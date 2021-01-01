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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Arsenal Odegaard'ın tapusunu aldı

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Martin Odegaard, Arsenal 2020-21
Getty

Odegaard imzayı attı

2021-08-20T07:50:31Z

Premier Lig'e şok bir yenilgiyle başlayan Arsenal, Norveçli yıldızın transferini duyurdu.

Arsenal geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Martin Odegaard'ın transferini resmen duyurdu. İngiliz ekibi bu transfer için Norveçli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Real Madrid'e 30 milyon sterlin ödeyecek. 

Emerson Palmieri resmen Lyon'da

2021-08-19T19:52:07Z

Fransız kulübü, Chelsea'den Emerson Palmieri'yi satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

PSG'den Layvin Kurzawa'yı kadrosuna katmak isteyen Lyon, başarılı olamayınca rotayı İtalyan sol beke çevirmişti.

Lyon, Chelsea'ye 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek.

Emerson Palmieri and Serge Aurier
Getty Images

Galatasaray, Emre'yi Giresunspor'a kiraladı

2021-08-19T16:43:57Z

Giresunspor, Galatasaray'dan Emre Taşdemir'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray'ın 2019'da Bursaspor'dan transfer ettiği Emre, geçen sezon Süper Lig'de dokuz maça çıkmıştı.

Milan'dan çifte imza geliyor

2021-08-19T15:24:27Z

İtalyan kulübü, Chelsea forması giyen Timeoue Bakayoko ve Roma'dan Alessandro Florenzi ile anlaşmaya çok yakın.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Milan iki oyuncuyla da imza aşamasına geldi.

Pedro başkentin diğer yakasına geçti

2021-08-19T15:20:56Z

Lazio, geçen sezon Roma forması giyen Pedro'yu renklerine bağladığını duyurdu.

34 yaşındaki İspanyol hücumcu, 36 yıl aradan sonra doğrudan Roma'dan Lazio'ya geçen ilk oyuncu oldu.

Rekabette taraf değiştiren son isim, 1985'te Lazio'ya transfer olan kaleci Astutillo Malgioglio'ydu.

Pedro Roma Lazio
Getty

Kaan Ayhan olmazsa Serdad Aziz gelecek 👇

2021-08-19T06:18:33Z

Sabah'ın haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Kaan Ayhan transferinden sonuç alamazsa Fenerbahçe ile Serdar Aziz için masaya oturacak.

Beşiktaş'ın Gedson Fernandes ısrarı 👇

2021-08-19T06:03:54Z

Ozan Tufan 🔁 Watford

2021-08-19T06:03:16Z

Locatelli Juventus'ta

2021-08-18T16:48:52Z

Allegri yönetimindeki Juventus, Sassuolo'dan Manuel Locatelli'yi transfer ettiğini açıkladı.

İtalyan orta saha, Euro 2020'de de adından çokça söz ettirmişti.

Trabzonspor, Siopis'i duyurdu

2021-08-18T13:21:26Z

Bordo mavili ekip, Alanyaspor forması giyen Yunan orta saha oyuncusuyla anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

Hikmet Karaman 🔁 Kayserispor

2021-08-18T10:01:04Z

Marcao, Serie A'ya gidebilir 👇

2021-08-18T10:00:30Z

Harry Kane, Tottenham başkanına öfkeli 👇

2021-08-18T06:17:08Z

Daily Mail'in haberine göre Harry Kane, Tottenham Başkanı Daniel Levy'ye verilen sözlerin tutulmadığını düşündüğü için öfkeli.

Kane, kulübün geçen sezon bir kupa kazanmaması veya Şampiyonlar Ligi'ne katılmaması halinde İngiliz ekibinden ayrılmasına izin verileceğini söylüyor.

Ancak Tottenham Başkanı Levy, Kane'in takımdan ayrılmasına izin vermiyor.

Alexander Sörloth, Cengiz Ünder'e takım arkadaşı oluyor 👇

2021-08-18T06:12:15Z

Sabah'ın haberine göre; Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, forvet bölgesine Leipzig'de oynayan Alexander Sörloth'u transfer ediyor.

Fernando, Beşiktaş için hazır asker 👇

2021-08-18T06:09:29Z

Sabah'ta yer alan habere göre; Çin kulübü Beijing Guoan'la sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan Lucas Fernando Martins, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Bana olumlu mesaj gönderiyorlar, çok mutluyum. Siz harikasınız.

Şu an boştayım ve Beşiktaş'tan bana ilgi olursa çok istekli bir şekilde oturup konuşmaya hazırım.

Kalbim sizinle. Herkesi kucaklıyorum ve teşekkür ediyorum. Umarım yakında görüşürüz."