Canlı Blog

CANLI | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Burak Kapacak ile görüşmeler başladı

Yaz transfer dönemi başladı. Trabzonspor'un gelecek sezon için kadro çalışmaları da hız kazandı.

Güncellendi
Yorum (0)
Burak Kapacak Bursaspor Alanyaspor
AA

Trabzonspor, Sead Kolasinac için harekete geçti 👇

2021-06-17T09:50:09Z

Spor Arena'nın haberine göre; adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan sol bek Sead Kolasinac için Trabzonspor harekete geçti.

Bordo-mavililerin Boşnak oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Ahmet Ağaoğlu'nun işaret ettiği isim Barış Alper Yılmaz mı? 🙄

2021-06-17T09:47:45Z

Fanatik'in haberine göre; Ahmet Ağaoğlu'nun "Genç bir futbolcuya talip olduk. Yabancı kuralından sonra 3.5 milyon euro istediler" diyerek bahsettiği isim Keçiörengücü forması giyen Barış Alper Yılmaz.
baris alper yilmaz keciorengucu
AA

Trabzonspor'dan 4 hamlesi 👇

2021-06-17T09:42:54Z

Fanatik'in haberine göre; Bordo-mavili ekipte 4 isim ile yollar ayrılabilirken 4 takviye yapılmak isteniyor.

Diabate ile kiralık gönderilmesi planlanan Flavio’nun yanı sıra Ekuban ile Djaniny istenen teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılmaları muhtemel.

Forvet, sol bek, stoper, sağ kanat mevkilerini de güçlendirmek isteyen Trabzonspor 4 takviye daha yapacak.

Trabzonspor 🔁 Burak Kapacak

2021-06-17T09:38:30Z

Fanatik'in haberine göre; Trabzonspor, Burak Kapacak için Bursaspor'un kapısını çaldı.

Abdullah Avcı'nın çok istediği oyuncu için görüşmeler başladı.

Burak Kapacak Bursaspor
AA