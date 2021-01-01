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CANLI | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rosier'den Sporting Lizbon'a rest

Yaz transfer dönemi başladı. Beşiktaş'ın gelecek sezon için kadro çalışmaları da hız kazandı.

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Valentin Rosier Beşiktaş
Depo Photos

Beşiktaş, Alex Teixeira'yı ikna etmeye çalışıyor 👀

2021-06-17T07:30:48Z

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Talisca etkisi beklediği Alex Teixeira için görüşmelerini sürdürüyor.

İki taraf arasında henüz bir orta yol bulunamadı fakat Brezilyalı yıldız yeniden Avrupa'da forma giyme konusunda bir hayli istekli.

ALEX TEIXEIRA
Getty Images

Beşiktaş'ın Diego Costa ısrarı 👇

2021-06-17T07:25:41Z

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Benfica ile anlaşmaya varamayan 33 yaşındaki forvet için Beşiktaş'ın ısrarı devam ediyor.

Todofichajes'in haberinde; siyah-beyazlıların Diego Costa'ya 2 milyon euro garanti ücret ve 1.5 milyon euro da bonus olmak üzere toplam 3.5 milyon euro önerdiği yazıldı.

Diego Costa Besiktas
Getty/Goal

Beşiktaş'ta 3 imza yolda ✍️

2021-06-17T07:06:19Z

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş, Sergen Yalçın ile sözleşme imzalamasının hemen ardından üç transferi de açıklayacak.

Siyah-beyazlılar, Kenan Karaman, Besar Gudjufi ve Salih Uçan ile anlaştı.

Ayrıca Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'da da mutlu son çok yakın.

Salih Ucan Alanyaspor
Depo Photos

Rosier'den Sporting'e rest 👀

2021-06-17T06:59:11Z

Skorer'in haberine göre; Valentin Rosier başka bir takımda oynamak istemediğini belirterek kulübüne rest çekecek.

 Yapılacak görüşmelerde Fransız futbolcunun menajerleri de yer alacak.

Sporting Lizbon’un Rosier’le 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sporting Lizbon, siyah-beyazlı kulübün tekliflerine henüz yazılı olarak bir yanıt vermedi.

Valentin Rosier Atiba Hutchinson Sergen Yalcin Besiktas vs. Konyaspor 02/07/21
AA