CANLI | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rosier olmazsa Guillard gelecek

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Benfica ile anlaşmaya varamayan 33 yaşındaki forvet için Beşiktaş'ın ısrarı devam ediyor.

Todofichajes'in haberinde; siyah-beyazlıların Diego Costa'ya 2 milyon euro garanti ücret ve 1.5 milyon euro da bonus olmak üzere toplam 3.5 milyon euro önerdiği yazıldı.