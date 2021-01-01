CANLI | Son dakika transfer haberleri: Ali Koç'un yanında sürpriz menajer

Sky Sport Italia'nın haberine göre, Atletico Madrid'in transfer listesinde Hakan Çalhanoğlu da var. Yıldız oyuncunun sözleşmesi ay sonunda bitiyor ve habere göre La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid, Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor.

Ayrıca Atletico Madrid'in, Udinese'de yıldızı parlayan Rodrigo de Paul ile ilgilendiği de belirtiliyor.