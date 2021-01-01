CANLI | Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan Fatih Terim mesajı

Mert Çetin 🔁 Kaan Ayhan
2021-06-21T08:26:36Z
Fanatik'in haberine göre; Fatih Terim’in ısrarla kadrosunda tutmak istediği; Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu’na ek olarak; Mert Çetin ve Kaan Ayhan’ın, Aslan yapılması planlanıyor.
AA
Jorman Campuzano 🤝 Galatasaray
2021-06-21T08:21:35Z
Sabah'ın haberine göre; Jorman Campuzano, Galatasaray ile anlaşmaya vardı.
Boca Juniors forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu için Burak Elmas yönetimi, 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Getty
Fatih Terim 🤩 Florya
2021-06-21T08:17:41Z
Fatih Terim yeniden Florya'da 🤗https://t.co/Jy2BWuzOJg— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 21, 2021
Burak Elmas ⚡ Ali Koç
2021-06-21T08:11:03Z
Burak Elmas ⚡ Ali Koç pic.twitter.com/ZlmKpsYl3Z— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 21, 2021
Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı 🥰
2021-06-21T08:01:48Z
Galatasaray 🥰 Fatih Terimhttps://t.co/l9wmu0GwDf— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 21, 2021
Galatasaray, Faslı yıldızı istiyor
2021-06-20T07:54:23Z
A Spor'un haberine göre orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Fiorentina forması giyen 24 yaşındaki Faslı yıldız Sofyan Amrabat'ı transfer etmek istiyor. Oyuncu izleme komitesinden de tam not alan Amrabat, geride bıraktığımız sezonu Hellas Verona'da kiralık olarak geçirmişti.
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Galatasaray'a Benfica'dan orta saha
2021-06-20T07:51:08Z
Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Gedson Fernandes'i kiralayan Galatasaray, şimdi ise Benfica'dan bir başka orta saha ile ilgileniyor. A Spor'un haberine göre sarı-kırmızlılar, 21 yaşındaki Florentino Luis'i kiralamak istiyor.
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