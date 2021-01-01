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CANLI | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fode Koita imzayı attı

Yaz transfer dönemi başladı. Trabzonspor'un gelecek sezon için kadro çalışmaları da hız kazandı.

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Fode Koita, Mohamed Elneny, Kasimpasa v Besiktas 12082019
AA

Fode Koita ile üç yıllık anlaşmaya varıldı

2021-06-17T16:34:25Z

30 yaşındaki Gineli forvet son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa forması giymişti. Koita, Kasımpaşa formasıyla 112 maçta 31 gol attı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2021-2022 futbol sezonu için 1.100.000.-Eur garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1.150.000.-Eur garanti ücret, 2023-2024 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 333.000.-EUR imza ücreti ödenecektir."

Fode Koita Kasimpasa 03112019
Vedat Yangın

Trabzonspor, Sead Kolasinac için harekete geçti 👇

2021-06-17T09:50:09Z

Spor Arena'nın haberine göre; adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan sol bek Sead Kolasinac için Trabzonspor harekete geçti.

Bordo-mavililerin Boşnak oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Ahmet Ağaoğlu'nun işaret ettiği isim Barış Alper Yılmaz mı? 🙄

2021-06-17T09:47:45Z

Fanatik'in haberine göre; Ahmet Ağaoğlu'nun "Genç bir futbolcuya talip olduk. Yabancı kuralından sonra 3.5 milyon euro istediler" diyerek bahsettiği isim Keçiörengücü forması giyen Barış Alper Yılmaz.
baris alper yilmaz keciorengucu
AA

Trabzonspor'dan 4 hamlesi 👇

2021-06-17T09:42:54Z

Fanatik'in haberine göre; Bordo-mavili ekipte 4 isim ile yollar ayrılabilirken 4 takviye yapılmak isteniyor.

Diabate ile kiralık gönderilmesi planlanan Flavio’nun yanı sıra Ekuban ile Djaniny istenen teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılmaları muhtemel.

Forvet, sol bek, stoper, sağ kanat mevkilerini de güçlendirmek isteyen Trabzonspor 4 takviye daha yapacak.

Trabzonspor 🔁 Burak Kapacak

2021-06-17T09:38:30Z

Fanatik'in haberine göre; Trabzonspor, Burak Kapacak için Bursaspor'un kapısını çaldı.

Abdullah Avcı'nın çok istediği oyuncu için görüşmeler başladı.

Burak Kapacak Bursaspor
AA