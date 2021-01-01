CANLI | Son dakika transfer haberleri: Arsenal, Abraham'ı transfer etmek istiyor

Arsenal'in gözü Abraham'da
Arsenal Chelsea'nin gözden çıkardığı Tammy Abraham ile ilgileniyor.
The Telegraph'ın haberine göre Arsenal, Chelsea'den ayrılması beklenen Tammy Abraham için nabız yokluyor. Chelsea'nin kadro ve transfer planlamaları doğrultusunda şimdiden birçok kulübe önerdiği oyuncu için Arsenal'in yanı sıra West Ham ve Aston Villa'nın da devrede olduğu öğrenildi.
Chelsea'nin ayrıca İngiliz oyuncuyu Haaland için yapacağı teklifin içinde Borussia Dortmund'a da önermeyi planladığı konuşuluyor.
Papiss Cisse'den açıklama 👀👇
Papiss Cisse, Premier Lig'e dönmek istiyor 👇 pic.twitter.com/3ReBvrjaOr— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 15, 2021
Robben'den veda 😥
Arjen Robben futbola veda etti 👋💔 pic.twitter.com/7GiiPWnIaI— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 15, 2021
Alioski 🔁 Galatasaray
Galatasaray, Ezgjan Alioski ile her konuda anlaştı. (@sabahspor1) 👀 pic.twitter.com/Jf4nBVq2mY— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 15, 2021
Ghezzal 🔁 Galatasaray
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetici Işıtan Gün, Rachid Ghezzal'ın menajeri Anouir Fazuli ile görüştü.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 15, 2021
Ghezzal, 2.5 milyon euro ve artı performans bonuslarına "Evet" dedi. (@sabahspor1) 👀🤔 pic.twitter.com/WzcCTpq7yP
Adana Demirspor, transferde hız kesmiyor
Kadrosuna Mario Balotelli, Svensson ve Younes Belhanda gibi eklemeler yapan Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, bir yıldızla daha anlaşmaya yaklaştı.
A Spor'un haberine göre mavi - lacivertliler, Arsenal'le olan sözleşmesi sona eren David Luiz'in yanı sıra geride bıraktığımız sezonu Hatayspor'da geçiren David Akintola ile de büyük oranda anlaşma sağladı.
Gökhan Gönül 🔁 Çaykur Rizespor
Gökhan Gönül'ün yeni takımı Çaykur Rizespor. (@trtspor) 👀 pic.twitter.com/HK55BCFn7a— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 14, 2021
Tottenham, Ings'in transferine öncelik veriyor 👀
The Telegraph'ta yer alan habere göre; Tottenham, Southampton forvet oyuncusu Danny Ings'i bu transfer sezonunda kadrosuna katmak istiyor.
Manchester City'nin de ilgilendiği Ings, Tottenham'da daha fazla süre alabilir. Ings'in bonservis ücreti ise 23 milyon euro.
Napoli ve Marsilya Galatasaray'a rakip oldu 👇
Fotomaç'ın haberine göre; Alex Moreno için Napoli ve Marsilya da devreye girdi.
28 yaşındaki İspanyol futbolcunun geleceği bir süre daha belirsiz görünüyor.
Beşiktaş, Lucas Perez için girişimleri hızlandırdı 👀
Fanatik'in haberine göre; Şampiyonlar Ligi için kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta hedef Alavesli golcü Lucas Perez.
Teknik heyetin tecrübeli bir oyuncu isteği üzerine yöneticiler, Alavesle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu için girişimleri hızlandırdı.
Beşiktaş, Elneny'yi istiyor 👀
Skorer'in haberine göre; Beşiktaş, eski futbolcusu Mohamed Elneny ile ilgileniyor.
Ancak futbolcunun Arsenal'deki geleceğinin belirsiz olması, transferde bekleme kararı alınmasına yol açtı.
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler ise şu şekilde:
Rachid Ghezzal
Valentin Rosier
Bruma
Willian Jose
Mohamed Elneny
Ike Ugbo
Uros Spajıc
Diego Costa