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CANLI | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Edin Dzeko'da işlem tamam

Yaz transfer dönemi başladı. Fenerbahçe'nin gelecek sezon için kadro çalışmaları da hız kazandı.

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Edin Dzeko - Roma
Getty Images

Zlatko Dalic, yeni teknik direktör mü oluyor? 🙄

2021-06-19T08:23:20Z

Sabah'da yer alan habere göre; Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğu için son olarak Hırvatistan Milli Takımı ile EURO 2020'de mücadele eden Zlatko Dalic'de karar kıldı.

Ancak sarı-lacivertli taraftarlar bu anlaşmayı istemiyor.

2019-10-13 Zlatko Dalic
Getty Images

Diego Perotti, Fenerbahçe'den ayrılıyor 👀

2021-06-19T08:18:34Z

Fanatik'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'de performans bazlı 2+1 yıllık sözleşmesi bulunan Diego Perotti, bu yaz Fenerbahçe'den ayrılabilir.

İtalya gazeteci Nico Schira, oyuncunun Serie A'ya dönebileceğini söylüyor.

Diego Perotti
Fenerbahce.org

Szalai, Fenerbahçe'de mutlu 👇

2021-06-19T08:15:02Z

Fanatik'in haberine göre; Atletico Madrid, Sevilla, Leicester ve West Ham'ın takibe aldığı Atilla Szalai, Fenerbahçe'de mutlu:

"Şu anda tek düşüncem EURO 2020. Tamamen buraya odaklanmış durumdayım.

Önümüzde çok zorlu Fransa maçı var. Arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergilemeye devam edeceğiz. Kimse başka bir şey düşünmüyor."

"Açıkçası Fenerbahçe ’de çok mutluyum. Şampiyonluk yaşamak istiyorum.

Eğer transferle ilgili bir gelişme olacaksa da bunu turnuvadan sonra düşüneceğim. Şu anda kafamda bu konuyla ilgili hiçbir şey yok"

Attila Szalai
AA

Fenerbahçe 🤝 Edin Dzeko

2021-06-19T07:52:01Z

Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe, Edin Dzeko ile her konuda anlaşmaya vardı.

Gelecek hafta yapılacak seçimli kongrede Ali Koç, Boşnak forvetin transferini açıklayacak.

Edin Dzeko Roma
Getty Images

Fenerbahçe 🔁 Okay Yokuşlu

2021-06-18T08:13:12Z

Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Celta Vigo’dan ayrılmak isteyen Okay Yokuşlu’yu ilk aday olarak belirledi.

Yönetim, Okay ile görüşmek için turnuvanın bitmesini bekleyecek.

Okay Yokuslu Turkey Italy 11062021
Getty