CANLI | Son dakika transfer haberleri: Agüero, Barça'nın önceliğinde değil

Beşiktaş'ı hedefinde Caulker var 👇
Kartal devre arasında Alanyaspor'dan kadroya katmak istediği ancak başarılı olamadığı Caulker için yeniden atak yaptı.Yeni Asır'ın haberine göre; Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan eski öğrencisi olan İngiliz stoper ile görüşmelere başladı.
Marcelo iki yıl daha Lyon'da 😱
Sergio Agüero, Barça'nın önceliği değil 🙄
Manchester City ile ayrılık kararı alan Sergio Agüero'nun önümüzdeki yıl hangi formayı giyeceği merak konusu.
Arjantinli yıldızın Barcelona'da görev alacağı iddia edildi ancak Mundo Deportivo'ya göre; Katalan devi listesinde daha öncelikli isimleri tutuyor.
Barcelona'da Erling Haaland, Memphis Depay ile Romelu Lukaku transfer hedefleri Agüero'nun önünde.
Fenerbahçe yardımcı antrenörlüğe Erdinç Sözer'i getirdi
Ajansspor'un haberine göre; Emre Belözoğlu'nun yeni yardımcısı Erdinç Sözer oldu.
Bayer Leverkusen, Hamburg, Stutgart ve Wolfsburg'da da yardımcı antrenörlük yapan Sözer, Ocak ayında Herta Berlin'deki yardımcı hocalık görevinden ayrıldı.
Mohamed Salah'tan ayrılık açıklaması
Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, takımdaki geleceğiyle ilgili şunları söyledi: "Kalmak bana bağlı değil. Ne olacağını göreceğiz ama şimdi bunun hakkında konuşmamayı tercih ediyorum."
Juventus'un hedefi Houssem Aouar
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Juventus listenin başına Houssem Aouar'ı yazdı. Ligue 1 ekibi Lyon'da forma giyen yıldız oyuncu için yaz aylarında bir teklif sunulacak.
Lyon, 22 yaşındaki yıldız için 40 milyon euro bonservis istiyor.
Salih Uçan için İtalyan kulüpleri de devrede
Süper Lig'den birçok talibi olan Salih Uçani'a bazı İtalyan kulüpleri de talip oldu. Bir dönem Serie A'da Roma ve Empoli formaları giyen başarılı oyuncuya gelen teklifler Çizme basınında da geniş yer buldu.
Salih Uçan ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yakından ilgileniyor.
Real Madrid, Ronaldo'yu istemiyor 🙄
Cuartro'da yer alan habere göre; Başkent ekibi Cristiano Ronaldo ile ilgilenmiyor.
İspanyol devinin hedefinde Erling Haaland ile Kylian Mbappe var.
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Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan'a övgü
Spor Arena'dan İsmail Er'in haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, milli takım hakkında övgü dolu sözler söyledi.
"Şenol Güneş mükemmel bir jenerasyon yakaladı."
"Alanya’dan talebem Ozan Tufan’ın gol atması ve heyecanı beni sevindirdi. Uğurcan Çakır da her geçen gün gelişim gösteriyor."
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 4 kriter hazır 👍
Takvim'de yer alan habere göre; Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe teknik direktörlük adayları için Löw, Sarri, Dalic ve Gallardo isimleri üzerinde duruyor.
Ayrıca teknik adam için belirlenen 4 kriter var; karizmasını hissettirecek, hücum futboluna dönülecek, medya ile iyi bir iletişim kurabilen kariyerli ve deneyimli bir çalıştırıcı.
Salih Uçan Beşiktaş'a yakın
Alanya ile kontratını yenilemeyen Salih Uçan'ın çok sayıda teklif aldığı ancak Beşiktaş'ın bu transferde bir adım önde olduğu öğrenildi.
Geride bıraktığımız 30 haftanın 28'inde forma giyen ve Çağdaş Atan'ın en fazla forma verdiği isimlerden biri olan Salih'i takımda tutmak için iyileştirilmiş bir teklif sunan Alanya oyuncusunu takımda tutmak istese de henüz olumlu bir cevap alamadı. İki sezonda 67 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncunun gelecek teklifleri değerlendirip, Alanya yönetimine buna göre cevap vermesi bekleniyor.
Daha önce Fenerbahçe forması da giyen ancak çok genç yaşta geldiği sarı-lacivertli takımda düzenli oynama imkanı bulamayan Salih için bu defa İstanbul'un diğer büyükleri Beşiktaş ve Galatasaray da devreye girdi. Sergen Yalçın'ın kadroya katılmasını istediği oyuncu için Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu tahmin ediliyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor da Salih için gelişen süreci yakından takip ediyor.
Manchester United'ın hedefinde Ismaila Sarr var
Fekir, Arsenal'ın radarında 🚨
COPE'un haberine göre; Nabil Fekir, Barcelona ve Arsenal tarafından takip ediliyor.
Real Betis forması giyen 27 yaşındaki forvet bu sezon La Liga'da 3 gol, 6 asist üretti.
Harry Kane'nin Tottenham'daki geleceği belirsiz
Yaz aylarında takımdan ayrılacağı konuşulan Harry Kane, Premier Lig'de kalıp kalmayacağından emin değil.
İngiltere maçı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kane, Tottanham'dan ayrılıp ayrılmayacağı sorulduğunda, "Bence bu şu anda cevaplanması zor bir soru" dedi.
"Tüm odağım yaklaşan Avrupa Şampiyonası ve Tottenham ile sezonun geri kalanı."
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Erling Haaland, Lionel Messi'nin halefi olmak için sıraya girdi 🙄
Arjantinli yıldızın henüz geleceği hakkında net bir karar vermemesi işleri değiştiriyor.
AS'ta yer alan habere göre; Lionel Messi'nin takımdan ayrılması halinde Barcelona hedefine Erling Haaland'ı koydu.
Yeni başkan Joan Laporta ve teknik direktör Ronald Koeman bu hafta kulüple ilgili konuları tartışmak için bir araya gelecek ve Lionel Messi'nin geleceği ön planda tutulacak.
Devler yeni Torres'in peşinde
Real Madrid ve Barcelona, Valencia'nın 17 yaşındaki kanat oyuncusu Fabio Blanco için rekabete girdi.
Salgın döneminde ekonomik sorunlar yaşayan Real Madrid ve Barcelona bu yaz genç oyunculara yönelebilir.
AS gazetesinin haberine göre, listenin ilk sıralarında Valenica'nın 'yeni Ferran Torres'i Fabio Blanco var. 17 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Haziran ayında sona erecek.
Barcelona’nın sportif direktörü Mateu Alemany, Valencia’da çalıştığı dönemden Blanco hakkında bilgiye sahip. Real Madrid ise bir süre önce genç futbolcuyu radarına aldı.
Bazı Premier Lig takımlarının da genç futbolcuyu yakından takip ettiği haberde yer aldı. Ancak bu kulüpler herhangi bir hamle yapmadan önce oyuncunun 18 yaşına gelmesini beklemek zorundalar. Bunun için önümüzdeki Şubat ayını bekleyecekler.
Boca Juniors Sergio Romero'nun peşinde
Boca Juniors, Manchester United ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Arjantinli kaleci Sergio Romero'yu transfer etmek istiyor.Yedi yıldır oynadığı United'da David De Gea'nın yedeği olan Romero, yeniden birinci kaleci olma için bu teklifi kabul edebilir. Bu sezon hiçbir resmi maçta forma giymeyen 34 yaşındaki kaleci, Arjantin Milli Takımı'nın kalesini 96 kez korumuştu.
Lukaku yeniden Premier Lig'e dönebilir
Inter'in Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, Stamford Bridge'e ikinci kez dönebilir.
Telegraph'ta yer alan habere göre, Chelsea, Erling Haaland transferini gerçekleştiremezse Lukaku ile sözleşme imzalamaya çalışacak.
Golcü oyuncu 2011-2013 yılları arasında da Chelsea'de forma giymişti.
Arsenal'in gözü Orsic'te
Hücum hattına takviye isteyen Mikel Arteta, Dinamo Zagreb'in Hırvat yıldızını yakından takip ediyor.Times'ta yer alan habere göre Arsenal UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'a karşı hattrick yapan Dinamo Zagreb oyuncusu Mislav Orsic'i izlemeye aldı. Hırvat takımıyla 2025'e dek sözleşmesi bulunan Orsic, Dinamo Zagreb formasıyla çıktığı 123 maçta 53 gol attı.
Real Ronaldo için çözüm arıyor
Real Madrid, Cristiano Ronaldo ile bir sezonluk sözleşme imzalarsa, ödeyeceği vergi daha da azalacak.
Real Madrid ile Cristiano Ronaldo arasında yeniden bir buluşma olabilir mi?
Avrupa'da bu söylentiler giderek artıyor. Fakat İspanyol ekibinin pandemiden dolayı yaşanan maddi sorunları Portekizli oyuncu hakkında 'ucuz' çözümler aramasına neden oluyor.
Operasyonun her iki taraf için de avantajlı olmasının bir yolu gündeme geldi. AS'ın haberine göre Real Madrid, 36 yaşındaki Portekizli ile bir sezonluk sözleşme imzalarsa vergi konusunda hem futbolcuya hem de kulübe kısa bir sözleşmeyle önemli tasarruf sağlayacak.
Madrid, Cristiano'ya bir yıllık sözleşme imzalarsa Portekizli, yılın 183 gününü İspanya'da geçirmediği için İspanya'da ikamet etmeyen biri olarak kabul edilecek . Böylece verginin % 50'sini ödemekten kaçınacak.
United Marcos Llorente'nin peşinde
Manchester United, Llorente için 80 milyon euro'ya ulaşan bir teklif yapmak için Atlético Madrid ile temasa geçti .
Son dönemde transferde kesenin ağzını açan ama başarıya uzak kalan Manchester United, bu sezon yine aynı yolu deneyecek gibi.
Listenin ilk sırasında ise İspanyol oyuncu Marcos Llorente var.
AS'ın haberine göre Manchester United ile Atletico Madrid yetkilileri görüşmeye başladı. İngiliz ekibi pazarlığı 80 milyon euro'dan açtı.
Atletico, başarılı oyuncusunu elden çıkarmayı düşünmüyordu ancak United'ın teklifi konunun bir daha düşünüşmesine neden oldu. Atletico, hem pandemi hem de Şampiyonlar Ligi'nden elendiği için maddi olarak kötü bir sene geçirdi. Bu transfer kayıpların telafisi anlamına gelebilir.
Öte yandan Madrid'de kendine yeni bir ev yaptıran Marcos Llorente de başkentten ayrılmak istemiyor.
Llorente bu sezon oynadığı 36 resmi maçta 10 gol attı ve takım arkadaşlarına dokuz asist yaptı.
Liverpool'un Luis Suarez'i geri getirmek istiyor
Liverpool, Luis Suarez'i geri getirmek istiyor. Alman menajeri Jürgen Klopp, yaz transfer döneminde Luis Suarez'in transfer edilmesini istiyor.
Uruguaylı yıldızın Atletico Madrid ile olan sözleşmesinde isterse bu yaz bonservissiz olarak takımdan ayrılmasına izin veren bir madde var.
Barcelona'nın milyarlarını, La Masia nasıl kurtaracak? 🙄
Barcelona mali bir krizin eşiğinde olabilir ancak yeni başkan, La Masia sayesinde kulübü kurtaracağına söz veriyor.Goal Türkiye'de tüm hikayeyi buradan okuyabilirsiniz
"Agüero, Manchester United için bir seçenek olabilir" 🧑
Ole Gunnar Solskjaer'i Manchester City'nin forveti için harekete geçmeye çağıran Paul Ince'e göre; Sergio Agüero, yaz transfer döneminde Manchester United için uygun bir seçenek olabilir.
Agüero'nun Manchester City'deki geleceği son aylarda çeşitli iddialara konu oldu. Etihad Stadı'ndaki sözleşmesi ise sezon sonunda sona eriyor.
Manchester United'ın Tottenham'dan Harry Kane ile Borussia Dortmund'dan Erling Haaland ile temasta olduğu biliniyor ancak Ladbrokes'a konuşan Paul Ince, Agüero'yu eski kulübü için iyi bir alternatif olarak görüyor.
"Real Madrid, Haaland ve Mbappe ile anlaşmalı" 👇
Real Madrid efsanesi Fernando Hierro'ya göre; Real Madrid, bu yaz Erling Haaland ve Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmalı.
Haaland, Borussia Dortmund ile kariyerinde emin adımlarla ilerlerken Kylian Mbappe de potansiyeliyle büyülüyor. Her iki oyuncu da Real Madrid'in radarına girdi.
Zinedine Zidane hücum hattını güçlendirmeye çalışıyor, bu sebeple Başkent ekibinin sezon sonunda iki oyuncudan birisiyle anlaşma yapması bekleniyor.
Radio Marca'ya konuşan Fernando Hierro ise eski kulübünün her iki oyuncuyu da kadrosuna katması gerektiğine inanıyor.
Morata, Cristiano Ronaldo için oldukça iyimser 🙄
Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo'nun, Juventus'taki geleceği hakkında konuştu.
Cadena Ser'de yer alan habere göre; Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'ta kalacağına inandığını söylüyor.
Morata, İtalyan devi ile sözleşmesi 2022'de sona erecek Ronaldo için 'Ronaldo'nun Juventus'ta mutlu olduğunu düşünüyorum' diyor.
İlk imza Garcia
İspanyol Sport gazetesine göre Barcelona'nın Joan Laporta dönemindeki ilk transferi Eric Garcia olacak.
Manchester City ile sezon sonunda bitecek olan kontratını yenilememe kararı alan Garcia, habere göre Barcelona'ya beş yıllık imza atacak. İspanya Milli Takımı'nın kampında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Garcia, altyapısından yetiştiği Katalan ekibine dönüşüne dair sinyaller verdi. Messi ile birlikte oynamanın harika bir his olacağını düşündüğünü belirten Garcia, "O dünyanın en iyi oyuncusu" dedi.
Ronald Koeman'ın genç oyunculara sıklıka şans vermesine de değinen Garcia, "Koeman'ın gençleri desteklemesi onlar için iyi bir durum. Çok özel bir sezon yaşıyorlar" dedi.
Hatayspor Boupendza'dan 10 milyon euro bekliyor
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı Gabonlu oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağını düşündüğünü söyledi.Boupendza'nın Krasnodar'ın teklifini reddederken, "Size 10 milyon euro kazandıracağım" ifadelerini kullandığını belirten Vardı, Fenerbahçe'den gelen para ve futbolcu takası teklifini kabul etmediklerini söyledi. Boupendza'nın basında çıkan haberlerden etkilendiğini söyleyen Vardı, "Yürüyüşü bile değişti" dedi.
Neuhaus, Xabi Alonso iddialarına yanıt verdi 👇
Borussia Monchengladbach yıldızı Florian Neuhaus, Xabi Alonso yönetiminde çalışma iddialarına yanıt verdi.
Almanya maçı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Florian Neuhaus, "Bu durumu medyadan öğrendim. Kulüp resmi bir açıklama yapana kadar da buna inanmayacağım. Max Eberl'in iyi bir seçim yapacağını düşünüyorum." dedi.
Marco Rose'un yerini alacağı iddia edilen 39 yaşındaki Alonso şu anda çocukluk kulübü Real Sociedad'ın B takımını çalıştırıyor.
Xabi Alonso, Monchengladbach için sırada değil 🥱
Kicker'da yer alan habere göre; Xabi Alonso, Borussia Monchengladbach'ın teknik direktörlük listesinde yok.
Alonso'nun Marco Rose'un sezon sonunda Borussia Dortmund'a gitmesinin ardından yerini alacağı iddia edildi.
Ancak Gladbach, şu anda Real Sociedad'ın B takımından sorumlu olan Alonso yerine başka seçeneklere bakıyor.
Alaba'nın aklında yalnız Barcelona ile Real Madrid var 🧠
Bayern yıldızı Fransa veya İngiltere'ye gitmek istemiyor.
Sky Sports'un haberine göre; David Alaba, Chelsea ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerden gelen yeni teklifleri kabul etmeyecek.
Sezon sonunda sözleşmesi biten Bayern Münih savunmacısı sadece Barcelona veya Real Madrid ile bağlantı kurmak istiyor.
Icardi, Roma'da Dzeko'nun yerini alabilir 🤨
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma yaz aylarında Edin Dzeko'nun yerine Mauro Icardi'yi getirebilir.
Eski Inter golcüsü şu anda PSG'de forma giyiyor ancak Paris ekibindeki forma rekabeti nedeniyle İtalya'ya dönmek isteyebilir.
Gerrard, Tottenham'ın listesinde değil ❌
Give Me Sport'un haberine göre; Steven Gerrard, Tottenham'ın menajer adayları arasında yok.
Jose Mourinho'nun Kuzey Londra'daki geleceği belirsiz ancak Rangers ile harika bir sezon geçiren Liverpool efsanesiyle koltuk değişikliği yapmayacak.
Real Madrid'in hedefi Harry Kane 😱
İspanyol devi gözünü Tottenham'ın golcüsüne dikti.
Cadena Ser'de yer alan habere göre; Real Madrid'in transfer listesinin başında Tottenham'ın yıldızı Harry Kane var.
Kylian Mbappe ile Erling Haaland şu anda Başkent ekibinin listesinin başında yer alıyor ancak Harry Kane ise alternatif olarak hedefte.
Madrid, 2024 yılına kadar Tottenham ile sözleşmesi olan Kane ile sözleşme imzalamanın daha kolay olacağına inanıyor.
Arsenal, Odegaard yolunu arıyor 🙄
İngiliz ekibi, Real Madrid ile bir kez daha anlaşmak istiyor.Eurosport'un haberine göre; Arsenal, Martin Odegaard'ı ikinci kez kiralama planı için Real Madrid ile iletişime geçti.
Norveçli orta saha oyuncusu, Emirates Stadyumu'nda iyi bir performans sergiledi ve Mikel Arteta onu 2021-22 sezonunda da takımda tutmak istiyor.
Galatasaray, Ezgjan Alioski ile anlaştı 🤝
Sarı-kırmızılı ekibin Leeds United'ın sol beki Ezgjan Alioski ile anlaştığı iddia edildi.
Football Insider'ın verdiği habere göre; Galatasaray kadro planlamasına şimdiden başladı ve Leeds United ile anlaşamayan Ezgjan Alioski ile prensip anlaşmasına vardı.
Sol kanat ve sol bekte görev yapan Ezgjan Alioski bu sezon Leeds United formasıyla 29 maça çıktı ve 3 gol attı.
Transfer gerçekleşirse Galatasaray oyuncu için bonservis ücreti ödemeyecek.