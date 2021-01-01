CANLI | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Attila Szalai, Diego Simeone'nin radarında

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Dzkeo'ya teklifini yaptı. Dzeko 2.5 milyon Euro maaş ve bonusa sıcak baktı.

Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko için İtalyan kulübüne bonservis ücreti verilmemesi planlanıyor. Dzeko için hafta içinde net bir açıklama bekleniyor.