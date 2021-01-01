CANLI | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Ağaoğlu, Alexander Sörloth için tarih verdi

Fode Koita'da Beşiktaş çekişmesi 👀
2021-06-21T08:56:58Z
Fanatik'in haberine göre; Trabzonspor'un 3 senelik sözleşme imzaladığı Fode Koita'nın yıllık ücretinin imza parasıyla 1.5 milyon euro'yu bulması tartışma konusu olmuştu.
Trabzonspor, Koita için Kaımpaşa'ya ilk planda 1.5 milyon euro önerdi ancak aynı süreçte Beşiktaş'ın da 1,5 milyon euro'luk önerisi vardı.
Trabzonspor ise benzer rakama senelik 333 bin Euro'luk imza parası ekleyerek, transferi bitirdi.
Vedat Yangın
Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth için tarih verdi 👇
2021-06-21T08:54:17Z
BeIN Sports'a konuşan Ahmet Ağaoğlu:
"Sörloth, takımının 4 Temmuz'daki kampına katılacak ve hocası 10 gün içinde karar verecek. Leipzig, oyuncuyla alakalı tasarrufa gireceği zaman ilk bizimle görüşecektir.”
Trabzonspor, Burak Kapacak'tan vazgeçti 👀
2021-06-21T08:28:42Z
Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor, Bursasporlu Burak Kapacak ve Keçiörengücü forması giyen Barış Alper’in transferinden yüksek bonservisler nedeniyle vazgeçti.
AA
Milli yıldız, Trabzonspor yolunda mı?
2021-06-20T08:08:10Z
Transfer döneminin hareketli takımı Trabzonspor, Euro 2020'de de Türkiye Milli Takımı ile mücadele eden Kaan Ayhan'ın transferi için mali şartları araştırıyor. A Spor'un haberine göre bordo-mavililer, kadrosuna yerli futbolcuları dahil etmek istiyor ve bu listenin tepesinde de Kaan Ayhan yer alıyor.
depophotos
Djaniny'ye talip var
2021-06-20T08:03:10Z
Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı golcüsü Djaniny için teklifler var. 30 yaşındaki oyuncunun menajeri, Arap kulüplerinin oyunuyla ilgilendiğini belirtirken 5 milyon euro'luk bir teklif alabileceklerini ifade etti. Djaniny için son kararı Abdullah Avcı'nın vermesi bekleniyor.
AA
Trabzonspor, Burak Kapacık'ı istiyor
2021-06-19T10:26:52Z
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, Bursaspor'un genç yıldızı Burak Kapacak'ı kadrosuna katmak istiyor. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre bordo-mavilier, Bursaspor ile resmi görüşmelere başladı. Geride bıraktığımız sezonda TFF 1. Lig'de 32 kez sahaya çıkan 21 yaşındaki Burak Kapacak, 7 gol atarken 7 de asist kaydetmişti.
AA