CANLI | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rosier'den Sporting Lizbon'a rest

Beşiktaş, Alex Teixeira'yı ikna etmeye çalışıyor 👀
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Talisca etkisi beklediği Alex Teixeira için görüşmelerini sürdürüyor.
İki taraf arasında henüz bir orta yol bulunamadı fakat Brezilyalı yıldız yeniden Avrupa'da forma giyme konusunda bir hayli istekli.
Beşiktaş'ın Diego Costa ısrarı 👇
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Benfica ile anlaşmaya varamayan 33 yaşındaki forvet için Beşiktaş'ın ısrarı devam ediyor.
Todofichajes'in haberinde; siyah-beyazlıların Diego Costa'ya 2 milyon euro garanti ücret ve 1.5 milyon euro da bonus olmak üzere toplam 3.5 milyon euro önerdiği yazıldı.
Sergen Yalçın kalmazsa, Beşiktaş'ı bekleyen tehlike 👀
Beşiktaş'ta 3 imza yolda ✍️
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş, Sergen Yalçın ile sözleşme imzalamasının hemen ardından üç transferi de açıklayacak.
Siyah-beyazlılar, Kenan Karaman, Besar Gudjufi ve Salih Uçan ile anlaştı.
Ayrıca Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'da da mutlu son çok yakın.
Rosier'den Sporting'e rest 👀
Skorer'in haberine göre; Valentin Rosier başka bir takımda oynamak istemediğini belirterek kulübüne rest çekecek.
Yapılacak görüşmelerde Fransız futbolcunun menajerleri de yer alacak.
Sporting Lizbon’un Rosier’le 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sporting Lizbon, siyah-beyazlı kulübün tekliflerine henüz yazılı olarak bir yanıt vermedi.