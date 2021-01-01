Leeds United ile sona eren kontratını uzatmayıp, kulüpten ayrılan ve transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri olan Ezgjan Alioski'nin yeni takımı belli oldu.

Aralarında Galatasaray ve Trabzonspor'un da olduğu çok sayıda takımın teklifte bulunduğu Kuzey Makedonyalı oyuncu Suudi Arabistan takımı Al-Ahli'ye transfer oldu.