CANLI | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Edin Dzeko'da işlem tamam

Fanatik'in haberine göre; Atletico Madrid, Sevilla, Leicester ve West Ham'ın takibe aldığı Atilla Szalai, Fenerbahçe'de mutlu:

"Şu anda tek düşüncem EURO 2020. Tamamen buraya odaklanmış durumdayım.

Önümüzde çok zorlu Fransa maçı var. Arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergilemeye devam edeceğiz. Kimse başka bir şey düşünmüyor."

"Açıkçası Fenerbahçe ’de çok mutluyum. Şampiyonluk yaşamak istiyorum.

Eğer transferle ilgili bir gelişme olacaksa da bunu turnuvadan sonra düşüneceğim. Şu anda kafamda bu konuyla ilgili hiçbir şey yok"