CANLI | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gündemdeki isim Aurelio Buta

Fenerbahçe'ye Portekizli sağ bek
Sarı lacivertli ekip, Belçika'nın Royal Antwerp takımında forma giyen Aurelio Buta'yı transfer etmek istiyor.
Kulübü 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini 2 milyon euro olarak belirledi.
Bu sezon 34 maçta forma giyen Buta dört asist yaptı.
Michael Frey kulüpten ayrıldı
Fenerbahçe, Michael Frey'in bonservisiyle birlikte Royal Antwerp'e transfer olduğunu duyurdu.
İsviçreli forvet, 2018'de transfer olduğu Fenerbahçe'de 23 maçta forma giydi ve 5 gol attı. Frey, son iki sezonda Nürnberg ve Beveren'e kiralanmıştı.
Lucien Favre ile sıkıntı büyük 👀
Spor Arena'nın haberine göre; Teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Lucien Favre ile de anlaşma gerçekleşmedi.
Ali Koç, yüksek bütçe beklentisinde olan İsviçreli teknik adamın transferinden vazgeçti.
Jose Sosa, İtalyanlar'ın gözleminde 👀
Fanatik'in haberine göre; Arjantinli oyuncunun ülkesine dönerek Estudiantes ile anlaşması bekleniyordu.
Ancak Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Sosa için İtalya'dan talip çıktı.
Fiorentina, Sosa'nın menajeri ile temas kurdu.
Kemal Ademi, İsviçre yolcusu 👇
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan Kemal Ademi'ye İsviçre'den talipler var.
25 yaşındaki forvetin ülkesine dönmesi bekleniyor.
Luiz Gustavo'ya Fransa'dan üç talip 👇
Spor Arena'nın haberine göre; Luiz Gustavo’nun İstanbul günleri sona erebilir.
Eski kulübü Marsilya’nın yanı sıra Monaco ve Olympique Lyon’un da talip olduğu Gustavo’nun, Euro 2020’den sonra Fransa’nın yolunu tutması bekleniyor.
Fenerbahçe, Mitrovic için devrede 🔁
Fotomaç'ın haberine göre; Önümüzdeki sezon çalışmalarına hız kazandıran Fenerbahçe, Aleksandar Mitrovic için Fulham'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Sarı-lacivertli ekip, Sırp golcüye 3 milyon euro maaş, kulübüne ise 8 milyon euro satın alma opsiyonu önerdi.