Sabah'ta yer alan habere göre; Çin kulübü Beijing Guoan'la sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan Lucas Fernando Martins, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Bana olumlu mesaj gönderiyorlar, çok mutluyum. Siz harikasınız.

Şu an boştayım ve Beşiktaş'tan bana ilgi olursa çok istekli bir şekilde oturup konuşmaya hazırım.

Kalbim sizinle. Herkesi kucaklıyorum ve teşekkür ediyorum. Umarım yakında görüşürüz."