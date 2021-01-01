CANLI | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sergen Yalçın'ın isteği Mame Diouf

Sergen Yalçın, 7 transfer istiyor 🔁
Sabah'ın haberine göre; Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden ilk 11'e 7 transfer istiyor.
Erken transferler yapılmasını isteyen Yalçın, iki stoper, orta saha, iki kanat ve iki santrfor talep ediyor.
Ersin, Larin ve Ljajic'in ayrılması halinde bu mevkilere de takviye yapılması planlanıyor.
Kartal, Larin ile sözleşme uzatıp teklifleri değerlendirecek 👇
Sabah'ın haberine göre; Cyle Larin dün stada geldi ve ilk görüşme Kanadalı oyuncu ile yaşandı.
Başkan Ahmet Nur Çebi, 1 yıllık mukavelesi kalan tecrübeli forvetle sözleşme uzatıp, gelen transfer tekliflerini değerlendirmek istediklerini Larin'e iletti.
Sergen Yalçın, Mame Diouf'u istiyor 👀
Sabah'ın haberine göre; Sergen Yalçın, Hatayspor'dan Mame Diouf'un transferini talep etti.
Senegalli golcünün Hatayspor'la olan sözleşmesinde 1 yıl daha opsiyon bulunmasına rağmen, '1.1 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi mevcut.
Sergen Yalçın, 33 yaşındaki futbolcuyu ikinci santrfor düşüncesiyle değerlendirecek.
Kartal'ın son adayı Marko Arnautovic
Fanatik'in haberine göre; İtalyan basını Beşiktaş'ın istediği golcüyü açıkladı.
Corriere dello Sport, Beşiktaş'ın Çin Ligi ekiplerinden SH Port'un formasını giyen Marko Arnautovic ile ilgilendiğini yazdı.
Avusturyalı futbolcu ile önümüzdeki günlerde pazarlıkların başlayacağı belirtildi.
Rosier olmazsa Guillard gelecek 👇
Fanatik'in haberine göre; Rosier'in bonservisinin alınamama ihtimaline karşı, Atiba Hutchinson, Beşiktaş'a vatandaşı Zachary Guillard'ı tavsiye etti.
Atiba, Guillard'ın genç yaşı nedeniyle takıma büyük bir katkı verebileceğini düşünüyor.
Diego Costa için Wolverhampton devrede
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