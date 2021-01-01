CANLI | Son dakika transfer haberleri: Aboubakar için 2 milyon euro'luk sınır

Tarih boyunca Hollandalı oyunculara ilgi duyan Barcelona, sol bek için yine bu ülkeye gözünü çevirdi.

Jordi Alba için rekabet edeceği bir yedek oyuncu almak Barcelona'nın bu yaz planları arasında. Kulübün ilk fikri 17 yaşındaki oyuncu Alejando Balde'yi A takıma yükseltmekti ama yeni bir alternatif ortaya çıktı.

AS'ın haberine göre Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü ve eski Barcelona oyuncusu Frank de Boer'in Euro 2020 için kadroya dahil ettiği Owen Wijndal göz hapsine alındı. AZ Alkmaar forması giyen 21 yaşındaki solak, bu sene 42 maça çıktı ve iki gol atarak altı gol kaydetti.

Oyuncunun Transfermakrt'a göre piyasa değeri 15 milyon euro civarında. Menajeri ise başkan Laporta ile yakın ilişkileri olan Mina Raiola...