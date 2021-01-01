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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Alioski tercihini yaptı

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Ezgjan Alioski Euro 2020
Getty

Ezgjan Alioski Suudi Arabistan'da

2021-07-24T21:17:56Z

Leeds United ile sona eren kontratını uzatmayıp, kulüpten ayrılan ve transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri olan Ezgjan Alioski'nin yeni takımı belli oldu.

Aralarında Galatasaray ve Trabzonspor'un da olduğu çok sayıda takımın teklifte bulunduğu Kuzey Makedonyalı oyuncu Suudi Arabistan takımı Al-Ahli'ye transfer oldu. 

Mario Lemina yeniden Ligue 1'de

2021-07-24T17:04:42Z

Bir dönem Süper Lig'de kiralık olarak Galatasaray forması da giyen Mario Lemina, Nice formasıyla Ligue 1'e geri döndü.

Gelecek sezon ligde olmak isteyen Nice, daha önce Fulham, Juventus, Marsilya, Lorient formaları da giyen oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Southampton'a 4 milyon euro ve 2.5 milyon euro bonus ödeyecek.

Mario Lemina - Galatasaray
Getty Images

Ekuban, Genoa yolunda

2021-07-24T11:03:39Z

Serie A ekiplerinden Genoa, İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Trabzonspor forması giyen Caleb Ekuban ile ilgileniyor.

Habere göre Genoa, Ganalı oyuncunun transferi için bordo-mavililerle 2 milyon euro ve bonuslar şeklinde anlaşmaya varmaya çok yaklaştı.

Caleb Ekuban Trabzonspor 06282020
AA

Beşiktaş, Ghezzal yarışında mutlu sona ulaşıyor

2021-07-24T06:33:38Z

Beşiktaş ve Galatasaray, geçen sezon siyah-beyazlı formayla Süper Lig'e damga vuran Rachid Ghezzal transferi için kıran kırana bir yarışa girmişti.

VOLE'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı. 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması beklenen Ghezzal, habere göre yıllık 2.5 milyon euro maaş kazanacak.

Beşiktaş, Leicester ile görüşmelerini sürdürüyor.

Rachid Ghezzal Besiktas vs. Gaziantep FK 03/06/21
Depo Photos

Galatasaray için Hernani iddiası

2021-07-24T06:31:22Z

Orta saha hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, transferdeki önceliğini Gedson Fernandes olarak belirlemiş durumda.

Ancak Portekizli oyuncuyla anlaşılamaması durumunda Galatasaray, Parma forması giyen Brezilyalı oyuncu Hernani'yi kadrosuna katmak istiyor. [

Hernani Milan Parma
Getty Images

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Sörloth yarışı

2021-07-24T06:28:44Z

Geride bıraktığımız sezonun başında RB Leipzig'e transfer olan Sörloth, Bundesliga'da beklentileri tam anlamıyla karşılayamamıştı.

Alman ekibinin Andre Silva'yı transfer etmesi üzerine kiralanması gündeme gelen Sörloth ile Fenerbahçe ve Trabzonspor ilgileniyor. İki takım da Norveçli oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor. [Fotomaç]

GERMANY ONLY: ALEXANDER SÖRLOTH LEIPZIG
imago images / Picture Point LE

Mourinho, golcüsünü Rusya'da buldu

2021-07-24T06:24:28Z

Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, traansfer döneminde kadrosuna santrfor takviyesi yapmak istiyor.

Geçtiğimiz günlerde Torino forması giyen Belotti ile ilgilendiği iddia edilen Roma, Sky Sports'un haberine göre Zenitli golcü Serdar Azmoun'u transferdeki önceliği olarak belirledi.

Haberde ayrıca golcü oyuncu için Bayer Leverkusen'in 18 milyon euro teklif ettiğine de yer veriliyor.

Serdar Azmoun Rubin Kazan
Getty Images

PSG, Pogba'da ısrarcı

2021-07-24T06:21:32Z

The Telegraph'ın haberine göre Paris Saint-Germain, Manchester United'la bir yıllık sözleşmesi kalan Paul Pogba'yı bu transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

PSG, Fransız oyuncunun transferini 43 milyon pound gibi bir bedelle bitirmeyi umuyor.

 

Pogba PSG GFX
Getty

Alex Teixeira teklifleri değerlendiriyor 👇

2021-07-23T07:59:14Z

​Tottenham'dan City'ye Harry Kane ışığı

2021-07-23T06:09:53Z

The Sun'ın haberine göre; Tottenham, Manchester City'ye Harry Kane'i 187 milyon euro karşılığında transfer edebilmek için yeşil ışık yaktı.

Kane ise Etihad'da alacağı haftalık 467 bin euro'luk sözleşmeyi kabul etti.

HARRY KANE ENGLAND
Getty Images

Juventus, Dybala'nın menajeri ile sözleşme uzatma görüşmeleri yapmaya hazırlanıyor

2021-07-23T06:04:40Z

Goal, Paulo Dybala'nın menajeri Jorge Antun'un yeni sözleşme görüşmeleri için Juventus ile görüşmeye hazır olduğunu teyit etti.

2015'te Palermo'dan 32 milyon euro'ya (27 milyon £/38 milyon $) ayrılan Dybala, son altı yılını Juve'nin kadrosunda geçirdi.

Arjantinli, Allianz Stadyumu'nda jenerasyonunun en iyi forvetlerinden birine dönüştü, ancak şimdi sözleşmesinin son yılına geldi ve geleceğiyle ilgili büyük bir karar vermesi gerekiyor.

Dorukhan Toköz 🔁 Trabzonspor

2021-07-23T06:01:05Z