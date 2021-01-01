30 yaşındaki Gineli forvet son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa forması giymişti. Koita, Kasımpaşa formasıyla 112 maçta 31 gol attı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:



"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2021-2022 futbol sezonu için 1.100.000.-Eur garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1.150.000.-Eur garanti ücret, 2023-2024 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 333.000.-EUR imza ücreti ödenecektir."