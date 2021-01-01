CANLI | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Mitrovic atağı

Lucien Favre ile sıkıntı büyük 👀
Spor Arena'nın haberine göre; Teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Lucien Favre ile de anlaşma gerçekleşmedi.
Ali Koç, yüksek bütçe beklentisinde olan İsviçreli teknik adamın transferinden vazgeçti.
Jose Sosa, İtalyanlar'ın gözleminde 👀
Fanatik'in haberine göre; Arjantinli oyuncunun ülkesine dönerek Estudiantes ile anlaşması bekleniyordu.
Ancak Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Sosa için İtalya'dan talip çıktı.
Fiorentina, Sosa'nın menajeri ile temas kurdu.
Kemal Ademi, İsviçre yolcusu 👇
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan Kemal Ademi'ye İsviçre'den talipler var.
25 yaşındaki forvetin ülkesine dönmesi bekleniyor.
Luiz Gustavo'ya Fransa'dan üç talip 👇
Spor Arena'nın haberine göre; Luiz Gustavo’nun İstanbul günleri sona erebilir.
Eski kulübü Marsilya’nın yanı sıra Monaco ve Olympique Lyon’un da talip olduğu Gustavo’nun, Euro 2020’den sonra Fransa’nın yolunu tutması bekleniyor.
Fenerbahçe, Mitrovic için devrede 🔁
Fotomaç'ın haberine göre; Önümüzdeki sezon çalışmalarına hız kazandıran Fenerbahçe, Aleksandar Mitrovic için Fulham'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Sarı-lacivertli ekip, Sırp golcüye 3 milyon euro maaş, kulübüne ise 8 milyon euro satın alma opsiyonu önerdi.