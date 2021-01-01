CANLI | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Cengiz Ünder adım adım geliyor

Rota yeniden Malang Sarr 👀
2021-06-25T06:10:47Z
Fotomaç'ın haberine göre; Forvet hattını Serdar Dursun ile güçlendiren sarı-lacivertliler savunma için daha önce de gündeme gelen Malang Sarr için yeniden devreye girdi.
Hedef, 22 yaşındaki stoperi 1 yıllığına kiralamak.
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Cengiz Ünder 🔁 Fenerbahçe
2021-06-25T06:08:07Z
Fenerbahçe ’de Cengiz Ünder’in kiralanması gündeme geldi.
Ajansspor’un haberine göre, milli futbolcunun adı bazı takımlarla anılsa bile şu ana kadar hiçbir Avrupa ekibinden resmi teklif gelmediği, Fenerbahçe’nin 23 yaşındaki futbolcuyu kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.
Fenerbahçe için Bakambu iddiası
2021-06-24T17:13:59Z
Takvim'in haberine göre Bakambu'nun menajeri,oyuncusunu Fenerbahçe'ye önerdi. Bakambu'nun kulübü Beijing Guoan ile olan sözleşmesi yıl sonunda bitiyor. Habere göre Fenerbhaçe, teknik direktör durumunun netleşmesinin ardından bu transferi tekrar masaya yatıracak.
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Slaven Bilic 👀 Fenerbahçe
2021-06-24T05:25:05Z
Fenerbahçe'nin yeni teknik adam adayı bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic. (@sabahspor1) 👀 pic.twitter.com/M4cdbvFKkq— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 24, 2021