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CANLI | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Mitrovic atağı

Yaz transfer dönemi başladı. Fenerbahçe'nin gelecek sezon için kadro çalışmaları da hız kazandı.

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Aleksandar Mitrovic Fulham Serbia
Goal

Lucien Favre ile sıkıntı büyük 👀

2021-06-17T08:26:08Z

Spor Arena'nın haberine göre; Teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Lucien Favre ile de anlaşma gerçekleşmedi.

Ali Koç, yüksek bütçe beklentisinde olan İsviçreli teknik adamın transferinden vazgeçti.

Lucien Favre
Getty

Jose Sosa, İtalyanlar'ın gözleminde 👀

2021-06-17T08:05:59Z

Fanatik'in haberine göre; Arjantinli oyuncunun ülkesine dönerek Estudiantes ile anlaşması bekleniyordu.

Ancak Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Sosa için İtalya'dan talip çıktı.

Fiorentina, Sosa'nın menajeri ile temas kurdu.

Jose Sosa Fenerbahce
Depo Photos

Kemal Ademi, İsviçre yolcusu 👇

2021-06-17T08:01:14Z

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan Kemal Ademi'ye İsviçre'den talipler var.

25 yaşındaki forvetin ülkesine dönmesi bekleniyor.

Kemal Ademi Fenerbahce
AA

Luiz Gustavo'ya Fransa'dan üç talip 👇

2021-06-17T07:44:26Z

Spor Arena'nın haberine göre; Luiz Gustavo’nun İstanbul günleri sona erebilir.

Eski kulübü Marsilya’nın yanı sıra Monaco ve Olympique Lyon’un da talip olduğu Gustavo’nun, Euro 2020’den sonra Fransa’nın yolunu tutması bekleniyor.

Luiz Gustavo Fenerbahce
Getty

Fenerbahçe, Mitrovic için devrede 🔁

2021-06-17T07:36:21Z

Fotomaç'ın haberine göre; Önümüzdeki sezon çalışmalarına hız kazandıran Fenerbahçe, Aleksandar Mitrovic için Fulham'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, Sırp golcüye 3 milyon euro maaş, kulübüne ise 8 milyon euro satın alma opsiyonu önerdi.

Aleksandar Mitrovic Serbia 2021
Getty Images