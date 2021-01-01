Fode Koita ile üç yıllık anlaşmaya varıldı
30 yaşındaki Gineli forvet son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa forması giymişti. Koita, Kasımpaşa formasıyla 112 maçta 31 gol attı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2021-2022 futbol sezonu için 1.100.000.-Eur garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1.150.000.-Eur garanti ücret, 2023-2024 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 333.000.-EUR imza ücreti ödenecektir."
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