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CANLI | Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a Portekiz'den Japon orta saha

Yaz transfer dönemi başladı. Galatasaray'ın gelecek sezon için kadro çalışmaları da hız kazandı.

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japan-morita-hidemasa
(C)Goal

Alex Moreno'dan Real Betis'e rest

2021-06-19T08:39:15Z

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Alex Moreno kulübüne rest çekti.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Real Betis'in bırakmak istemediği başarılı sol bek oyuncusu kulübüne, 'Bırakın Galatasaray'a gideyim' dedi. Emre Taşdemir ve Ömer Bayram ile sözleşme uzatan sarı - kırmızılılar Moreno transferi için şartları zorlayacak.

Alex Moreno Ousmane Dembelé Barcelona Betis
Getty

Galatasaray'a Japon orta saha

2021-06-19T08:35:49Z

Orta sahaya iyi bir isim transfer etmek isteyen Galatasaray'ın listesinde Hidemasa Morita da yer alıyor.

A Spor'da yer alan habere göre; Portekiz'in Santa Clara takımında forma giyen Japon oyuncuyu scout ekibi önerdi. Morita geçtiğimiz sezpn iki gol iki asistle oynarken, orta sahanın yanı sıra sağ bekte de görev yapabiliyor.

2021-05-20 Morita Santa Clara
Getty Images

Galatasaray'a Florentino Luis önerisi

2021-06-19T08:32:14Z

Orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray'da gündeme gelen son isim, Benfica'da forma giyen Florentino Luis oldu.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Benfica Sportif Direktörü Rui Costa, Gedson Fernandes'i bir yıl daha kiralamak isteyen sarı - kırmızılılara 21 yaşındaki oyuncuyu da kiralayabileceklerini söyledi. Luis, 2020-2021 sezonunu Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'da geçirdi.

FLORENTINO LUIS BENFICA
Getty Images

Onyekuru'nun durumu belli oldu

2021-06-18T06:17:15Z

Sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Henry Onyekuru kararını verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Nijeryalı yıldız menajerine sarı - kırmızılıları beklemek istediğini belirtti. Galatasaray'da gerçekleştirilecek seçimin ardından Onyekuru da geleceğini şekillendirecek.

Henry Onyekuru
AA