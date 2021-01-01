CANLI | Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a Portekiz'den Japon orta saha

Orta sahaya iyi bir isim transfer etmek isteyen Galatasaray'ın listesinde Hidemasa Morita da yer alıyor.

A Spor'da yer alan habere göre; Portekiz'in Santa Clara takımında forma giyen Japon oyuncuyu scout ekibi önerdi. Morita geçtiğimiz sezpn iki gol iki asistle oynarken, orta sahanın yanı sıra sağ bekte de görev yapabiliyor.