Ezgjan Alioski Suudi Arabistan'da
Leeds United ile sona eren kontratını uzatmayıp, kulüpten ayrılan ve transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri olan Ezgjan Alioski'nin yeni takımı belli oldu.
Aralarında Galatasaray ve Trabzonspor'un da olduğu çok sayıda takımın teklifte bulunduğu Kuzey Makedonyalı oyuncu Suudi Arabistan takımı Al-Ahli'ye transfer oldu.
Mario Lemina yeniden Ligue 1'de
Bir dönem Süper Lig'de kiralık olarak Galatasaray forması da giyen Mario Lemina, Nice formasıyla Ligue 1'e geri döndü.
Gelecek sezon ligde olmak isteyen Nice, daha önce Fulham, Juventus, Marsilya, Lorient formaları da giyen oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Southampton'a 4 milyon euro ve 2.5 milyon euro bonus ödeyecek.
Ekuban, Genoa yolunda
Serie A ekiplerinden Genoa, İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Trabzonspor forması giyen Caleb Ekuban ile ilgileniyor.
Habere göre Genoa, Ganalı oyuncunun transferi için bordo-mavililerle 2 milyon euro ve bonuslar şeklinde anlaşmaya varmaya çok yaklaştı.
Beşiktaş, Ghezzal yarışında mutlu sona ulaşıyor
Beşiktaş ve Galatasaray, geçen sezon siyah-beyazlı formayla Süper Lig'e damga vuran Rachid Ghezzal transferi için kıran kırana bir yarışa girmişti.
VOLE'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı. 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması beklenen Ghezzal, habere göre yıllık 2.5 milyon euro maaş kazanacak.
Beşiktaş, Leicester ile görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray için Hernani iddiası
Orta saha hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, transferdeki önceliğini Gedson Fernandes olarak belirlemiş durumda.
Ancak Portekizli oyuncuyla anlaşılamaması durumunda Galatasaray, Parma forması giyen Brezilyalı oyuncu Hernani'yi kadrosuna katmak istiyor. [
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Sörloth yarışı
Geride bıraktığımız sezonun başında RB Leipzig'e transfer olan Sörloth, Bundesliga'da beklentileri tam anlamıyla karşılayamamıştı.
Alman ekibinin Andre Silva'yı transfer etmesi üzerine kiralanması gündeme gelen Sörloth ile Fenerbahçe ve Trabzonspor ilgileniyor. İki takım da Norveçli oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor. [Fotomaç]
Mourinho, golcüsünü Rusya'da buldu
Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, traansfer döneminde kadrosuna santrfor takviyesi yapmak istiyor.
Geçtiğimiz günlerde Torino forması giyen Belotti ile ilgilendiği iddia edilen Roma, Sky Sports'un haberine göre Zenitli golcü Serdar Azmoun'u transferdeki önceliği olarak belirledi.
Haberde ayrıca golcü oyuncu için Bayer Leverkusen'in 18 milyon euro teklif ettiğine de yer veriliyor.
PSG, Pogba'da ısrarcı
The Telegraph'ın haberine göre Paris Saint-Germain, Manchester United'la bir yıllık sözleşmesi kalan Paul Pogba'yı bu transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.
PSG, Fransız oyuncunun transferini 43 milyon pound gibi bir bedelle bitirmeyi umuyor.
Sacha Boey 🔁 Galatasaray
Galatasaray, Sacha Boey'i kadrosuna katmak üzere. 👀 (@B_Quarez)— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 23, 2021
Sacha henüz 20 yaşında. 😬 pic.twitter.com/yzTGDxnGNw
Sancho artık kırmızı 👇
Jadon Sancho resmen Manchester United'da 🔴 pic.twitter.com/2WeyFNoBwu— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 23, 2021
Alex Teixeira teklifleri değerlendiriyor 👇
Alex Teixeira'dan transfer açıklaması 👇— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 23, 2021
🗣️ "Aldığım teklifleri menajerimle konuşup değerlendirmek için ailemle birlikte Dubai'ye geldim. Vereceğim kararı yakında açıklayacağız." pic.twitter.com/EthyM1G7zD
Tottenham'dan City'ye Harry Kane ışığı
The Sun'ın haberine göre; Tottenham, Manchester City'ye Harry Kane'i 187 milyon euro karşılığında transfer edebilmek için yeşil ışık yaktı.
Kane ise Etihad'da alacağı haftalık 467 bin euro'luk sözleşmeyi kabul etti.
Juventus, Dybala'nın menajeri ile sözleşme uzatma görüşmeleri yapmaya hazırlanıyor
Goal, Paulo Dybala'nın menajeri Jorge Antun'un yeni sözleşme görüşmeleri için Juventus ile görüşmeye hazır olduğunu teyit etti.
2015'te Palermo'dan 32 milyon euro'ya (27 milyon £/38 milyon $) ayrılan Dybala, son altı yılını Juve'nin kadrosunda geçirdi.
Arjantinli, Allianz Stadyumu'nda jenerasyonunun en iyi forvetlerinden birine dönüştü, ancak şimdi sözleşmesinin son yılına geldi ve geleceğiyle ilgili büyük bir karar vermesi gerekiyor.
Dorukhan Toköz 🔁 Trabzonspor
Dorukhan Toköz için Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda Trabzonspor devreye girdi (@sabahspor1) 👀— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 23, 2021
Dorukhan sizce seneye hangi takımda olacak? 🤔 pic.twitter.com/FG5vvFECJX