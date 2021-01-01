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CANLI | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Cengiz Ünder adım adım geliyor

Yaz transfer dönemi başladı. Fenerbahçe'nin gelecek sezon için kadro çalışmaları da hız kazandı.

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Cengiz Under Leicester 2021

Rota yeniden Malang Sarr 👀

2021-06-25T06:10:47Z

Fotomaç'ın haberine göre; Forvet hattını Serdar Dursun ile güçlendiren sarı-lacivertliler savunma için daha önce de gündeme gelen Malang Sarr için yeniden devreye girdi.

Hedef, 22 yaşındaki stoperi 1 yıllığına kiralamak.

Malang Sarr Nice 2019-20
Getty Images

Cengiz Ünder 🔁 Fenerbahçe

2021-06-25T06:08:07Z

Fenerbahçe ’de Cengiz Ünder’in kiralanması gündeme geldi.

Ajansspor’un haberine göre, milli futbolcunun adı bazı takımlarla anılsa bile şu ana kadar hiçbir Avrupa ekibinden resmi teklif gelmediği, Fenerbahçe’nin 23 yaşındaki futbolcuyu kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi. 

Fenerbahçe için Bakambu iddiası

2021-06-24T17:13:59Z

Takvim'in haberine göre Bakambu'nun menajeri,oyuncusunu Fenerbahçe'ye önerdi. Bakambu'nun kulübü Beijing Guoan ile olan sözleşmesi yıl sonunda bitiyor. Habere göre Fenerbhaçe, teknik direktör durumunun netleşmesinin ardından bu transferi tekrar masaya yatıracak.
Cedric Bakambu, Beijing Guoan vs Tianjin Quanjian, Chinese Super League, July 22, 2018
Getty

Slaven Bilic 👀 Fenerbahçe

2021-06-24T05:25:05Z