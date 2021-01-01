CANLI | Son dakika transfer haberleri: Ahmet Ağaoğlu: Sörloth'u Beşiktaş'a önermişler

Fatih Terim, Soffiane Feghouli’yi tamamen sildi 👇
Skorer'in haberine göre; Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim, Başkan Burak Elmas'la bir araya geldi.
Sergilediği tavır nedeniyle Fatih Terim Soffiane Feghouli’yi tamamen sildi.
Geçen sene istediği süreleri alamayan, maaş indirimine gitmediği için de eski Başkan Mustafa Cengiz tarafından hedef gösterilen Feghouli’nin kaderi değişmedi.
Emre Mor heyecanlı 👇
Fotomaç'ın haberine göre; Avcı, kendisine önerilen Emre Mor transferine onay verdi.
Emre Mor ise "Bu transferi istiyorum" dedi.
Ağaoğlu: Sörloth'u Beşiktaş'a önermişler 👀
Fanatik'e konuşan Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'un Beşiktaş'a önerildiğini söyledi:
"Aklı evvel bir menajer Sörloth'u Beşiktaş'a teklif etmiş. Ahmet Nur Çebi beni aradı ve sordu. Oyuncunun öncelik hakkının bizde olduğunu söyleyince defteri kapattı."
Pelkas, 10 milyon euro 👀
Fanatik'in haberine göre; Lyon, Pelkas için masaya oturduğu Fenerbahçe'ye 7 milyon euro önerdi.
Ancak Kanarya, 10 milyon euro'luk sınırı çizdi.
Griezmann ve Coutinho, Barcelona'da kalacak
Griezmann ile Coutinho'nun adı transfer iddiaları ile anılıyordu.
Özellikle Griezmann'ın Atletico Madrid ile anlaştığı iddia edildi.
Ancak AS'ın haberine göre; Ronald Koeman her iki oyuncunun da kariyerine Barcelona'da devam edeceğini söyledi.
Teixeira Beşiktaş yolunda
⚫️⚪️ Beşiktaş, Alex Teixeira ile 2+1 yıllık anlaşma için el sıkıştı.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 30, 2021
💰 Ödeme planı üzerinde görüşmeler sürüyor.
🔜 Brezilyalı oyuncunun gelecek hafta İstanbul'a gelmesi planlanıyor.
🔗 A Spor pic.twitter.com/MiDtWulPzi
Berkan Kutlu ❤ Galatasaray
Berkan Kutlu: "Galatasaray formalı çocuk kim?" dedirtmeye çalışıyordum hep. 🦁— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 30, 2021
💛❤️ pic.twitter.com/wRuRcoFCQO
Caleb Ekuban 🔁 Genoa
Caleb Ekuban, 2,2 milyon euro karşılığında Genoa ile 2025'e kadar anlaştı.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 30, 2021
🔗 @NicoSchira pic.twitter.com/UNE38KcEfv
Galatasaray'dan Hernani hamlesi 👇
Skorer'in haberine göre; Galatasaray, Gedson Fernandes'te mutlu sona ulaşamaması halinde bonservisi Parma'da bulunan Hernani için girişimlere başlayacak.
Brezilyalı orta sahayla görüşmeler başlarken henüz bir anlaşmanın sağlanmadığı belirtildi.
27 yaşındaki oyuncu, 2020 yazında Zenit'ten Parma'ya 6.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Godin için Sergen Yalçın devreye girdi 👇
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Diego Godin ile imza aşamasına geldi.
Sergen Yalçın tecrübeli stoperle görüntülü görüşme gerçekleştirdi ve oyuncuyu İstanbul'a gelmeye ikna etti.
En geç önümüzdeki hafta imzalar atılacak.
Locatelli, Juventus'lu olmak istiyor ama İngiliz kulüpleri de yarışta 👇
Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali, kulübün yakın bir zamanda Juventus ile Manuel Locatelli'nin satışı konusunda görüşmelere başlayacağını açıkladı.
Bu yaz Avrupa Şampiyonası'nda parlayan İtalyan orta saha oyuncusu için Premier Lig kulüpleri de devrede.