrid'in başlıca adaylarından biri Sevilla'dan Kounde oldu.
Real Madrid savunması önümüzdeki yaz revizyona gidebilir.
Kaptan Sergio Ramos henüz sözleşmesini uzatmadı. Üstelik Chelsea karşısındaki performası da yaşını hatırlattı. Raphael Varene ise özellikle Premier Lig'den teklifler var. Militao şans bulduğu anlarda başarılı olsa da kadronun zenginleşmesi gerekiyor.
AS'ın haberine göre Sevilla'nın 22 yaşındaki stoperi Jules Kounde, listenin ilk sıralarında yer alıyor. Geçen sezon kulübüne Avrupa Ligi'ni kazandıran oyuncuların başında gelen Kounde'ye başta Manchester United ve Chelsea olmak üzere birçok takımın ilgisi biliniyor.
Kounde'nin devam eden sözleşmesinde 80 milyon euro'luk bir ayrılma maddesi bulunuyor. Fakat Endülüs kulübü, 60 milyonluk teklife de 'hayır' diyecek konumda değil.
Real Madrid'in listesinin ikinci sırasında ise Villarreal'in milli takıma kadar yükselen İspanyol stoperi Pau Torres bulunuyor.
Trabzonspor için Nicolas NKoulou iddiası
İtalya'dan gelen haberlere göre Trabzonspor, savunmaya Nicolas NKoulou'yu dahil etmek istiyor.
Süper Lig'de Abdullah Avcı ile toparlayan ve gözünü önümüzdeki sezona diken Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın Twitter'dan paylaştığı bilgilere göre, bu sezon sonunda Torino ile sözleşmesi sona erecek olan Nicolas NKoulou kulübünde kalmak istemiyor.
Trabzonspor, oyuncunun menajeryle iletişime geçti ve üç yıllık bir kontrat sundu.
Nicolas #NKoulou could leave #Torino this summer as a free agent. #Trabzonspor have asked info to his agent and have opened talks to sign him. Turkish club are ready to offer 3-years contract to the centre-back. #RealBetis have also shown interest. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 8, 2021
30 yaşındaki Kamerunlu oyuncu için Real Betis de devreye girdi.
Nkoulou, Lyon'dan transfer olduğu Torino'da dört sezon geçirdi.
Ashley Young, Inter Miami'ye mi gidiyor?
The Sun'da yer alan habere göre, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Ashley Young'ı transfer etmek istiyor.
Manchester United'ın eski yıldızı, Premier Lig'e geri dönen Watford'a da katılabilir.
Jan Oblak'a Premier Lig kancası
Atletico Madrid'in başarılı file bekçisi Jan Oblak, Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekiyor.
ESPN'de yer alan habere göre; İngiltere Premier Ligi'nin altı büyük ekibi Oblak'ı kadrosuna katmak istiyor.
Fernandinho'nun yerine Yves Bissouma
Manchester City, orta sahasını güçlendirmek için arayışlara devam ediyor.
Fernandinho'nun yerini doldurmak için uzun süredir arayışta olan Pep Guardiola, gözünü Brighton oyuncusu Yves Bissouma'a dikti.
Daily Star'ın haberine göre, Manchester City 24 yaşındaki Malili oyuncu için 30 milyon sterlin'i gözden çıkardı.
Üç sezondur Brighton formasıyla Premier Lig'de boy gösteren oyununun adı Liverpool ve Manchester United ile de anılmıştı.
Georginio Wijnaldum Bayern'i bekliyor
Wijnaldum'un menajeri, oyuncusuna Bayern Münih'in kapılarını açmaya çalışıyor.
Sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Georginio Wijnaldum'un geleceği merak konusu olurken, oyuncunun menajerinden dikkat çekici bir açıklama geldi.
Humphry Nijman, Sport1'e yaptığı açıklamada, oyuncusunun ücretsiz bir transfer olacağını vurgulayarak, "FC Bayern harika bir kulüp. Onunla ilgileniyorsanız, lütfen bizimle konuşmaktan çekinmeyin." ifadelerini kullandı.
Hollandalı orta saha oyuncusunun adı son dönemde sık sık Bayern ile anılıyor ama listedeki tek kulüp Alman devi değil. İspanyol medyasına göre Barcelona da oyuncunun peşinde.
Fransa'dan Meksika'ya
Florian Thauvin, yeni sezonda Tigres forması giyebilir.
Marsilya'nın yıldızı oyuncusu Florian Thauvin'in kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fakat yapılan görüşmeler sonunda sözleşme uzatma kararı çıkmadı.
L'Equipe'in haberine göre 2018'de Dünya Kupası kazanan kadroda yer alan oyuncuya sadece iki ciddi teklif geldi. Premier Lig ekibi C.Palace, oyuncuyu ikna edemedi. Meksika temsilcisi Tigres ise ikna edici şartlar sunmayı başardı.
Bu sezon Marsilya formasıyla 42 maça çıkıp 8 gol atan ve 10 asist yapan 28 yaşındaki oyuncu büyük ihtimalle kariyerine Meksika'da devam edecek.
Beşiktaş'ın gelecek sezon kadrosu şekilleniyor 👀
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş yoluna Aboubakar ile devam etme kararı aldı, Salih Uçan transferi ise olumlu ilerliyor.
Ayrıca stopere takviye yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde Arda Kızıldağ ile Abdülkerim Bardakçı var.
Barcelona için Neymar ihtimali
PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nden bir kez daha eli boş dönmesi, eski bir aşkı alevlendirdi.
Barcelona'nın Neymar'a ilgisi bir azalıyor, bir artıyor ama son dönemde yaşanan gelişmeler buluşma ihtimalini güçlendirdi.
PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde havlu atmasından sonra Fransız basınının Neymar'u sert sözlerle eleştirmesi, Brezilyalı yıldızın kalbini kırmış gibi.
AS'ın haberine göre 2022'de sözleşmesi sona erecek olan Neymar, uzatma tekliflerine eskisi kadar sıcak bakmıyor. Barcelona ise, eski oyuncusunu geri getirmek için 100 milyon euro'ya kadar çıkabilir.
İtalya'da Donnarumma savaşları
Juventus Gianluigi Donnarumma'dan önce, ağabeyi Antonio ile imzalamaya çalışıyor.
22 yaşındaki Gianluigi Donnarumma, Juventus ile Milan'ı karşı karşıya getirdi. Juventus, genç kaleci ile imzalamak istiyor. Milan ise burnundan kıl aldırmıyor. Kırmızı-siyahlılar başka kalecilerle bile görüşmeye başladı. Ayrıca Milanlı taraftarlar da Gianluigi'ye sırt çevirmiş durumda.
tuttomercatoweb',in haberine göre Juventus ise Donnarumma için yıllık 12 milyon euro önerdi. Fakat daha fazlası da var. Siyah-beyazlılar, genç kalecinin yine Milan bünyesinde yer alan ağabeyi Antonio'yu da renklerine bağlamak istiyor. Böylece Gianluigi daha kolay ikna edilebilecek.
30 yaşındaki Antonio, uzun süre alt liglerde forma giydikten sonra, kardeşinin isteğiyle dört sene önce Milan'a gelmişti.
Mbappe'nin yerine Salah
PSG, yıldızını kaybetmek istemiyor ama olası ayrılık halinde de yeni alternatifler düşünüyor.
PSG, bir sonraki transfer mevsiminde Kylian Mbappé'nin olası ayrılığı hakkında harekete geçmeye başladı.
Le Parisien'in haberine göre, Mbappé'nin Fransa'da kalmaması halinde PSG'nin bir planı var. O da Liverpool'da pek mutlu olmadığı iddia edilen Salah'ı getirmek.
Aslında PSG projesinin hayali Messi veya Ronaldo'yu getirmek. Fakat bu iki isimle de anlaşmak pek mümkün görünmüyor. Dört yıldır Liverpool forması giyen 29 yaşındaki Salah'ı kulübünden ayırmak ise biraz daha kolay gözüküyor,
Salah için konuşulan bonservis bedeli ise 80 milyon euro dolaylarında. PSG'nin bunu karşılaması için Mbappe'nin satışını bekemek zorunda.
Fenerbahçe'nin hedefi Alexis Sanchez 👀
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Inter, yıllık 7 milyon Euro maliyeti olan Alexis Sanchez'i kiraya vermek istiyor.
Bu sebeple Fenerbahççe'ye "Alexis Sanchez'in yüzde 50 maliyetini biz karşılayalım, 1 yıl sizde oynasın." teklifinde bulunacak.
Hakimi Bayern'in aklında
Savunmadaki birçok oyuncusunu kaybeden Bayern, gözünü Inter'den Hakimi'ye dikti.
Bundesliga lideri FC Bayern Münih, Inter Milan'ın Faslı oyuncusu Achraf Hakimi ile sözleşme imzalamayı düşünüyor.
Tz'nin haberine göre, yeni teknik direktör Julian Nagelsmann'ın kendi sistemi için çok önemsediği hücumcu bek pozisyonunu Hakimi tam olarak temsil ediyor.
Oyuncunun menajeri Alejandro Camana da Tz'ye yaptığı açıklamada, "Bu beni şaşırtmaz. Bayern dünyanın en iyi kulüplerinden biridir. Eğer birini arıyorsanız, oyuncu pozisyonunun en iyisi olmalıdır. Ve Achraf da pozisyonunun en iyisidir" ifadelerini kullandı.
Inter, geçen yaz Hakimi'yi Real Madrid'den 45 milyon euro ödeyerek transfer etti . Hakimi'nin Serie A şampiyonuyla olan sözleşmesi 2025'e kadar devam edecek. Ancak, Inter'de mali sorunlar olduğu biliniyor ve bunun sonucunda gözde oyuncularını elden çıkarabilir.
Hakim, Bundesliga'da daha önce Borussia Dortmund forması giymişti.
André Silva için Atlético masada
Andre Silva'nın sezon sonunda Eintracht Frankfurt'tan ayrılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Atletico randevu almaya çalışıyor.
Eintracht Frannkfurt forması giyen Andre Silva,bu sezon Avrupa futbolundaki en büyük sürprizlerden birine imza attı. Altın ayakkabı mücadelesinde yıldızlarla çekişen Portekizli oyuncu, transfer piyasasında büyükleri peşine taktı.
Sky Sport'tan Marc Behrenbeck'in haberine göre bu konuda en istekli olan İspanyollar. Real Madrid, Sırp oyuncu Luka Jovic'i verip Silva'yı almak istiyor. Atletico ise çok daha hızlı ilerliyor. Behrenbeck'e göre taraflar şu ana kadar pek çok kez görüştü.
Eintracht Frankfurt ile Silva arasındaki sözleşme devam ediyor. Fakat oyuncunun 30 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. Çok daha yüksek rakamların konuşulduğu transfer piyasasında bu ücret birçok takımın ilgisini çekmeye yetiyor. Listede İspanyollar dışında Manchester United'ın olduğu da iddia ediliyor.
Mbappe ve Haaland'da öncelik Real'in
Mpappe ve Haaland hangi takıma gidecek? Buna Real Madrid karar verebilir.
Kylian Mbappe ve Erling Haaland, bu yazın en çok konuşulan isimleri olacak. Transfer dönemi daha gelmeden iki oyuncunun da adı birçok takımla yazıldı. Son yaşanan gelişmelere göre ise Real Madrid iki oyuncuya da yakın.
AS gazetesinin haberine göre, Real iki oyuncuyla da anlaşmaya çok yakın. Fakat maddi durum nedeniyle sadece birini transfer edebilecek. Listenin ilk sırasında ise Mbappe var. Oyuncu Real'e gelmeye sıcak bakıyor ama PSG, yıldızını kaptırmak niyetinde değil.
Eğer kulüpler anlaşamazsa, Real gözünü Haaland'a dikecek. Bu noktada da Dortmund oyuncusunu satmaya hevesli değil. Fakat Alman kulübünün Bundesliga'da Şampiyonlar Ligi potasının dışında kalması, Real'in pazarlık kozunu güçlendirecek.
Lukaku, Inter'den ayrılmayı planlamıyor 👇
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Romelu Lukaku şampiyonluk yaşadığı sezonun ardından Inter'den ayrılmayı planlamıyor.
Sky Sports'a, "Inter'in oyuncusu olmaktan gurur duyuyorum." diyen Lukaku önümüzdeki sezonu Inter'de geçirecek.
Robert Lewanwoski gelecek sezona gözlerini İngiltere'de açabilir 👀
Sport Bild'in haberine göre; Polonyalı yıldızın menajeri Pini Zahavi gelecek sezon planlarını şimdiden hazırladı.
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Real Madrid, Alaba'yı bitirmek üzere
David Alaba, sezon başına net 12 milyon euro maaş almayı kabul etti.
Real Madrid, gelecek sezon için ilk transferini bitirmeye çok yaklaştı. İspanyol ekibinin uzun süredir temasta olduğu David Alaba, kulübün sunduğu şartları kabul etti.
Anlaşma resmi olarak duyurulmadı ve kontrat henüz imzalanmadı ancak imzaların atılması an meselesi. Alaba, Bayern Münih ile sözleşmesini uzatmadığı için Real Madrid, bonservis bedeli de ödemeyecek.
Gazeteci Fabrizio Romano'nun Twitter hesabından verdiği habere göre, Real Madrid ile Alaba, yıllık 12 milyon euro üzerinden anlaştılar. Bu anlaşma Avusturyalı oyuncuyu Avrupa'nın en yüksek ücretli savununma oyuncularından biri yapacak. Stoper, sol bek ve orta saha oynayabilen Alaba, imzayı attığı takdirde Real Madrid kaptanı Sergio Ramos ile aynı maaşı kazanacak.
City Mbappe'den vazgeçmiyor
Kylian Mbappé'nin adı son yıllarda birçok takımla anıldı. Bu takımlardan biri de Manchester City'ydi. Fakat İngiliz ekibinin ilgisi son dönemde biraz azalmıştı. Fransız oyuncunun da Real Madrid'e yakın olduğu da sıkça yazıldı.
Fakat sona eren flört yeniden başlayabilir. L'Équipe'in haberine göre Manchester City, bir kez daha şansını denemeye karar verdi. Üstelik bu sefer kesenin ağzını açmaktan da çekinmeyecek.
Pep Guardiola, Kun Agüero'nun ayrılık kararının ardından "Bu yaz santrfor transfer etmeyebiliriz" dese de, 2022'de PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Mbappe bir istisna oluşturabilir.
Everton, Sergio Agüero için bekliyor 👇
The Daily Star'da yer alan habere göre; Everton, Manchester City'den ayrılacak olan Sergio Agüero için büyük bir teklif hazırlığında.
İngiliz ekibi, Agüero'nun haftalık 240.000 sterlin maaşında ödemede sıkıntı yaşayacak olsa da yıldız forveti ikna etmeyi umuyorlar.
Arjantinli golcü ile Chelsea, Barcelona, Inter ve Tottenham da devrede.
Dortmund'da Jadon Sancho ile Haaland yuvadan uçacak 👀
Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, Jadon Sancho'nun sözleşmesinde bu sezon bir serbest kalma maddesi olduğunu doğruladı ancak aynı anlaşma Erling Haaland için de geçerli mi?
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Real Lewa için yeniden devrede
2014'te Polonyalı golcü için uğraşan Real Madrid, bu yaz yeniden şansını deneyecek.
Hafta başında Lewandowski'nin Bayern'den ayrılma olasılığı hakkında çıkan haberler, Real Madrid için yeni bir hamle başlattı.
İspanyol ekibi 2023'te Bayern ile sözleşmesini bitirecek 32 yaşındaki oyuncunun transferini piyasa fiyatından daha azını ödeyerek bitirmek istiyor.
Sky Sports'un haberine göre Real Madrid'in öncelikleri Mbappé ve Haaland olsa da Polonyalı golcü de listeye dahil oldu.
Real Madrid, daha önce üç ayrı transfer döneminde Lewandowski'i renklerine bağlamak istemiş, hatta 2014'te görüşmler anlaşma noktasına gelmişti.
Messi'nin şartı Erling Haaland
Eurosport'un haberine göre; Lionel Messi'yi Barcelona'da maaş kesintisi yapmaya ikna edecek kişi Erling Haaland.
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Neymar, PSG'den ayrılmak istiyor 👀
RAC1'de yer alan habere göre; Neymar'ın hedefi Barcelona'ya dönmek.
Barcelona'nın yeni başkanı Joan Laporta, Neymar'ı Camp Nou'ya geri getirmek isterken Brezilyalı yıldızın çevresiyle de temasa geçildi.
Neymar'ın PSG ile sözleşmesi 2022 yazında sona erecek.
Van de Beek Roma'nın listesinde
Hollandalı orta saha oyuncusu Roma'nın radarına girdi. Manchester United ise takasta Zaniolo'yu istedi.
Avrupa Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelen Roma ve Manchester United, transferde de masaya oturmak üzere.
Ajax'tan Manchester United'a transfer olan ama beklenen katkıyı veremeyen Donny van de Beek, Roma'nın transfer listesinde kendine yer buldu.
İtalyan gazetesi La Reppublica'nın haberine göre Roma'nın sahibi Dan Friedkin oyuncuyu çok istiyor. Fakat United'dan aldığı 6 milyon euro'luk maaş göz korkutuyor.
Öte yandan United, transferde bonservisten ziyade takas istiyor. Zaten Hollandalı oyuncunun tramsferinde, Ajax'a bir bonservis bedeli ödenmemişti. İngiliz ekibinin takasta gözüne kestirdiği isim ise son iki senede sakatlıklardan kafasını kaldıramayan Nicolo Zaniolo oldu.
Fenerbahçe'nin yeni hedefi Juninho Bacuna 👀
Yorksihe Live'in haberine göre; Fenerbahçe Huddersfield'dan bir ismi takibe aldı: Juninho Bacuna...
Fenerbahçe, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu bir süredir takip ediyor.
Bacuna’nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek ancak Huddersfield’ın 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.
Buna rağmen oyuncunun ayrılma ihtimali yüksek.
Beşiktaş Caulker için harekete geçiyor
Beşiktaş, Alanyaspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek İngiliz savunmacı Caulker'ı listesine aldı.
Geçen sezon savunma hattını Alanyaspor'dan stoper Welinton ve sol bek Nsakala'yı transfer ederek güçlendiren Beşiktaş, gözünü yine Akdeniz'e çevirdi.
Sabah'ın haberine göre teknik direktör Sergen Yalçın, stoper pozisyonu için tecrübeli bir oyuncu istiyor. Bu bağlamda öne çıkan isim ise Alanyaspor formasını giyen Steven Caulker oldu. Yalçın, kulübüyle sözleşmesi haziran ayında bitecek 29 yaşındaki oyuncu için yönetime olumlu rapor verdi.
Bu transferde bonservis bedeli ödemeyecek olan siyah-beyazlılar, oyuncuyla yıllık 1 milyon Euro'nun altında bir rakama anlaşmayı planlıyor. Beşiktaş, lig biter bitmez Steven Caulker ile pazarlık masasına oturacak.
Lewandowski'nin kafasında ayrılık olabilir
Robert Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi, ayrılık ihtimali için harekete geçti
Robert Lewandowski, 2014/15 sezonunda bonservis bedeli olmadan Borussia Dortmund'dan Bayern Münih'e transfer olmuştu. Polonyalı oyuncu, gösterdiği performansla kulüp rekorlarını yerle bir etti. Lewa'nın ismi bu dönemde sık sık Avrupa kulüpleriyle, en çok da Real Madrid ile anılsa da son dönemde bu söylentiler azalmıştı. Fakat ortam yeniden alevlendi.
Sky Sports'un haberine göre oyuncunun menajeri Pini Zahavi, Avrupa'nın çeşitli kulüpleriyle görüşmeye başladı. Henüz ufukta bir anlaşma gözükmese de bu süreçte Bayern'in aldığı tavır önemli olacak. Bavyera kulübünün yüksek maliyetl, Erling Haaland transferine girişmesi Polonyalı'yı kulüpten uzaklaştırabilir.
Eğer Lewandowski bu yaz takımından ayrılırsa Bayern'de bir dönem kapanmış olacak. Zira takımın önemli parçalarından David Alaba ve Jerome Boateng de halkanın diğer isimleri olacak. Bu da Bayern'de bir kabuk değişimini zorunlu kılacak.
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı satmaya sıcak bakıyor 👀
Sabah'ta yer alan habere göre; Sarı-lacivertli yönetim, yaz transfer döneminde genç yıldızlarını elinde tutmaya çalışacak.
Ancak Ozan Tufan'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
PSG, Lionel Messi için devreye girecek 👀
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Liverpool ve Barcelona'nın Aissa Mandi yarışı
El Gol Digital'de yer alan habere göre, Liverpool, Aissa Mandi'yi transfer etmek için Barcelona'ya rakip olacak.
29 yaşındaki Cezayirli yıldızın, Real Betis ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Beşiktaş transferi için Rachid Ghezzal devrede 👀
Sabah'ta yer alan habere göre; Rachid Ghezzal için 7 milyon euro isteyen Leicester City'ye Beşiktaş 5 milyon euro teklif etti.
Ghezzal ise devreye girerek kulübünden fiyat düşürmesini talep edecek.
Salih Özcan: Teklifleri medyadan duydum
DHA'da yer alan habere göre; Beşiktaş , Galatasaray ve Trabzonspor gibi Türk takımlarının da transfer gündeminde olan Salih Özcan, teklifleri medyadan duyduğunu söylüyor.
"Türkiye'den teklif geldiğini medyadan duydum."
"Bu tekliflere şu an menajerlerim bakıyor. Ben kendimi komple futboluma odaklamak istiyorum. Sezon sonunda da menajerim ile oturup teklifleri konuşacağız"
Milan, Donnarumma ile sözleşme tarihini belirledi 👇
Tuttosport'ta yer alan habere göre; Milan, Genç kaleci ile sözleşme yenileme tarihini belirledi.
Donnarumma'nın sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor.
Barcelona, Dembele'yi elinde tutmaya kararlı 👀
Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona, Ousmane Dembele ile Camp Nou'da yeni bir sözleşme imzalamaya kararlı.
Katalan devi, Dembele'yi yaz transfer döneminde kaybetmemek adına maaşında artırmaya gidecek ve mevcut anlaşmasını uzatacak.
Manchester United ve Liverpool, Belotti'yi istiyor 👇
Tuttosport'un haberine göre; Manchester United ile Liverpool, Andrea Belotti için pusuda bekliyor.
Ayrıca Milan ile Inter de Torino ile sözleşmesinin sonuna yaklaşan 27 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor.
Fred'den Raphinha tüyosu
Manchester United'ın orta saha oyuncularından Fred, Brezilyalı oyuncu Raphinha'nın birçok kulübün gözdesini olduğunu itiraf etti. Kırmızı Şeytanlar'ın da Leeds United'ın yıldızını takip ettiği söyleniyor.
Fred, Manchester United'ın resmi web sitesine, "Harika bir sezon geçiren harikan bir oyuncu, birçok kulüp onu izliyor" demişti.
Paulo Dybala'dan Atletico itirafı
Juventus'un yıldızı Paulo Dybala Atletico Madrid'den telefon aldığını kabul etti.
Juventus'ta yeni sözleşme görüşmeleri yılan hikayesine dönen ve geleceği belirsiniz olan Paulo Dybala, artık kendisine takım bakmaya başladı.
İspanya'nın AS gazetesine konuşan Dybala, Atlético Madrid'den teklif aldığını doğruladı. Arjantinli yıldız, "Atlético ile temasa geçtik. Doğrudan benle değil, menajerimle konuştular. Fakat bu tip görüşmeler bazen 3 gün bazen 6 ay sürer."
Dybala, İspanyol takım arkadaşı Álvaro Morata'dan da kulüp, Madrid ve taraftarlar hakkında bilgi aldığını kabul etti.
Paulo Dybala'nın sözleşmesi 2022'de sona erecek.
Liverpool, Ibrahima Konate ile anlaştı
Liverpool, RB Leipzig forması giyen Ibrahima Konate ile beş yıllık anlaşmaya vardı.
Sky'da yeralan habere göre, Kırmızılar, 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödeyerek 21 yaşındaki Fransız stoper kadrosuna katacak.
Bayern Camavinga için devrede
Bayern Münih 2022'de sözleşmesini bitecek oyuncuyla ilgileniyor.
Fransa futbolunun son dönemde piyasaya sunduğu gençlerden biri olan Eduardo Camavinga için Real Madrid bir numaralı adaydı. Oyuncunun, yazın İspanya'ya gideceğine kesin gözüyle bakılıyordu.
Fakat genç yıldız için sürpriz bir aday devreye girdi. France Football'ın haberine göre Bayern Münih, önümüzdeki hafta transferi bitirmek için harekete geçecek.
Bayern'in listesindeki ilk aday Florian Neuhaus'tu ancak Borussia Mönchengladbach'ın orta saha oyuncusu için 45 milyon euro istemesi Bavyera ekibini vazgeçirdi. Sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Camavinga'yı Rennes'den koparmak Bayern için daha gerçekçi bir hedef gibi duruyor.
Premier Lig'de Jude Bellingham yarışı
Borussia Dortmund'ın genç yıldızına, Chelsea ve Manchester City'den sonra Liverpool da talip oldu.
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ağlarını havalandırarak turnuva kariyerindeki ilk golünü atan Jude Bellingham'a talip yağıyor.
17 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunu özellikle ülkesinin takımları rahat bırakmıyor. Chelsea ve Manchester City'nin adı son dönemde oyuncuyla beraber anılmıştı. Eurosport'un haberine göre listeye eklenen son takım Liverpool oldu.
Bellingham'ın 30 Haziran 2023'e kadar Borussia Dortmund ile sözleşmesi var. Chelsea şimdiden 70 milyon euro'yu masaya koydu. Fakat, Borussia Dortmund önce Erling Haaland ve Jadon Sancho'nun geleceklerinin belli olmasını bekliyor.
Milan'ın önceliği Tomori 👇
Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Chelsea'den kiralık olarak Milan forması giyen Fikayo Tomori, İtalyan devinin bir numaralı önceliği.
Milan, Tomori ile yeni bir sözleşme imzalamak istiyor.
Fernandes'in geleceği Paul Pogba'ya bağlı 👀
The Sun'da yer alan habere göre; Bruno Fernandes'in Manchester United'daki geleceği Paul Pogba'ya bağlı.
Kırmızı Şeytanlar ile sözleşme yenilemeye hazır olan Bruno Fernandes bir şartla imzayı atacak, Paul Pogba da aynısını yaparsa...
Alaba Real Madrid'e
Sergio Ramos ile yollarını ayırmaya hazırlanan Real Madrid, Bayern Münih'in yıldızını kadroya katıyor.
Skt Sports'un iddiasına göre Bayern Münih ile yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya varamayan David Alaba, Real Madrid'den gelen beş yıllık teklifi kabul etti. Alaba'nın ismi Barcelona ve Chelsea ile de anılıyordu.
Sky sources: David Alaba has agreed a 5 year contract until 2026 with @realmadrid. Barcelona is not an option anymore. Contract not signed yet, but will be in the next weeks 🔜📝✅ #TransferUpdate @Sky_Torben @Sky_Marc pic.twitter.com/jo7DIVjO8g— Max Bielefeld (@Sky_MaxB) April 20, 2021
En-Nesyri'ye West Ham kancası
Bu sezon yaptığı çıkışla dikkat çeken Faslı oyuncunun yeni adresi Premier Lig olabilir.
Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme mücadelesi veren West Ham United, La Razon'da yer alan habere göre Sevilla'dan Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmaya en yakın takım.
23 yaşındaki Faslı forvet bu sezon La Liga'da 16 gol attı ve birçok büyük takımın dikkatini çekti.
Crystal Palace'ta gündem Patrick Vieira
The Athletic'te yer alan habere göre, Crystal Palace, Patrick Vieira'yı menajerlik koltuğu için düşünüyor.
Sezon sonunda Roy Hodgson ile yollarını ayırması beklenen Londra ekibinin, Fransız çalıştırıcıyı göreve getirmesi bekleniyor.
Tuchel, Varane'ı istiyor
Thomas Tuchel yeni kulübün ilk transfer isteğini iletti.
Chelsea'nin başına geçtikten sonra başarılı sonuçlar alan ve özellikle savunmasını güçlü tutan Thomas Tuchel, yeni kulübüyle ilk transfer mevsiminde de savunma hattını güçlendirecek.
Alman teknik direktörün listesinin ilk sırasında Raphael Varane var. Bild'in haberine göre Fransız oyuncu da Real Madrid'den ayrılmak istiyor. Sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Varane, kulübüne para kazandırarak ayrılma yolunu tercih ediyor. Bu da ayrılığın önümüzdeki yaz olma ihtimalini güçlendiriyor.
Transfermarkt verilerine göre Varane'ın bonservis bedeli 70 milyın euro olarak değerlendiriliyor.
Öte yandan Chelsea ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Kulüpler arasındaki ilk temas bu karşılaşamalar esnasında olabilir.
Paul Pogba, Real Madrid'den dev bir maaş istiyor
Solskjaer, Paul Pogba'nın belgeselinden endişeli değil 👀
Paul Pogba'nın Amazon'da yer alacak hayatını anlatan yeni belgeseli konusunda Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer endişeli değil.
Fransız yıldızın transfer görüşmelerinin ortasında belgeselinin yayınlanması bazı soru işaretlerine neden olmuştu.
Ancak Solskjaer, "Paul'un odaklandığı nokta olabildiğince daha iyisi olmak. Belgeselle ilgili bir sorun görmüyorum." diyor.
Real Madrid gözünü Sterling'e dikti 👀
İspanyol devi, Raheem Sterling'in takıma faydalı olacağına inanıyor.
Daily Star'ın haberine göre; Real Madrid, Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling ile ilgileniyor.
Başkent ekibi, Foden'ın ardından City'deki yeri değişen Sterling'i ideal bir hedef olarak görüyor.
Juventus'un aklı Dembele'de
Calcio Mercato'da yer alan habere göre, Juventus, Barcelona'da forma giyen Ousmane Dembele'yi transfer etmek istiyor.
Sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Fransız yıldız bu transfere sıcak bakabilir.
Trabzonspor için Peres iddiası
İtalyan gazeteci Nicolò Schira, bugün Twitter hesabından verdiği haberde Trabzonspor'un Bruno Peres ile anlaştığını duyurdu.
Roma'da forma giyen Bruno Peres'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Schira'nın haberine göre, Karadeni ekibi Bruno Peres ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Oyuncu yıllık 1.8 milyon euro kazanacak.
Done deal! Bruno #Peres will leave #ASRoma this summer as a free agent. The brazilian right fullback has signed a pre-contract agreement with #Trabzonspor for a contract until 2024 (€1,8M net/year). #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 16, 2021
Konate'den Liverpool açıklaması
RB Leipzig'in defans oyuncusu Konate, Liverpool söylentilerine açıklık getirdi.
RB Leipzig'in savunma oyuncusu Ibrahima Konate'nin adı bir süredir Liverpool ile anılıyordu. Fransız oyuncu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Bild'e konuşan Konate, “Ne ben ne de menajerlerim Liverpool'dan bir telefon aldı. RB Leipzig ile de büyük hedeflerim var. Bundesliga'da mümkün olan en iyi sonucu elde etmek ve Fransa ile U21 Avrupa Şampiyonası'nı hedefliyorum" dedi.
Konate'nin sözleşmesinde 40 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Donnarumma'ya Juventus kancası
Milan'ın yıllık ücret teklifini düşük bulan genç kaleci, takımından ayrılsa da Serie A'da kalabilir.
Milan yeni sözleşme için yıllık 8 milyon euro teklif ettiği genç kalecisi Gianluigi Donnarumma henüz anlaşma sağlayamadı. Altyapısından yetiştiği kırmızı-siyahlı takımda kalmak için yıllık 12 milyon euro talep eden Donnarumma bu isteğini menajeri Mino Raiola aracılığıyla Milan yönetimine iletti.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere önümüzdeki sezondan itibaren kalesini Donnarumma'ya emanet etmek isteyen Juventus, 76 gün sonra serbest kalacak 22 yaşındaki oyuncuya teklif yapmaya hazırlanıyor.
Flick'in yerine Allegri
Bayern Münih, Flick'in yerine Juventus ve Roma'nın da peşinde olduğu Massimiliano Allegri'yi getirecek.
İtalyan teknik direktör Massimiliano Allegri, haziran ayında yeniden takım çalıştırmak istediğini söyledi ve bu da transfer dedikodularını alevlendirdi.
Roma ve Juventus bu haberlerde ilk sırada yer alıyor. Fakat Sportmediaset'e göre, Bayern Münih de listeye dahil oldu.
Hansi Flick'in yazın Almanya Milli Takımı'na gitme ihtimali çok yüksek. Bu da Bayern'in yeni bir teknik direktör düşünmesine neden oluyor. Nagelsmann adaylardan biriydi ama habere göre Allegri, Bavyera yönetim kurulunun sunduğu tekliften çok memnun kaldı.
Yine de Allegri henüz kararını vermedi ve tüm teklifleri değerlendirmeye devam ediyor.
PSG, Mbappé'ye baskı yapıyor
PSG, yıldızının 2024'e kadar sözleşme uzatmasını ve Dünya Kupası esnasında takımda olmasını istiyor.
Gün geçmiyor ki Kylian Mbappe hakkında yeni bir transfer haberi çıkmasın. Fakat bu sefer ki gelişme oyuncunun gidebileceği takımlardan birinde değil mevcut kulübünde yaşandı.
L'Equipe'in haberine göre , PSG görüşmeleri ilerletmesi ve ileriye dönük sözleşme uzatmasını mümkün olan en kısa sürede halletmesi için oyuncunun çevresine baskı yapıyor.
PSG, Mbappe'nin Fransa'dan ayrılmasının yüksek ihtimal olduğunun bilincinde. Fakat gazetenin haberine göre özellikle Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar ve Neymar'ın son açıklamaları oyuncunun Paris projesine daha fazla aidiyet hissetmesini sağladı. PSG'nin hedefi, Mbappe'nin en az iki yıl daha takımda kalması ve Nasser Al Khelaïfi'nin elçisi olduğu 2022 Dünya Kupası esnasında kulübün spırcusu olarak kalması.
Kulüp, bu gerçekleştiği takdirde oyuncusuna 2023'te makul bir rakam karşılığında ayrılmasına izin vereceğini taahhüt edecek.
PSG'nın forvet oyuncusuna son teklifinin, sezon başına brüt 30 milyon avro olduğu iddia ediliyor.
Sporting Pedro Porro'yu satın alacak
Sporting, İspanyol oyuncu için 8,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.
Bu sezonun başında Manchester City'den Sporting'e kiralanan İspanyol oyuncu Pedro Porro, Portekiz kulübünde kalmaya devam edecek.
Goal'ün haberine göre Sporting, 21 yaşındaki sağ kenar oyuncusu için satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Bunun için İngiliz kulübüne 8.5 milyon euro ödenecek.
Oyuncu, bu sezon Portekiz'de gösterdiği performansla Luis Enrique'nin gözüne girdi ve Mart ayında milli davet aldı.
Kasım, Aralık ve Ocak aylarında Portekiz'de en iyi savunma oyuncusu seçilen Perro, altı puan farkla lider olan Sporting'in de en çok süre alan ikinci oyuncusu konumunda.
Galatasaray için Boupendza iddiası
Gabon basını Galatasaray'ın Aaron Boupendza ile ilgilendiğini yazdı.
Süper Lig'deki ilk sezonunda etkileyici bir performans sergileyen ve gol krallığı yarışmasında zirvede yer alan Aaron Boupendza için her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.
Son haber ise golcü oyuncunun ülkesi Gabon'dan geldi. Gabon Media Time, Galatasaray'ın Boupendza ile ilgilendiğini duyurdu.
Haberde "Galatasaray, tüm hücum oyuncularından daha fazla gol atan Aaron Boupendza ile ilgileniyor" ifadesi yer aldı. Ayrıca oyuncunun Arsenal'in radarına girdiği de iddia edildi.
Boupendza'ya kış transfer döneminde Krasnodar ve Fenerbahçe'den teklifler gelmişti ama oyuncu tercihini Hatayspor'da kalmaktan yana kullanmıştı.
Sergio Agüero'ya ilk teklif Juventus'tan
İtalyan devi, İspanyol golcüyü renklerine bağlamak istiyor.
Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak olan Sergio Agüero'ya İngiltere'den talip var.
El Chiringuito'da yer alan habere göre Juventus, İspanyol golcüye resmî teklifi yapan ilk kulüp oldu.
Agüero, Lionel Messi'nin Barcelona'daki akıbetini görmeden karar vermek istemiyor.
Belotti'nin talipleri artıyor
Tuttosport'a göre, Torino'nun yıldız ismi Andrea Belotti'ye talipler var.
Milan, Napoli, Roma, Fiorentina ve Inter, sözleşmesi 2022'de sona erecek olan İtalyan forvetle yakından ilgileniyor. 27 yaşındaki oyuncu, Manchester United, Chelsea ve Tottenham'ın da radarında bulunuyor.
Trabzonspor Koita ile anlaştı mı?
Trabzonspor, Kasımpaşa'da forma giyen Fode Koita'yı kadrosuna katmak istiyor.
Fotomaç'ta yer alan haber göre, bordo - mavililer, sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Gineli oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı.
Real Madrid, Milinkovic-Savic için devrede
Real Madrid, yaz transfer döneminde Lazio'nun yıldızı Sergej Milinkovic-Savic için bir hamle yapabilir.
AS gazetesinde yer alan habere göre, Sırp oyuncuyla Manchester United ve PSG de ilgileniyor. İspanyol ekibi, diğer takımlara göre bu transferde bir adım önde.
Neymar, PSG ile yeni bir anlaşmanın eşiğinde
Neymar, Paris Saint-Germain ile sözleşme imzalamaya çok yakın.
Gazeteci Fabrizio Romano, Neymar'ın 2026 yılına kadar Paris ekibinde kalacağını söylüyor.
Atlético, genç Uruguaylı yıldızın peşinde
Atletico Madrid, Uruguaylı genç yetenek Matías Arezo'nun transferi için çalışıyor.
Uruguay'ın River Plate takımında oynayan ve 'yeni Suárez' olarak lanse edilen Matías Arezo, Avrupa'da birçok takımın transfer listesinde yer alıyor. Hevesli takımların başında ise Atletico Madrid geliyor.
Uruguaylı gazeteci Gonzalo Martini'ye göre, Atletico ve River Plate kolay olmayan bir operasyonu bitirmek için sürekli diyalog halindeler. Fakat istekler arasında biraz uçurum var. Uruguay ekibi yaklaşık 20 milyon dolarlık bir bonservis bedeli istiyor. Atletico'nun amacı ise transferi yaklaşık 12 milyon dolara kapatmak.
21 Kasım 2002 doğumlu Arezo, henüz 15 yaşındayken ülkesinin en üst liginde oynamaya başladı. River Plate forması altında toplam 40 maça çıktı ve 15 gol attı.
RB Leipzig, Benjamin Henrichs'in işini bitirdi
Leipzig'in Monaco'dan kiraladığı Benjamin Henrichs, artık tamamen Alman kulübün oyuncusu oldu.
Bundesliga kulübü RB Leipzig, Benjamin Henrichs ile sözleşme imzaladı.
Daha önce AS Monaco'dan kiralık olarak alınan savunma oyuncusu, 2025'e kadar Leipzig'de kalacak. Alman basınında çıkan haberlere göre, oyuncu için15 milyon euro bonservis ücreti ödenecek.
Takıma geçen yaz katılan Henrichs, Leipzig'de fazla forma şansı bulamadı. Kasım ayında diz sakatlığı yaşayan 24 yaşındaki oyuncu Şubat sonuna kadar formasından uzak kaldı. Yine de sezon boyunca 3 Şampiyonlar Ligi maçında görev yaptı.
İmza sonrası konuşan Henrichs, "Burada gerçekten kendimi evimde hissediyorum ve şimdi RB Leipzig ile birkaç yıl daha geçireceğim için mutluyum. Sakatlıklarımı tamamen geride bıraktım. Artık takıma yardım etmek istiyorum" dedi.
PSG'de hedef Kane ve Salah
Telefoot'ta yer alan haber göre, PSG, Kylian Mbappe'nin olası ayrılığına karşılık planlama yapıyor.
Fransız ekibi, Mbappe'nin ayrılması durumunda, Tottenham'dan Harry Kane ve Liverpool'dan Mohamed Salah için girişimlere başlayacak.
Chelsea'nin Declan Rice planı
Express Sport'ta yer alan habere göre, Chelsea, Dclan Rice'ı kadrosuna katmak istiyor.
Maviler, West Ham United'a Rice için, bir miktar bonservisin yanı sıra Tammy Abraham ya da Andreas Christensen'i önerecek.
Arsenal, gözünü Lingard'a dikti
Londra ekibi, yaz için transfer çalışmalarına başladı ve Lingard'ı gündemine aldı.
The Daily Star'ın haberine göre Arsenal, West Ham'da fırtınalar estiren Jesse Lingard için bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
David Moyes, ocak ayında Manchester United'dan kiralanan İngiliz orta sahayı takımda tutmak için çabalayacak fakat iddialara göre Arsenal de 30 milyon sterlini gözden çıkarmış durumda.
Ocak ayında kulübe katıldığından beri Londra Stadyumu'nda en iyi formunu yeniden keşfettiğini görerek, Manchester United ödünç alan kişiyi Hammers'ın kitaplarına kalıcı olarak getirmeye hevesli.
Milan, Lucas Vázquez'in peşinde
Bu sezon şampiyonluk trenini kaçıran Milan, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı.
AC Milan yeni sezon için çalışmalarına devam ediyor.
Listedeki isimlerden biri, Real Madrid'de rotasyon oyuncusu olmaktan kurtulamayan Lucas Vázquez...
CalcioMercato'ya göre, İtalyan takımının yöneticileri Frederic Massara ve Paolo Maldini, oyuncunun son durumunu öğrenmek için Real Madrid ile temasa geçti.
Öte yandan Milan, Zlatan Ibrahimovic ile yeni sözleşme imzalamaya yakın. Maldini, SKY'a yaptığı açıklama birkaç ufak pürüz kaldığını söyledi.
Liverpool, Ozan Kabak için 18 milyon sterlini gözden çıkardı
Jürgen Klopp, Türk stoperin performansından memnun kaldı ve onunla devam etmek istiyor
90 Min'de yer alan habere göre Liverpool, devre arasında Schalke 04'ten kiraladığı 21 yaşındaki stoperi tamamen renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
Haberde ayrıca Kırmızılar'ın, Ozan Kabak'ın performansından çok etkilendiği de yazıyor. İngiliz ekibi, kiralama ücreti olarak 1.5 milyon sterlink ödediği Ozan için yaz aylarında 18 milyon sterlini gözden çıkaracak.
Real'in önceliği Mbappe
Mbappe PSG ile sözleşme uzatmazsa, Real Madrid devreye girecek.
Erling Haaland ve Kylian Mbappe Avrupa transfer pazarını şekillendirmeye devam ediyor.
Real Madrid de bu iki oyuncuyla yakından ilgileniyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Haaland'ın menajeri Mino Raiola, İspanya'da hem Barcelona hem de Real Madrid yöneticileri ile görüşmüştü.
Fakat Real'in ilk tercihi Mbappe olacak. Bunun için bazı nedenler de mevcut.
AS'ın haberine göre Raiola'nın yüksek komisyon istemesi Haaland'a olumsuz bakılmasına neden oldu. Ayrıca teknik direktör Zinedine Zidane'ın da gönlü vatandaşından yana.
Mbabbe'nin PSG ile sözleşmesi 2022 yılında bitecek. Real Madrid, oyuncunun Dünya Kupası'ndan önce bonservis bedeli ödemden almayı da düşünüyor ama elini hızlı da tutabilir.
Bu arada Mbappe de Real Madrid'e sıcak bakıyor ve o yüzden kulübünün önerdiği ve şu anki maaşından üç kat fazlasını içeren yeni sözleşmeyi henüz imzalamadı.
Galatasaray'dan Patrick van Aanholt'a teklif
Sky Sports'ta yer alan habere göre Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Patrcik van Aanholt'a üç yıllık sözleşme önerdi.
Tecrübeli sol bekin sezon sonunda Londra temsilcisi ile kontratı sona eriyor.
Erling Haaland, Katalan devinin önceliği 👇
OKDiario'da yer alan habere göre; Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın öncelikli hedefi Erling Haaland.
Katalan devi, Lionel Messi'nin yeni şartlarının yerine getirilmesi için Dortmund'un yıldızıyla anlaşma yapmaya çalışacak.
Kylian Mbappe, Madrid'de ısrarcı 👇
Cuatro'da yer alan habere göre; Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer olma konusunda kararlı.
Paris Saint-Germain forması giyen yıldızın sözleşmesi ise 2022'de sona erecek.
Agüero, Premier Lig'de mi kalacak?
Guardiola yeni Fernandinho'yu buldu
23 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Sander Berge, Manchester City'de Fernandinho'nun yerini alabilir.
Manchester City 36 yaşında girecek Fernandinho'nun yerini doldurmak için arayışlara başladı. Brezilyalı orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Pep Guardiola'nın aklında ise Premier Lig'in son sırasında yer alan Sheffield United'dan bir oyuncu var.
Voetbal 24'e göre Manchester City, 2024'te sözleşmesini bitirecek ve geçen Aralık ayında bir ameliyat olan Sander Berge'nin peşinde.
23 yaşındaki orta saha oyuncusu İngiltere'ye 2020'de Genk takımından geldi ve performansıyla beğeni topladı. Belçika kulübü, oyuncunun satışından elde edilecek gelirin yüzde 20'sini alacak. Sheffield ise onun bonservisine 24 milyon euro ödedi.
İngiliz ekibi kâr etmek için en azından 36 milyon euro talep etmek zorunda. Fakat oyuncunun Transfermarkt'a göre piyasa değeri 18 milyon euro...
Huntelaar'ın geleceği soru işareti
37 yaşındaki forvet, sezon sonunda emekli olmaya karar vermişti ancak planlarını değiştirebilir.
Klaas Jan Huntelaar, kış transfer döneminde eski takımı Schalke'ye geri dönerek Bundesliga'dan düşme riski taşıyan kulübe yardım etmeye gelmişti.
Huntelaar bu transfer için Ajax'ta şampiyonluklara oynamaktan vazgeçmişti. Otoriterler ise Hollandalı oyuncunun sezon sonunda futbolu bırakacağını düşünüyordu.
Fakat Huntelaar, Bundesliga'da kalması mucizelere bağlı olan takımında yer almaya devam edebilir. Kicker'e konuşan oyuncu; "Ajax'taki kariyerime bir son vereceğimi söyledim, şimdi durum farklı. Schalke'de devam etmek mi? Asla bilemezsin..." ifadelerini kullandı.
Eğer bu gerçekleşirse, ünlü santrfor kariyerine alt ligde devam edecek.
Manchester United Lingard'ın fiyatını belirledi
Manchester United'ın devre arasında West Ham United'a kiralık olarak gönderdiği Jesse Lingard gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor. Kırmızı Şeytanlar, West Ham Unitedi yıldız oyuncuyla kalıcı olarak sözleşme imzalamak isterse 30 milyon sterlin talep edecek.
West Ham United'ın bu bedeli ödeyip ödemeyeceği merak edilirken, Manchester United, 30 milyon sterlin'de ısrarcı.
İtalya'da bir takas ihtimali daha
Bu yaz transfer penceresi yeniden açıldığında iki İtalyan devi birbirleriyle takas yapabilir.
Serie A'da son yılların en revaçta transfer yöntemi takas oldu... Birçok transfer bu şekilde gerçekleşti ve dedikodular da bunun üzerinden şekilleniyor.
Son olarak Milan ve Juventus, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek iki oyuncusunu birbirlerine göndermeyi düşünüyor.
Goal'ün ulaştığı bilgilere göre Juventus'tan Federico Bernardeschi ile Milan'ın kaptanlarından Alessio Romagnoli bu takasın parçaları olacak.
İki oyuncunun menajerinin de aynı olması (Mino Raiola) bu transferin olasılığını daha da güçlendiriyor.
Koray Günter Bundesliga yolunda
Galatasaray'da tutunamayan Koray Günter başarılı Serie A performansı sonrasında Bundesliga'ya dönebilir.
Bundesliga takımlarından Hertha Berlin kariyerini Serie A ekiplerinden Verona'da sürdüren Türk asıllı oyuncu Koray Günter'e talip oldu. Kulübüyle 2023'e dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Serie A'da 19 maçta şans bulmuştu.
Verona'nın Genoa'dan 2 milyon euro karşılığında transfer ettiği oyuncu bir dönem Galatasaray forması da giymiş ancak sarı-kırmızılı takımda fazla forma şansı bulamamıştı.
Mauro Icardi, İtalya'ya dönebilir.
PSG forması altında sönük kalan Mauro Icardi'ye Serie A'dan teklif yağıyor.
Mauro Icardi yeniden İtalya'ya dönebilir.
2019'da Inter'de gol rekorları kırıp PSG'nin yolunu tutan Mauro Icardi, Ligue 1'de istediği rakamlara ulaşamadı ve hatta yedek kulübesinden çok fazla çıkamadı. Bu da oyuncunun yeniden İtalya'ya dönme hevesini arttırdı.
La Gazetta dello Sport'un haberine göre Juventus, golcü oyuncunun menajerleriyle bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Roma ve Napoli de listede yer alan diğer takımlar.
Icardi'nin PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Bayern de yaprak dökümü
Bayern Münih'in savunma hattında David Alaba'dan sonra bir ayrılık daha kararı çıktı.
Bayern Münih'in savunma oyuncuları ayrılma kararı almaya devam ediyor.
Kendisine kulüp arayan David Alaba'dan sonra, Jerome Boateng de takımdan ayrılacak.
Almanya Milli Takımı'nda da oynayan başarılıs stoper, Kicker'in haberine göre sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacak.
32 yaşındaki Boateng, Bayern Münih'te 10. sezonunu geçiriyor.
Mino Raiola şimdi de İngiltere'ye gidiyor
Erling Haaland'ın menajeri Mino Raiola, transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gidiyor.
Daha önce Barcelona ve Real Madrid ile görüşen Raiola, İngiltere'de Chelsea, Manchester City ve Liverpool yetkilileriyle bir araya gelecek.
Manchester United ile planlanmış herhangi bir görüşme yok.
Galatasaray Kaan Ayhan'ı istiyor
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kiralamak istediğini öne sürdü
Schira'nın aktardığı bilgiye göre Kaan'ın transferine ilişkin kararı Sassuolo'yu gelecek sezon yönetecek olan teknik heyet verecek.
Bu sezon Sassuolo formasıyla 20 maça çıkan ve istediği kadar forma şansı bulamayan 26 yaşındaki futbolcu, ligde ve kupada toplam 792 dakika şans bulmuştu.
Gerektiğinde sağ bek olarak da görev yapabilen Kaan Ayhan, İtalyan takımının stoper rotasyonunda Gianmarco Ferrari, Marlon ve Vlad Chiriches'in gerisinde kalmıştı.
Trabzonspor, Koita'yı bitiriyor 👇
Sabah'ta yer alan habere göre; Trabzonspor, Kasımpaşa'dan 30 yaşındaki golcü Fode Koita transferinde mutlu sona çok yakın.
Bordo-mavili yönetim, son detayları görüşmek için oyuncunun menajerini Trabzon'a davet etti.
Haaland turu İngiltere'ye geliyor 👇
Sport Bild'de yer alan habere göre; Mino Raiola ve Haaland'ın babası Alf-Inge, Premier Lig'de birkaç takımı ziyaret edecek.
Manchester City, Manchester United, Liverpool ve Chelsea ile görüşmeler olacak.
Şenol Güneş: Biz hırsız mıyız? 👇
"Sanki biz burada sürekli prim peşindeyiz. Hırsız mıyız? 3 maç oynadık ne primi? Gündemde böyle bir şey yok. Bu başkanın takdiridir. Ben kimseyle görüşmedim. Bu konuyu da bilmiyorum. Hatta başkanı telefonla aradım, ona da söyledim. Bu çocuklar şu an sanki para mı düşünüyor, ayıptır. Bunu kim yaptıysa TFF dava açmalıdır"
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Fenerbahçe Erdinç Sözer için yolunu belirledi 👇
Fanatik'te yer alan habere göre; Emre Belözoğlu'nun yardımcılığı görevine getirilen Erdinç Sözer'in kulüpteki geleceği belli oldu.
Emre Belözoğlu sezon sonunda teknik adamlıktan sportif direktörlüğe dönse bile Erdinç Sözer, teknik ekipteki görevini sürdürecek.
Inter Lukaku'dan vazgeçebilir
Inter, maddi kriz nedeniyle elden oyuncu çıkarmak zorunda kalabilir. İlk sırada Romelu Lukaku var.
Inter Milan muhtemelen Serie A'yı kazanacak ancak sahadaki başarılara rağmen ekonomik kriz transferde ellerini zayıflatacak.
Corriere dello Sport'a göre kulüp, hesaplarını dengelemek için 30 Haziran'dan önce satış yapmak zorunda. Listenin ilk sırasında ise Romelu Lukaku olacak.
Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geiren Belçikalı forvet Inter'de kalmak istiyor, Inter de onu bırakmaya razı değil ancak ona biçilen 120 milyon euro'yu ödeyecek bir takım çıkarsa kulüp 'hayır' demeyecek,
Avrupa'nın çoğu kulübü Mbappe ve Haaland için sıraya girdi ama Lukaku için de Manchester City ve Barcelona'nın devreye gireceği tahmin ediliyor.
Kane'e Premier Lig kapısı kapalı
The Sun a göre Tottenham, Harry Kane'in başka bir Premier Lig takımına gitmesini istemiyor.
Spurs'un başkanı Daniel Levy, sıkı bir pazarlıkçı ve ligde doğrudan bir rakibi güçlendirmek istemiyor. Ada'nın dışından bir teklif gelmesi durumunda ise Kane için istenecek bedel 200 milyon euro olacak.
Hataysporlu yıldıza Fransa'dan 3 talip var
Hatayaspor'un Fas asıllı Fransız oyuncusu Rayane Aabid, Fransız ekiplerinin dikkatini çekti.
Fransız basınında yer alan habere göre, Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aabid'i, Fransa Ligue 1 ekipleri Nantes, Angers ve Saint - Etienne kadrosuna katmak istiyor.
Juventus, Manuel Locatelli'nin peşinde
Goal İtalya'nın haberine göre Juventus, Sassuolo'nun orta saha oyuncusu Manuel Locatelli'yi transfer etmek istiyor. Oyuncu için talep edilen bonservis ücreti 40 milyon euro. Torino ekibi, bazı oyuncularını takasta kullanarak bu ücreti düşürmeyi hedefliyor.
Gökhan Gönül teknik heyete katılabilir 👀
Takvim'in haberine göre, sezon bitiminin ardından yeniden kadro planlaması yapacak Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Samatta, Sosa, Novak, Cisse, Lemos ve Harun'un takımda kalma şansı düşük görünüyor.
Gökhan Gönül'ün de futbolu bırakıp teknik ekibe katılma ihtimali var.
Haaland yalnızca Barcelona veya Real Madrid'i istiyor 🙄
CCMA'da yer alan habere göre; İspanya'ya giden menajer Mino Raiola, Real Madrid ve Barcelona ile görüştü ve iki kulübe Haaland'ın yalnızca İspanya'da yaşamak istediğine dair güvence verdi.
Dortmund seçeneklerini değerlendirirken Raiola'nın önümüzdeki günlerde Premier Lig kulüpleriyle de bir araya geleceği tahmin ediliyor.
Trabzonspor'da hedef Umut Meraş 👇
Fanatik'te yer alan habere göre; Trabzonspor, Kenan Karaman'ın ardından Umut Meraş'ı gözüne kestirdi.
Sol beke mutlaka takviye yapacak olan Bordo-Mavililer, 25 yaşındaki oyuncuyu ilk sıraya yazdı.
Murawski sezon sonu yolcu
Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, TRT SPOR'da yayınlanan Futbol Anadolu programına katıldı.
Sezon ortasında Ege kulübünün başına geçen Kutlu, takıma geldiklerinde orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski'nin başka bir takımla anlaştığını öğrendiklerini söyledi.
Kutlu, Polonyalı oyuncunun sezon sonunda ülkesine döneceğini ve yetiştiği kulüp olan Piast Gliwice'de forma giyeceğini belirtti.
Geçen sezonun başında Serie B takımlarından Palermo'dan Denizlispor'a transfer olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, iki sezonda 56 Süper Lig maçına çıkıp 5 gol kaydetti.
Pogba geri dönebilir
Paul Pogba, eski takım arkadaşlarından oluşan bir WhatsApp grubunda Andrea Pirlo ile iletişim kurdu.
Paul Pogba ile Manchester United arasındaki ipler sene başında gerilmişti. Oyuncunun menajeri Mina Raiola, "Paul, United'da mutsuz. Takım değiştirmek zorunda, bence tüm taraflar için en iyi çözüm önümüzdeki yaz onu satmaktır." ifadelerini kullanınca kulübün tepkisini çekmişti.
O günden sonra sorunlar halının altına süpürüldü ama Tuttosport'un haberine göre Pogba kendine kulüp bakmaya başladı. Hem de telefondan..
Habere göre Pogba, Juventus'tan eski takım arkadaşlarıyla bir WhatsApp grubu aracılığıyla Andrea Pirlo ile iletişime geçti. Pirlo, esk, partnerine sıcak bakıyor ama önce onun görevde kalması gerekiyor.
Diğer yandan Pogba'nın sözleşmesi 2022'de sona eriyor. Juventus transfer sonlandırmak için Manchester United'a takas teklifleri sunacak.
Agüero ve Depay Barcelona yolunda
Lionel Messi'yi takımda tutup, hücum hattını güçlendirmek isteyen Barcelona kadrosunu iki yıldızla takviye etmeyi planlıyor.
İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre Erling Haaland'ın 150 milyon euroyu aşan maliyetinden dolayı bu transferde geri adım atan Barcelona, hücum hattını Sergio Agüero ve Memphis Depay ile güçlendirmek istiyor.
Manchester City'ye veda eden 33 yaşındaki Agüero'nun hücum hattındaki rotasyonu güçlendireceğine inanan Barcelona yönetimi, teknik direktör Ronald Koeman'ın istediği Depay için de girişimlerini sürdürüyor.
Attila Szalai'ye Leicester kancası
Fenerbahçe ve Macaristan Milli Takımı'nda sergilediği performansla beğeni toplayan Attila Szalai, kariyerini Premier Lig'de sürdürebilir.
Fenerbahçe'nin devre arasında Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'dan transfer ettiği Attila Szalai Süper Lig'de gösterdiği performansla kısa sürede Fenerbahçeli taraftarların en sevdiği futbolculardan birine dönüşürken, Macar basını 23 yaşındaki oyuncunun sıradaki durağının Premier Lig olabileceğini öne sürdü.
Macaristan'ın önde gelen günlük gazetelerinden Blikk'te yer alan haberde milli oyuncular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Leicester City'nin Szalai'yi önümüzdeki yaz kadroya katmak istediği ifade edildi.
Habere göre Fenerbahçe devre arasında kadrosuna kattığı başarılı oyuncu için kapıyı 25 milyon eurodan açtı.
Herkes onun peşinde ama Bayern istemiyor
Bayern Münih, Erling Haaland ile sözleşme imzalamayı düşünmediğini açıkladı.
Bayern Münih'in yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Sport Bild gazetesine verdiği röportajda çok konuşulan Erling Haaland'dan bahsetti.
Son yıllarda Borussia Dortmund'dan transfer ettiği oyuncularla sansasyon yaratan Münih ekibi, bu sefer herkesin peşinde olduğu genç yıldıza kapıyı kapalı tutuyor.
Rummenige bunun en büyük nedeni olarak, dünyanın en iyi santrforu Robert Lewandowski'ya sahip olmalarını gösteriyor:
"Söylentilerin nereden çıktığını bilmiyorum. Söyleyebileceğim tek şey, bu pozisyonda dünyanın en iyi futbolcusuna sahip olduğumuz. Robert Lewandowski'nin 2023'e kadar bir sözleşmesi var ve profesyonelliğini, idmanlarını ve vücudunu korumasını hesaba katarsak, bu onun son senesi de olmayacak"
Agüero'ya PSG'den teklif var
Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak Sergio Agüero'nun rotası Fransa olabilir.
10 yıllık Manchester City kariyerine son veren Sergio Agüero'nun yolu Fransa'ya düşebilir.
Foot Mercato'nun haberine göre, PSG Arjantinli golcüye teklif yaptı.
Daha önceki dönemlerde de PSG ile Agüero hakkında söylentiler sıkça kulislerde konuşulmuştu. Fakat Salı günü resmileşen ayrılığın ardından Fransız ekibi elini hızlı tuttu.
Haberde, Arjantinli teknik direktör Pochettino'nun Agüero'yu çok beğendiği ve takımında görmek istediği belirtildi.
Buna rağmen PSG bu konuda tek aday değil. Chelsea, Manchester United ve Inter başta olmak üzere birçok kulüp Agüero'nun peşinde...
Messi'nin geleceği şekilleniyor
Manchester City masadan kalktı, Lionel Messi'nin önünde iki alternatif kaldı.
Geçen yaza damga vuran Lionel Messi'nin, önümüzdeki yazın en gözde öznesi olacağı tahmin ediliyordu ama son günlerde yaşananların ardından durum biraz değişmiş gibi.
Sport'un haberine göre Messi'nin önünde iki seçenek kaldı; Barcelona'da kalmak veya PSG'ye gitmek! Bir diğer seçenek Manchester City ise yavaş yavaş masadan kalkıyor. City'nin transfer dönemindeki önceliği Sergio Agüero'nun boşluğunu dolduracak bir santrfor olacak. Bu listede Erling Haaland, Romelu Lukakı ve Harry Kane yer alıyor.
Messi ise Barcelona'da kalma ihtimaline her geçen gün biraz daha yakınlaşıyor. Özellikle Joan Laporta'nın seçilmesi, Arjantinli'nin adres değiştirmekten vazgeçmesini güçlendiriyor.
Manchester City'nin alternatifi Harry Kane
Garry Rodrigues'e Olympiakos yolu
Milliyet'te yer alan habere göre; El Ittihad'da mutsuz olan Garry Rodrigues takımdan ayrılmak istiyor.
Kadrosuna yeni bir kanat oyuncusu katmak isteyen Olympiakos da eski Galatasaray ve Fenerbahçeli oyuncuyu kadrosunda gör.mek istiyor.
Beşiktaş'ın hedefinde Caulker var 👇
Kartal devre arasında Alanyaspor'dan kadroya katmak istediği ancak başarılı olamadığı Caulker için yeniden atak yaptı.Yeni Asır'ın haberine göre; Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan eski öğrencisi olan İngiliz stoper ile görüşmelere başladı.
Marcelo iki yıl daha Lyon'da 😱
Sergio Agüero, Barça'nın önceliği değil 🙄
Manchester City ile ayrılık kararı alan Sergio Agüero'nun önümüzdeki yıl hangi formayı giyeceği merak konusu.
Arjantinli yıldızın Barcelona'da görev alacağı iddia edildi ancak Mundo Deportivo'ya göre; Katalan devi listesinde daha öncelikli isimleri tutuyor.
Barcelona'da Erling Haaland, Memphis Depay ile Romelu Lukaku transfer hedefleri Agüero'nun önünde.
Fenerbahçe yardımcı antrenörlüğe Erdinç Sözer'i getirdi
Ajansspor'un haberine göre; Emre Belözoğlu'nun yeni yardımcısı Erdinç Sözer oldu.
Bayer Leverkusen, Hamburg, Stutgart ve Wolfsburg'da da yardımcı antrenörlük yapan Sözer, Ocak ayında Herta Berlin'deki yardımcı hocalık görevinden ayrıldı.
Mohamed Salah'tan ayrılık açıklaması
Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, takımdaki geleceğiyle ilgili şunları söyledi: "Kalmak bana bağlı değil. Ne olacağını göreceğiz ama şimdi bunun hakkında konuşmamayı tercih ediyorum."
Juventus'un hedefi Houssem Aouar
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Juventus listenin başına Houssem Aouar'ı yazdı. Ligue 1 ekibi Lyon'da forma giyen yıldız oyuncu için yaz aylarında bir teklif sunulacak.
Lyon, 22 yaşındaki yıldız için 40 milyon euro bonservis istiyor.
Salih Uçan için İtalyan kulüpleri de devrede
Süper Lig'den birçok talibi olan Salih Uçani'a bazı İtalyan kulüpleri de talip oldu. Bir dönem Serie A'da Roma ve Empoli formaları giyen başarılı oyuncuya gelen teklifler Çizme basınında da geniş yer buldu.
Salih Uçan ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yakından ilgileniyor.
Real Madrid, Ronaldo'yu istemiyor 🙄
Cuartro'da yer alan habere göre; Başkent ekibi Cristiano Ronaldo ile ilgilenmiyor.
İspanyol devinin hedefinde Erling Haaland ile Kylian Mbappe var.
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Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan'a övgü
Spor Arena'dan İsmail Er'in haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, milli takım hakkında övgü dolu sözler söyledi.
"Şenol Güneş mükemmel bir jenerasyon yakaladı."
"Alanya’dan talebem Ozan Tufan’ın gol atması ve heyecanı beni sevindirdi. Uğurcan Çakır da her geçen gün gelişim gösteriyor."
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 4 kriter hazır 👍
Takvim'de yer alan habere göre; Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe teknik direktörlük adayları için Löw, Sarri, Dalic ve Gallardo isimleri üzerinde duruyor.
Ayrıca teknik adam için belirlenen 4 kriter var; karizmasını hissettirecek, hücum futboluna dönülecek, medya ile iyi bir iletişim kurabilen kariyerli ve deneyimli bir çalıştırıcı.
Salih Uçan Beşiktaş'a yakın
Alanya ile kontratını yenilemeyen Salih Uçan'ın çok sayıda teklif aldığı ancak Beşiktaş'ın bu transferde bir adım önde olduğu öğrenildi.
Geride bıraktığımız 30 haftanın 28'inde forma giyen ve Çağdaş Atan'ın en fazla forma verdiği isimlerden biri olan Salih'i takımda tutmak için iyileştirilmiş bir teklif sunan Alanya oyuncusunu takımda tutmak istese de henüz olumlu bir cevap alamadı. İki sezonda 67 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncunun gelecek teklifleri değerlendirip, Alanya yönetimine buna göre cevap vermesi bekleniyor.
Daha önce Fenerbahçe forması da giyen ancak çok genç yaşta geldiği sarı-lacivertli takımda düzenli oynama imkanı bulamayan Salih için bu defa İstanbul'un diğer büyükleri Beşiktaş ve Galatasaray da devreye girdi. Sergen Yalçın'ın kadroya katılmasını istediği oyuncu için Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu tahmin ediliyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor da Salih için gelişen süreci yakından takip ediyor.
Manchester United'ın hedefinde Ismaila Sarr var
Fekir, Arsenal'ın radarında 🚨
COPE'un haberine göre; Nabil Fekir, Barcelona ve Arsenal tarafından takip ediliyor.
Real Betis forması giyen 27 yaşındaki forvet bu sezon La Liga'da 3 gol, 6 asist üretti.
Harry Kane'nin Tottenham'daki geleceği belirsiz
Yaz aylarında takımdan ayrılacağı konuşulan Harry Kane, Premier Lig'de kalıp kalmayacağından emin değil.
İngiltere maçı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kane, Tottanham'dan ayrılıp ayrılmayacağı sorulduğunda, "Bence bu şu anda cevaplanması zor bir soru" dedi.
"Tüm odağım yaklaşan Avrupa Şampiyonası ve Tottenham ile sezonun geri kalanı."
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Erling Haaland, Lionel Messi'nin halefi olmak için sıraya girdi 🙄
Arjantinli yıldızın henüz geleceği hakkında net bir karar vermemesi işleri değiştiriyor.
AS'ta yer alan habere göre; Lionel Messi'nin takımdan ayrılması halinde Barcelona hedefine Erling Haaland'ı koydu.
Yeni başkan Joan Laporta ve teknik direktör Ronald Koeman bu hafta kulüple ilgili konuları tartışmak için bir araya gelecek ve Lionel Messi'nin geleceği ön planda tutulacak.
Devler yeni Torres'in peşinde
Real Madrid ve Barcelona, Valencia'nın 17 yaşındaki kanat oyuncusu Fabio Blanco için rekabete girdi.
Salgın döneminde ekonomik sorunlar yaşayan Real Madrid ve Barcelona bu yaz genç oyunculara yönelebilir.
AS gazetesinin haberine göre, listenin ilk sıralarında Valenica'nın 'yeni Ferran Torres'i Fabio Blanco var. 17 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Haziran ayında sona erecek.
Barcelona’nın sportif direktörü Mateu Alemany, Valencia’da çalıştığı dönemden Blanco hakkında bilgiye sahip. Real Madrid ise bir süre önce genç futbolcuyu radarına aldı.
Bazı Premier Lig takımlarının da genç futbolcuyu yakından takip ettiği haberde yer aldı. Ancak bu kulüpler herhangi bir hamle yapmadan önce oyuncunun 18 yaşına gelmesini beklemek zorundalar. Bunun için önümüzdeki Şubat ayını bekleyecekler.
Boca Juniors Sergio Romero'nun peşinde
Boca Juniors, Manchester United ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Arjantinli kaleci Sergio Romero'yu transfer etmek istiyor.Yedi yıldır oynadığı United'da David De Gea'nın yedeği olan Romero, yeniden birinci kaleci olma için bu teklifi kabul edebilir. Bu sezon hiçbir resmi maçta forma giymeyen 34 yaşındaki kaleci, Arjantin Milli Takımı'nın kalesini 96 kez korumuştu.
Lukaku yeniden Premier Lig'e dönebilir
Inter'in Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, Stamford Bridge'e ikinci kez dönebilir.
Telegraph'ta yer alan habere göre, Chelsea, Erling Haaland transferini gerçekleştiremezse Lukaku ile sözleşme imzalamaya çalışacak.
Golcü oyuncu 2011-2013 yılları arasında da Chelsea'de forma giymişti.
Arsenal'in gözü Orsic'te
Hücum hattına takviye isteyen Mikel Arteta, Dinamo Zagreb'in Hırvat yıldızını yakından takip ediyor.Times'ta yer alan habere göre Arsenal UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'a karşı hattrick yapan Dinamo Zagreb oyuncusu Mislav Orsic'i izlemeye aldı. Hırvat takımıyla 2025'e dek sözleşmesi bulunan Orsic, Dinamo Zagreb formasıyla çıktığı 123 maçta 53 gol attı.
Real Ronaldo için çözüm arıyor
Real Madrid, Cristiano Ronaldo ile bir sezonluk sözleşme imzalarsa, ödeyeceği vergi daha da azalacak.
Real Madrid ile Cristiano Ronaldo arasında yeniden bir buluşma olabilir mi?
Avrupa'da bu söylentiler giderek artıyor. Fakat İspanyol ekibinin pandemiden dolayı yaşanan maddi sorunları Portekizli oyuncu hakkında 'ucuz' çözümler aramasına neden oluyor.
Operasyonun her iki taraf için de avantajlı olmasının bir yolu gündeme geldi. AS'ın haberine göre Real Madrid, 36 yaşındaki Portekizli ile bir sezonluk sözleşme imzalarsa vergi konusunda hem futbolcuya hem de kulübe kısa bir sözleşmeyle önemli tasarruf sağlayacak.
Madrid, Cristiano'ya bir yıllık sözleşme imzalarsa Portekizli, yılın 183 gününü İspanya'da geçirmediği için İspanya'da ikamet etmeyen biri olarak kabul edilecek . Böylece verginin % 50'sini ödemekten kaçınacak.
United Marcos Llorente'nin peşinde
Manchester United, Llorente için 80 milyon euro'ya ulaşan bir teklif yapmak için Atlético Madrid ile temasa geçti .
Son dönemde transferde kesenin ağzını açan ama başarıya uzak kalan Manchester United, bu sezon yine aynı yolu deneyecek gibi.
Listenin ilk sırasında ise İspanyol oyuncu Marcos Llorente var.
AS'ın haberine göre Manchester United ile Atletico Madrid yetkilileri görüşmeye başladı. İngiliz ekibi pazarlığı 80 milyon euro'dan açtı.
Atletico, başarılı oyuncusunu elden çıkarmayı düşünmüyordu ancak United'ın teklifi konunun bir daha düşünüşmesine neden oldu. Atletico, hem pandemi hem de Şampiyonlar Ligi'nden elendiği için maddi olarak kötü bir sene geçirdi. Bu transfer kayıpların telafisi anlamına gelebilir.
Öte yandan Madrid'de kendine yeni bir ev yaptıran Marcos Llorente de başkentten ayrılmak istemiyor.
Llorente bu sezon oynadığı 36 resmi maçta 10 gol attı ve takım arkadaşlarına dokuz asist yaptı.
Liverpool'un Luis Suarez'i geri getirmek istiyor
Liverpool, Luis Suarez'i geri getirmek istiyor. Alman menajeri Jürgen Klopp, yaz transfer döneminde Luis Suarez'in transfer edilmesini istiyor.
Uruguaylı yıldızın Atletico Madrid ile olan sözleşmesinde isterse bu yaz bonservissiz olarak takımdan ayrılmasına izin veren bir madde var.
Barcelona'nın milyarlarını, La Masia nasıl kurtaracak? 🙄
Barcelona mali bir krizin eşiğinde olabilir ancak yeni başkan, La Masia sayesinde kulübü kurtaracağına söz veriyor.Goal Türkiye'de tüm hikayeyi buradan okuyabilirsiniz
"Agüero, Manchester United için bir seçenek olabilir" 🧑
Ole Gunnar Solskjaer'i Manchester City'nin forveti için harekete geçmeye çağıran Paul Ince'e göre; Sergio Agüero, yaz transfer döneminde Manchester United için uygun bir seçenek olabilir.
Agüero'nun Manchester City'deki geleceği son aylarda çeşitli iddialara konu oldu. Etihad Stadı'ndaki sözleşmesi ise sezon sonunda sona eriyor.
Manchester United'ın Tottenham'dan Harry Kane ile Borussia Dortmund'dan Erling Haaland ile temasta olduğu biliniyor ancak Ladbrokes'a konuşan Paul Ince, Agüero'yu eski kulübü için iyi bir alternatif olarak görüyor.
"Real Madrid, Haaland ve Mbappe ile anlaşmalı" 👇
Real Madrid efsanesi Fernando Hierro'ya göre; Real Madrid, bu yaz Erling Haaland ve Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmalı.
Haaland, Borussia Dortmund ile kariyerinde emin adımlarla ilerlerken Kylian Mbappe de potansiyeliyle büyülüyor. Her iki oyuncu da Real Madrid'in radarına girdi.
Zinedine Zidane hücum hattını güçlendirmeye çalışıyor, bu sebeple Başkent ekibinin sezon sonunda iki oyuncudan birisiyle anlaşma yapması bekleniyor.
Radio Marca'ya konuşan Fernando Hierro ise eski kulübünün her iki oyuncuyu da kadrosuna katması gerektiğine inanıyor.
Morata, Cristiano Ronaldo için oldukça iyimser 🙄
Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo'nun, Juventus'taki geleceği hakkında konuştu.
Cadena Ser'de yer alan habere göre; Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'ta kalacağına inandığını söylüyor.
Morata, İtalyan devi ile sözleşmesi 2022'de sona erecek Ronaldo için 'Ronaldo'nun Juventus'ta mutlu olduğunu düşünüyorum' diyor.
İlk imza Garcia
İspanyol Sport gazetesine göre Barcelona'nın Joan Laporta dönemindeki ilk transferi Eric Garcia olacak.
Manchester City ile sezon sonunda bitecek olan kontratını yenilememe kararı alan Garcia, habere göre Barcelona'ya beş yıllık imza atacak. İspanya Milli Takımı'nın kampında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Garcia, altyapısından yetiştiği Katalan ekibine dönüşüne dair sinyaller verdi. Messi ile birlikte oynamanın harika bir his olacağını düşündüğünü belirten Garcia, "O dünyanın en iyi oyuncusu" dedi.
Ronald Koeman'ın genç oyunculara sıklıka şans vermesine de değinen Garcia, "Koeman'ın gençleri desteklemesi onlar için iyi bir durum. Çok özel bir sezon yaşıyorlar" dedi.
Hatayspor Boupendza'dan 10 milyon euro bekliyor
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı Gabonlu oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağını düşündüğünü söyledi.Boupendza'nın Krasnodar'ın teklifini reddederken, "Size 10 milyon euro kazandıracağım" ifadelerini kullandığını belirten Vardı, Fenerbahçe'den gelen para ve futbolcu takası teklifini kabul etmediklerini söyledi. Boupendza'nın basında çıkan haberlerden etkilendiğini söyleyen Vardı, "Yürüyüşü bile değişti" dedi.
Neuhaus, Xabi Alonso iddialarına yanıt verdi 👇
Borussia Monchengladbach yıldızı Florian Neuhaus, Xabi Alonso yönetiminde çalışma iddialarına yanıt verdi.
Almanya maçı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Florian Neuhaus, "Bu durumu medyadan öğrendim. Kulüp resmi bir açıklama yapana kadar da buna inanmayacağım. Max Eberl'in iyi bir seçim yapacağını düşünüyorum." dedi.
Marco Rose'un yerini alacağı iddia edilen 39 yaşındaki Alonso şu anda çocukluk kulübü Real Sociedad'ın B takımını çalıştırıyor.
Xabi Alonso, Monchengladbach için sırada değil 🥱
Kicker'da yer alan habere göre; Xabi Alonso, Borussia Monchengladbach'ın teknik direktörlük listesinde yok.
Alonso'nun Marco Rose'un sezon sonunda Borussia Dortmund'a gitmesinin ardından yerini alacağı iddia edildi.
Ancak Gladbach, şu anda Real Sociedad'ın B takımından sorumlu olan Alonso yerine başka seçeneklere bakıyor.
Alaba'nın aklında yalnız Barcelona ile Real Madrid var 🧠
Bayern yıldızı Fransa veya İngiltere'ye gitmek istemiyor.
Sky Sports'un haberine göre; David Alaba, Chelsea ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerden gelen yeni teklifleri kabul etmeyecek.
Sezon sonunda sözleşmesi biten Bayern Münih savunmacısı sadece Barcelona veya Real Madrid ile bağlantı kurmak istiyor.
Icardi, Roma'da Dzeko'nun yerini alabilir 🤨
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma yaz aylarında Edin Dzeko'nun yerine Mauro Icardi'yi getirebilir.
Eski Inter golcüsü şu anda PSG'de forma giyiyor ancak Paris ekibindeki forma rekabeti nedeniyle İtalya'ya dönmek isteyebilir.
Gerrard, Tottenham'ın listesinde değil ❌
Give Me Sport'un haberine göre; Steven Gerrard, Tottenham'ın menajer adayları arasında yok.
Jose Mourinho'nun Kuzey Londra'daki geleceği belirsiz ancak Rangers ile harika bir sezon geçiren Liverpool efsanesiyle koltuk değişikliği yapmayacak.
Real Madrid'in hedefi Harry Kane 😱
İspanyol devi gözünü Tottenham'ın golcüsüne dikti.
Cadena Ser'de yer alan habere göre; Real Madrid'in transfer listesinin başında Tottenham'ın yıldızı Harry Kane var.
Kylian Mbappe ile Erling Haaland şu anda Başkent ekibinin listesinin başında yer alıyor ancak Harry Kane ise alternatif olarak hedefte.
Madrid, 2024 yılına kadar Tottenham ile sözleşmesi olan Kane ile sözleşme imzalamanın daha kolay olacağına inanıyor.
Arsenal, Odegaard yolunu arıyor 🙄
İngiliz ekibi, Real Madrid ile bir kez daha anlaşmak istiyor.Eurosport'un haberine göre; Arsenal, Martin Odegaard'ı ikinci kez kiralama planı için Real Madrid ile iletişime geçti.
Norveçli orta saha oyuncusu, Emirates Stadyumu'nda iyi bir performans sergiledi ve Mikel Arteta onu 2021-22 sezonunda da takımda tutmak istiyor.
Galatasaray, Ezgjan Alioski ile anlaştı 🤝
Sarı-kırmızılı ekibin Leeds United'ın sol beki Ezgjan Alioski ile anlaştığı iddia edildi.
Football Insider'ın verdiği habere göre; Galatasaray kadro planlamasına şimdiden başladı ve Leeds United ile anlaşamayan Ezgjan Alioski ile prensip anlaşmasına vardı.
Sol kanat ve sol bekte görev yapan Ezgjan Alioski bu sezon Leeds United formasıyla 29 maça çıktı ve 3 gol attı.
Transfer gerçekleşirse Galatasaray oyuncu için bonservis ücreti ödemeyecek.