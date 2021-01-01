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CANLI | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni teknik direktör adayı Slaven Bilic

Yaz transfer dönemi başladı. Fenerbahçe'nin gelecek sezon için kadro çalışmaları da hız kazandı.

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slaven bilic BJ Guoan
Getty

"Teknik direktörde süpriz olabilir."

2021-06-23T16:20:13Z

Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevi için Alman ve Portekiz ekollerine yöneldiklerini açıklayan Ali Koç: "Teknik direktör konusunda sürpriz de olabilir. Yeni teknik direktörümüzü pazartesi günü açıklayacağız." dedi.

Fenerbahçe için Alman yıldız iddiası

2021-06-23T16:17:55Z

Bild, Bayern Münih'le sözleşmesi sona eren Jerome Boateng ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini yazdı. 32 yaşındaki Alman yıldızla Roma, Lazio ve Monaco da ilgileniyor.
Jerome Boateng Bayern 2020-21
Getty Images

Sol kanat için yeni aday Kolasinac

2021-06-23T08:43:55Z

Premier Lig ekibi Arsenal’ın gözden çıkardığı Sead Kolasinac için Fenerbahçe devreye girdi.

Football London’ın haberine göre Kolasinac ile Fenerbahçe’nin yanı sıra Serie A ekipleri Napoli ve Lazio da ilgileniyor.

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Sead Kolasinac Schalke 17-04-2021
Getty Images

Fenerbahçe'ye Kolombiyalı sol bek

2021-06-22T08:18:32Z

Filip Novak ile yollarını ayrması beklenen Fenerbahçe, sol bek arayışlarını sürdürüyor. Kolombiya basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, Junior FC'de forma giyen Gabriel Fuentes ile ilgileniyor.
Colombia Chile Gabriel Fuentes Adrián Cuadra Preolímpico 2020
Federación Colombiana de Fútbol

Szalai için İtalyan ekibi de devrede

2021-06-22T08:14:20Z

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki yıldızı Szalai, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. CalcioWeb'in haberine göre Atalanta, Szalai'nin Macaristan Milli Takımı'nda sol stoperde gösterdiğ performanstan oldukça etkilendi. Serie A temsilcisinin Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunması bekleniyor.
Attila Szalai Fenerbahce
AA

Edin Dzeko ⏳ Fenerbahçe

2021-06-21T07:39:54Z

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Dzkeo'ya teklifini yaptı. Dzeko 2.5 milyon Euro maaş ve bonusa sıcak baktı. 

Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko için İtalyan kulübüne bonservis ücreti verilmemesi planlanıyor. Dzeko için hafta içinde net bir açıklama bekleniyor. 

Edin Dzeko Roma
Getty Images

Frey'den sonra Lemos da gidiyor 🙄

2021-06-21T07:35:56Z

Sabah'ın haberine göre; Antwerp'e giden Michael Frey sonrasında Mauricio Lemos da vedaya hazırlanıyor.

Sarı-Lacivertli yönetim, bonservisiyle göndermek istediği oyuncu için son çare olarak kiralama formülüne de sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de hareketli hafta başlıyor 👇

2021-06-21T07:33:19Z

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'de 25-26'da Haziran haftasında yapılacak seçimle birlikte hareketli günler başlayacak. 

Başkanın belirlenmesi sonrasında; teknik adam onaylanacak, transferde harekete geçilecek ve yeni sezon planlaması yapılacak.

Ali Koc Fenerbahce 03.19.2021
AA

Attila Szalai, Diego Simeone'nin radarında 👀

2021-06-21T07:29:52Z

Fotomaç'ın haberine göre; Attila Szalai'yi Atletico Madrid'in teknik patronu Diego Simeone'nin yakından takip ediyor.

Macar Blikk Sport, Atletico Madrid'in teknik patronu Diego Simeone'nin Szalai'nin transferini çok istediğini duyurdu.

Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor

2021-06-20T07:42:51Z

Fanatik'in haberine göre Sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezon için beş isimle yollarını ayırmak istiyor. Sözleşmesi biten Papis Cisse'nin yanı sıra; Kemal Ademi, Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand ile de yolların ayrılması bekleniyor. Ayrıca Fenerbahçe, Samatta için gelecek tekliflere de sıcak bakıyor.
Fenerbahçe striker Mbwana Samatta of Tanzania.
Fenerbahçe.

Dalic, genç Hırvat oyuncuyla mı geliyor?

2021-06-20T07:37:25Z

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde, şu anda Hırvatistan Milli Takımı ile Euro 2020'de mücadele eden Zlatko Dalic de yer alıyor. Fanatik'in haberine göre Dalic, Fenerbahçe ile anlaşması halinde genç bir Hırvat ismi de sarı-lacivertlilere getirebilir. Haberde, Atletico Madrid B takımında forma giyen German Valera'yı Fenerbahçe'de görmek istiyor. 19 yaşındaki genç hücumcunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
zlatko dalic 08092020
Depo Photos

Pelkas'a İtalya'dan talip

2021-06-20T07:32:25Z

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, gösterdiği iyi performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Fanatik'in haberine göre Serie A temsilcisi Napoli, Pelkas'ın transferini 7 milyon euro karşılığında bitirmek istiyor.  Haberde Napoli'nin yeni tekdnik direktörü Spaletti'nin de bu transfere sıcak baktığına yer veriliyor.
Dimitris Pelkas
AA