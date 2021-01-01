CANLI | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Ağaoğlu, Alexander Sörloth için tarih verdi

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Transfer döneminin hareketli takımı Trabzonspor, Euro 2020'de de Türkiye Milli Takımı ile mücadele eden Kaan Ayhan'ın transferi için mali şartları araştırıyor. A Spor'un haberine göre bordo-mavililer, kadrosuna yerli futbolcuları dahil etmek istiyor ve bu listenin tepesinde de Kaan Ayhan yer alıyor.