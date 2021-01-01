CANLI | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sergen Yalçın'ın isteği Mame Diouf

Sabah'ın haberine göre; Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden ilk 11'e 7 transfer istiyor.

Erken transferler yapılmasını isteyen Yalçın, iki stoper, orta saha, iki kanat ve iki santrfor talep ediyor.

Ersin, Larin ve Ljajic'in ayrılması halinde bu mevkilere de takviye yapılması planlanıyor.