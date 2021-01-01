CANLI | Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gedson Fernandes planı

Galatasaray, 20 Haziran'ı bekliyor 🔁
2021-06-17T09:26:22Z
Sporx'te yer alan habere göre; Galatasaray prensip anlaşmasına vardığı isimlerin resmi imzası için 19 Haziran'da yapılacak seçimi bekliyor.
Aslan önce Moreno ve Onyekuru'yu ardından Gedson Fernandes ve Kaan Ayhan'ı açıklamayı planlıyor.
Aslan'a Barcelona'dan aday 👀
2021-06-17T09:16:28Z
Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, La Masia altyapısında yetişen Konrad de la Fuente'yi kadroya dahil etmek istiyor.
19 yaşındaki sol açık için Barcelona ile görüşmeler başladı.
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Galatasaray'dan Gedson Fernandes planı 👇
2021-06-17T08:33:36Z
Spor Arena'nın haberine göre; Fatih Terim'in, "Devam etmeli" raporunu verdiği Portekizli oyuncuyu yeniden kiralamak istiyor.
Ancak Benfica cephesi, 22 yaşındaki yıldızı kamp kadrosuna dahil etti.
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