CANLI | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Edin Dzeko'da işlem tamam

Zlatko Dalic, yeni teknik direktör mü oluyor? 🙄
Sabah'da yer alan habere göre; Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğu için son olarak Hırvatistan Milli Takımı ile EURO 2020'de mücadele eden Zlatko Dalic'de karar kıldı.
Ancak sarı-lacivertli taraftarlar bu anlaşmayı istemiyor.
Diego Perotti, Fenerbahçe'den ayrılıyor 👀
Fanatik'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'de performans bazlı 2+1 yıllık sözleşmesi bulunan Diego Perotti, bu yaz Fenerbahçe'den ayrılabilir.
İtalya gazeteci Nico Schira, oyuncunun Serie A'ya dönebileceğini söylüyor.
Szalai, Fenerbahçe'de mutlu 👇
Fanatik'in haberine göre; Atletico Madrid, Sevilla, Leicester ve West Ham'ın takibe aldığı Atilla Szalai, Fenerbahçe'de mutlu:
"Şu anda tek düşüncem EURO 2020. Tamamen buraya odaklanmış durumdayım.
Önümüzde çok zorlu Fransa maçı var. Arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergilemeye devam edeceğiz. Kimse başka bir şey düşünmüyor."
"Açıkçası Fenerbahçe ’de çok mutluyum. Şampiyonluk yaşamak istiyorum.
Eğer transferle ilgili bir gelişme olacaksa da bunu turnuvadan sonra düşüneceğim. Şu anda kafamda bu konuyla ilgili hiçbir şey yok"
Fenerbahçe 🤝 Edin Dzeko
Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe, Edin Dzeko ile her konuda anlaşmaya vardı.
Gelecek hafta yapılacak seçimli kongrede Ali Koç, Boşnak forvetin transferini açıklayacak.
Fenerbahçe 🔁 Okay Yokuşlu
Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Celta Vigo’dan ayrılmak isteyen Okay Yokuşlu’yu ilk aday olarak belirledi.
Yönetim, Okay ile görüşmek için turnuvanın bitmesini bekleyecek.