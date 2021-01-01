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CANLI | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Attila Szalai, Diego Simeone'nin radarında

Yaz transfer dönemi başladı. Fenerbahçe'nin gelecek sezon için kadro çalışmaları da hız kazandı.

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Szalai
Getty

Edin Dzeko ⏳ Fenerbahçe

2021-06-21T07:39:54Z

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Dzkeo'ya teklifini yaptı. Dzeko 2.5 milyon Euro maaş ve bonusa sıcak baktı. 

Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko için İtalyan kulübüne bonservis ücreti verilmemesi planlanıyor. Dzeko için hafta içinde net bir açıklama bekleniyor. 

Edin Dzeko Roma
Getty Images

Frey'den sonra Lemos da gidiyor 🙄

2021-06-21T07:35:56Z

Sabah'ın haberine göre; Antwerp'e giden Michael Frey sonrasında Mauricio Lemos da vedaya hazırlanıyor.

Sarı-Lacivertli yönetim, bonservisiyle göndermek istediği oyuncu için son çare olarak kiralama formülüne de sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de hareketli hafta başlıyor 👇

2021-06-21T07:33:19Z

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'de 25-26'da Haziran haftasında yapılacak seçimle birlikte hareketli günler başlayacak. 

Başkanın belirlenmesi sonrasında; teknik adam onaylanacak, transferde harekete geçilecek ve yeni sezon planlaması yapılacak.

Ali Koc Fenerbahce 03.19.2021
AA

Attila Szalai, Diego Simeone'nin radarında 👀

2021-06-21T07:29:52Z

Fotomaç'ın haberine göre; Attila Szalai'yi Atletico Madrid'in teknik patronu Diego Simeone'nin yakından takip ediyor.

Macar Blikk Sport, Atletico Madrid'in teknik patronu Diego Simeone'nin Szalai'nin transferini çok istediğini duyurdu.

Fenerbahçe'de 5 isimle yollar ayrılıyor

2021-06-20T07:42:51Z

Fanatik'in haberine göre Sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezon için beş isimle yollarını ayırmak istiyor. Sözleşmesi biten Papis Cisse'nin yanı sıra; Kemal Ademi, Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand ile de yolların ayrılması bekleniyor. Ayrıca Fenerbahçe, Samatta için gelecek tekliflere de sıcak bakıyor.
Fenerbahçe striker Mbwana Samatta of Tanzania.
Fenerbahçe.

Dalic, genç Hırvat oyuncuyla mı geliyor?

2021-06-20T07:37:25Z

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde, şu anda Hırvatistan Milli Takımı ile Euro 2020'de mücadele eden Zlatko Dalic de yer alıyor. Fanatik'in haberine göre Dalic, Fenerbahçe ile anlaşması halinde genç bir Hırvat ismi de sarı-lacivertlilere getirebilir. Haberde, Atletico Madrid B takımında forma giyen German Valera'yı Fenerbahçe'de görmek istiyor. 19 yaşındaki genç hücumcunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
zlatko dalic 08092020
Depo Photos

Pelkas'a İtalya'dan talip

2021-06-20T07:32:25Z

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, gösterdiği iyi performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Fanatik'in haberine göre Serie A temsilcisi Napoli, Pelkas'ın transferini 7 milyon euro karşılığında bitirmek istiyor.  Haberde Napoli'nin yeni tekdnik direktörü Spaletti'nin de bu transfere sıcak baktığına yer veriliyor.
Dimitris Pelkas
AA