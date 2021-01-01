CANLI | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Rota Okay Yokuşlu

Fotomaç'ın haberine göre; Önümüzdeki sezon çalışmalarına hız kazandıran Fenerbahçe, Aleksandar Mitrovic için Fulham'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, Sırp golcüye 3 milyon euro maaş, kulübüne ise 8 milyon euro satın alma opsiyonu önerdi.