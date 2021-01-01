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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Arsenal, Abraham'ı transfer etmek istiyor

Arsenal, Chelsea'nin gözden çıkardığı Tammy Abraham ile ilgileniyor.

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Tammy Abraham Chelsea
Getty Images

Arsenal'in gözü Abraham'da

2021-07-15T21:18:55Z

Arsenal Chelsea'nin gözden çıkardığı Tammy Abraham ile ilgileniyor.

The Telegraph'ın haberine göre Arsenal, Chelsea'den ayrılması beklenen Tammy Abraham için nabız yokluyor. Chelsea'nin kadro ve transfer planlamaları doğrultusunda şimdiden birçok kulübe önerdiği oyuncu için Arsenal'in yanı sıra West Ham ve Aston Villa'nın da devrede olduğu öğrenildi.

Chelsea'nin ayrıca İngiliz oyuncuyu Haaland için yapacağı teklifin içinde Borussia Dortmund'a da önermeyi planladığı konuşuluyor. 

Ghezzal 🔁 Galatasaray

2021-07-15T05:43:11Z

Adana Demirspor, transferde hız kesmiyor

2021-07-14T19:41:53Z

Kadrosuna Mario Balotelli, Svensson ve Younes Belhanda gibi eklemeler yapan Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, bir yıldızla daha anlaşmaya yaklaştı.

A Spor'un haberine göre mavi - lacivertliler, Arsenal'le olan sözleşmesi sona eren David Luiz'in yanı sıra geride bıraktığımız sezonu Hatayspor'da geçiren David Akintola ile de büyük oranda anlaşma sağladı. 

David Luiz Arsenal

Tottenham, Ings'in transferine öncelik veriyor 👀

2021-07-14T06:54:49Z

The Telegraph'ta yer alan habere göre; Tottenham, Southampton forvet oyuncusu Danny Ings'i bu transfer sezonunda kadrosuna katmak istiyor.

Manchester City'nin de ilgilendiği Ings, Tottenham'da daha fazla süre alabilir. Ings'in bonservis ücreti ise 23 milyon euro.

Napoli ve Marsilya Galatasaray'a rakip oldu 👇

2021-07-14T06:30:33Z

Fotomaç'ın haberine göre; Alex Moreno için Napoli ve Marsilya da devreye girdi.

 28 yaşındaki İspanyol futbolcunun geleceği bir süre daha belirsiz görünüyor.

Alex Moreno Betis
Getty

Beşiktaş, Lucas Perez için girişimleri hızlandırdı 👀

2021-07-14T06:19:07Z

Fanatik'in haberine göre; Şampiyonlar Ligi için kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta hedef Alavesli golcü Lucas Perez.

Teknik heyetin tecrübeli bir oyuncu isteği üzerine yöneticiler, Alavesle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu için girişimleri hızlandırdı.

Lucas Perez Alaves
Getty

Beşiktaş, Elneny'yi istiyor 👀

2021-07-13T09:00:07Z

Skorer'in haberine göre; Beşiktaş, eski futbolcusu Mohamed Elneny ile ilgileniyor.

Ancak futbolcunun Arsenal'deki geleceğinin belirsiz olması, transferde bekleme kararı alınmasına yol açtı.

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler ise şu şekilde:

Rachid Ghezzal
Valentin Rosier
Bruma
Willian Jose
Mohamed Elneny
Ike Ugbo
Uros Spajıc
Diego Costa

Elneny Arsenal 2021
Getty