CANLI | Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a Portekiz'den Japon orta saha

Alex Moreno'dan Real Betis'e rest
Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Alex Moreno kulübüne rest çekti.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Real Betis'in bırakmak istemediği başarılı sol bek oyuncusu kulübüne, 'Bırakın Galatasaray'a gideyim' dedi. Emre Taşdemir ve Ömer Bayram ile sözleşme uzatan sarı - kırmızılılar Moreno transferi için şartları zorlayacak.
Galatasaray'a Japon orta saha
Orta sahaya iyi bir isim transfer etmek isteyen Galatasaray'ın listesinde Hidemasa Morita da yer alıyor.
A Spor'da yer alan habere göre; Portekiz'in Santa Clara takımında forma giyen Japon oyuncuyu scout ekibi önerdi. Morita geçtiğimiz sezpn iki gol iki asistle oynarken, orta sahanın yanı sıra sağ bekte de görev yapabiliyor.
Galatasaray'a Florentino Luis önerisi
Orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray'da gündeme gelen son isim, Benfica'da forma giyen Florentino Luis oldu.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Benfica Sportif Direktörü Rui Costa, Gedson Fernandes'i bir yıl daha kiralamak isteyen sarı - kırmızılılara 21 yaşındaki oyuncuyu da kiralayabileceklerini söyledi. Luis, 2020-2021 sezonunu Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'da geçirdi.
Onyekuru'nun durumu belli oldu
Sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Henry Onyekuru kararını verdi.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Nijeryalı yıldız menajerine sarı - kırmızılıları beklemek istediğini belirtti. Galatasaray'da gerçekleştirilecek seçimin ardından Onyekuru da geleceğini şekillendirecek.