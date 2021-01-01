CANLI | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Slaven Bilic de olumsuz

Slaven Bilic 💔 Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Slaven Bilic'e teklifi olumsuz sonuçlandı. 👀 (@yagosabuncuoglu) pic.twitter.com/Mzw5SgwmiK— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 27, 2021
Jerome Boateng 🔁 Fenerbahçe
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'de ikinci başkanlık dönemine başlayan Ali Koç ve yönetimi transfer harekatına başlıyor.
Sarı-Lacivertliler, Bayern Münih'ten ayrılan Jerome Boateng için girişimlere başlayacak.
Attila Szalai'ye İtalya'dan talip 👀
Fotomaç'ın haberine göre; Macaristan Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'da boy gösteren Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki stoperi Attila Szalai'ye Napoli talip oldu.
Sarı-Lacivertli yönetim 20 milyon Euro'dan az bir teklif kabul etmeyecek.
Emre Belözoğlu 🔁 Milli Takım
Emre Belözoğlu, A Milli Takım'ın teknik kadrosuna katılıyor. (@sabahspor1) 👀 pic.twitter.com/UCKT8UC9vU— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 26, 2021
Slaven Bilic 🤝 Fenerbahçe
Fenerbahçe, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic ile prensip anlaşmasına vardı. (@sabahspor1) 👀— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 27, 2021
Başarılı olur mu? 🤔 pic.twitter.com/VEqH7mOaiF