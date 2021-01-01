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CANLI | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya'nın başına Slaven Bilic

Yaz transfer dönemi başladı. Fenerbahçe'nin gelecek sezon için kadro çalışmaları da hız kazandı.

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slaven bilic BJ Guoan
Getty

Jerome Boateng 🔁 Fenerbahçe

2021-06-27T07:10:20Z

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'de ikinci başkanlık dönemine başlayan Ali Koç ve yönetimi transfer harekatına başlıyor.

Sarı-Lacivertliler, Bayern Münih'ten ayrılan Jerome Boateng için girişimlere başlayacak.

Jerome Boateng Bayern 2020-21
Getty Images

Attila Szalai'ye İtalya'dan talip 👀

2021-06-27T07:08:48Z

Fotomaç'ın haberine göre; Macaristan Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'da boy gösteren Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki stoperi Attila Szalai'ye Napoli talip oldu.

Sarı-Lacivertli yönetim 20 milyon Euro'dan az bir teklif kabul etmeyecek.

Slaven Bilic 🤝 Fenerbahçe

2021-06-27T06:24:30Z

Altay Bayındır için Fransız ekibi devrede

2021-06-26T07:32:19Z

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'ın talipleri her geçen gün artıyor. Fanatik'in haberine göre, Ligue 1 temsilcisi Nice de oyuncunun transferi için harekete geçti.
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AA

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül belirsizliği

2021-06-26T07:27:34Z

Sarı-lacivertliler, 36 yaşındaki Gökhan Gönül ile ilgili son kararı yeni teknik direktöre bırakacak, dolayısıyla pazartesi günü oyuncunun geleceğinin netleşmesi bekleniyor. Sözleşmesi sona eren oyuncu, geride bıraktığımız sezonda 22 karşılaşmada forma giymiş ve 2 gol 2 asistlik bir performans göstermişti. [Fanatik]
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AA