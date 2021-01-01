CANLI | Son dakika transfer haberleri: Adama Traore'nin talipleri artıyor

Önümüzdeki yıl savunmasını güçlendirmek isteyen Real Madrid'in başlıca adaylarından biri Sevilla'dan Kounde oldu.

Real Madrid savunması önümüzdeki yaz revizyona gidebilir.

Kaptan Sergio Ramos henüz sözleşmesini uzatmadı. Üstelik Chelsea karşısındaki performası da yaşını hatırlattı. Raphael Varene ise özellikle Premier Lig'den teklifler var. Militao şans bulduğu anlarda başarılı olsa da kadronun zenginleşmesi gerekiyor.

AS'ın haberine göre Sevilla'nın 22 yaşındaki stoperi Jules Kounde, listenin ilk sıralarında yer alıyor. Geçen sezon kulübüne Avrupa Ligi'ni kazandıran oyuncuların başında gelen Kounde'ye başta Manchester United ve Chelsea olmak üzere birçok takımın ilgisi biliniyor.

Kounde'nin devam eden sözleşmesinde 80 milyon euro'luk bir ayrılma maddesi bulunuyor. Fakat Endülüs kulübü, 60 milyonluk teklife de 'hayır' diyecek konumda değil.

Real Madrid'in listesinin ikinci sırasında ise Villarreal'in milli takıma kadar yükselen İspanyol stoperi Pau Torres bulunuyor.