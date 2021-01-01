CANLI | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Attila Szalai, Diego Simeone'nin radarında

Edin Dzeko ⏳ Fenerbahçe
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Dzkeo'ya teklifini yaptı. Dzeko 2.5 milyon Euro maaş ve bonusa sıcak baktı.
Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko için İtalyan kulübüne bonservis ücreti verilmemesi planlanıyor. Dzeko için hafta içinde net bir açıklama bekleniyor.
Frey'den sonra Lemos da gidiyor 🙄
Sabah'ın haberine göre; Antwerp'e giden Michael Frey sonrasında Mauricio Lemos da vedaya hazırlanıyor.
Sarı-Lacivertli yönetim, bonservisiyle göndermek istediği oyuncu için son çare olarak kiralama formülüne de sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'de hareketli hafta başlıyor 👇
Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'de 25-26'da Haziran haftasında yapılacak seçimle birlikte hareketli günler başlayacak.
Başkanın belirlenmesi sonrasında; teknik adam onaylanacak, transferde harekete geçilecek ve yeni sezon planlaması yapılacak.
Attila Szalai, Diego Simeone'nin radarında 👀
Fotomaç'ın haberine göre; Attila Szalai'yi Atletico Madrid'in teknik patronu Diego Simeone'nin yakından takip ediyor.
Macar Blikk Sport, Atletico Madrid'in teknik patronu Diego Simeone'nin Szalai'nin transferini çok istediğini duyurdu.