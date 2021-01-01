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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Ahmet Ağaoğlu: Sörloth'u Beşiktaş'a önermişler

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Alexander Sorloth.jpg
Getty Images

Fatih Terim, Soffiane Feghouli’yi tamamen sildi 👇

2021-07-31T07:26:24Z

Skorer'in haberine göre; Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim, Başkan Burak Elmas'la bir araya geldi.

Sergilediği tavır nedeniyle Fatih Terim Soffiane Feghouli’yi tamamen sildi.

Geçen sene istediği süreleri alamayan, maaş indirimine gitmediği için de eski Başkan Mustafa Cengiz tarafından hedef gösterilen Feghouli’nin kaderi değişmedi.

Emre Mor heyecanlı 👇

2021-07-31T07:24:46Z

Fotomaç'ın haberine göre; Avcı, kendisine önerilen Emre Mor transferine onay verdi.

Emre Mor ise "Bu transferi istiyorum" dedi.

Ağaoğlu: Sörloth'u Beşiktaş'a önermişler 👀

2021-07-31T07:18:15Z

Fanatik'e konuşan Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'un Beşiktaş'a önerildiğini söyledi:

"Aklı evvel bir menajer Sörloth'u Beşiktaş'a teklif etmiş. Ahmet Nur Çebi beni aradı ve sordu. Oyuncunun öncelik hakkının bizde olduğunu söyleyince defteri kapattı."

Pelkas, 10 milyon euro 👀

2021-07-31T07:14:23Z

Fanatik'in haberine göre; Lyon, Pelkas için masaya oturduğu Fenerbahçe'ye 7 milyon euro önerdi.

Ancak Kanarya, 10 milyon euro'luk sınırı çizdi.

Griezmann ve Coutinho, Barcelona'da kalacak

2021-07-31T07:11:32Z

Griezmann ile Coutinho'nun adı transfer iddiaları ile anılıyordu.

Özellikle Griezmann'ın Atletico Madrid ile anlaştığı iddia edildi.

Ancak AS'ın haberine göre; Ronald Koeman her iki oyuncunun da kariyerine Barcelona'da devam edeceğini söyledi.

Teixeira Beşiktaş yolunda

2021-07-30T21:07:41Z

Berkan Kutlu ❤ Galatasaray

2021-07-30T10:57:06Z

Galatasaray'dan Hernani hamlesi 👇

2021-07-30T06:02:02Z

Skorer'in haberine göre; Galatasaray, Gedson Fernandes'te mutlu sona ulaşamaması halinde bonservisi Parma'da bulunan Hernani için girişimlere başlayacak.

Brezilyalı orta sahayla görüşmeler başlarken henüz bir anlaşmanın sağlanmadığı belirtildi.

27 yaşındaki oyuncu, 2020 yazında Zenit'ten Parma'ya 6.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Hernani Milan Parma
Getty Images

Godin için Sergen Yalçın devreye girdi 👇

2021-07-30T05:55:16Z

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Diego Godin ile imza aşamasına geldi.

Sergen Yalçın tecrübeli stoperle görüntülü görüşme gerçekleştirdi ve oyuncuyu İstanbul'a gelmeye ikna etti.

En geç önümüzdeki hafta imzalar atılacak.

Locatelli, Juventus'lu olmak istiyor ama İngiliz kulüpleri de yarışta 👇

2021-07-30T05:49:35Z

Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali, kulübün yakın bir zamanda Juventus ile Manuel Locatelli'nin satışı konusunda görüşmelere başlayacağını açıkladı.

Bu yaz Avrupa Şampiyonası'nda parlayan İtalyan orta saha oyuncusu için Premier Lig kulüpleri de devrede.

Manuel Locatelli Italy Euro 2020
Getty Images