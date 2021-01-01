Balotelli transferinin ardından bir yıldızı daha kadrosuna katmak isteyen Adana Demirspor, son olarak Arsenal forması giyen David Luiz ile görüşüyor.

TRT Spor'a konuşan kulüp başkanı Murat Sancak, "David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. İnşallah sonuçlandırmaya çalışacağız. Ücretleri yüksek olunca biraz müzakere etmek gerekiyor" açıklamasını yaptı.