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CANLI | Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gedson Fernandes planı

Yaz transfer dönemi başladı. Galatasaray'ın gelecek sezon için kadro çalışmaları da hız kazandı.

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Gedson Fernandes 02.10.21
AA

Galatasaray, 20 Haziran'ı bekliyor 🔁

2021-06-17T09:26:22Z

Sporx'te yer alan habere göre; Galatasaray prensip anlaşmasına vardığı isimlerin resmi imzası için 19 Haziran'da yapılacak seçimi bekliyor.

Aslan önce Moreno ve Onyekuru'yu ardından Gedson Fernandes ve Kaan Ayhan'ı açıklamayı planlıyor.

Aslan'a Barcelona'dan aday 👀

2021-06-17T09:16:28Z

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, La Masia altyapısında yetişen Konrad de la Fuente'yi kadroya dahil etmek istiyor.

19 yaşındaki sol açık için Barcelona ile görüşmeler başladı.

Konrad de la Fuente
Getty images

Galatasaray'dan Gedson Fernandes planı 👇

2021-06-17T08:33:36Z

Spor Arena'nın haberine göre; Fatih Terim'in, "Devam etmeli" raporunu verdiği Portekizli oyuncuyu yeniden kiralamak istiyor.

Ancak Benfica cephesi, 22 yaşındaki yıldızı kamp kadrosuna dahil etti.

Gedson Fernandes Galatasaray vs. Besiktas 05/09/21
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