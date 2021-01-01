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CANLI | Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan Fatih Terim mesajı

Yaz transfer dönemi başladı. Galatasaray'ın gelecek sezon için kadro çalışmaları da hız kazandı.

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Fatih Terim Galatasaray Coach
AA

Mert Çetin 🔁 Kaan Ayhan

2021-06-21T08:26:36Z

Fanatik'in haberine göre; Fatih Terim’in ısrarla kadrosunda tutmak istediği; Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu’na ek olarak; Mert Çetin ve Kaan Ayhan’ın, Aslan yapılması planlanıyor.
Kaan Ayhan Turkiye
AA

Jorman Campuzano 🤝 Galatasaray

2021-06-21T08:21:35Z

Sabah'ın haberine göre; Jorman Campuzano, Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Boca Juniors forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu için Burak Elmas yönetimi, 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Jorman Campuzano Boca Independiente Superliga argentina 260120
Getty

Galatasaray, Faslı yıldızı istiyor

2021-06-20T07:54:23Z

A Spor'un haberine göre orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Fiorentina forması giyen 24 yaşındaki Faslı yıldız Sofyan Amrabat'ı transfer etmek istiyor. Oyuncu izleme komitesinden de tam not alan Amrabat, geride bıraktığımız sezonu Hellas Verona'da kiralık olarak geçirmişti.
Sofyan Amrabat Fiorentina
Getty Images

Galatasaray'a Benfica'dan orta saha

2021-06-20T07:51:08Z

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Gedson Fernandes'i kiralayan Galatasaray, şimdi ise Benfica'dan bir başka orta saha ile ilgileniyor. A Spor'un haberine göre sarı-kırmızlılar, 21 yaşındaki Florentino Luis'i kiralamak istiyor.
Florentino Luis Benfica
Getty Images