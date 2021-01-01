CANLI | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni teknik direktör adayı Slaven Bilic

Slaven Bilic 👀 Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin yeni teknik adam adayı bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic. (@sabahspor1) 👀 pic.twitter.com/M4cdbvFKkq— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 24, 2021
"Teknik direktörde süpriz olabilir."
Fenerbahçe için Alman yıldız iddiası
Sol kanat için yeni aday Kolasinac
Premier Lig ekibi Arsenal’ın gözden çıkardığı Sead Kolasinac için Fenerbahçe devreye girdi.
Football London’ın haberine göre Kolasinac ile Fenerbahçe’nin yanı sıra Serie A ekipleri Napoli ve Lazio da ilgileniyor.
Fenerbahçe'ye Kolombiyalı sol bek
Szalai için İtalyan ekibi de devrede
Edin Dzeko ⏳ Fenerbahçe
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Dzkeo'ya teklifini yaptı. Dzeko 2.5 milyon Euro maaş ve bonusa sıcak baktı.
Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko için İtalyan kulübüne bonservis ücreti verilmemesi planlanıyor. Dzeko için hafta içinde net bir açıklama bekleniyor.
Frey'den sonra Lemos da gidiyor 🙄
Sabah'ın haberine göre; Antwerp'e giden Michael Frey sonrasında Mauricio Lemos da vedaya hazırlanıyor.
Sarı-Lacivertli yönetim, bonservisiyle göndermek istediği oyuncu için son çare olarak kiralama formülüne de sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'de hareketli hafta başlıyor 👇
Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'de 25-26'da Haziran haftasında yapılacak seçimle birlikte hareketli günler başlayacak.
Başkanın belirlenmesi sonrasında; teknik adam onaylanacak, transferde harekete geçilecek ve yeni sezon planlaması yapılacak.
Attila Szalai, Diego Simeone'nin radarında 👀
Fotomaç'ın haberine göre; Attila Szalai'yi Atletico Madrid'in teknik patronu Diego Simeone'nin yakından takip ediyor.
Macar Blikk Sport, Atletico Madrid'in teknik patronu Diego Simeone'nin Szalai'nin transferini çok istediğini duyurdu.