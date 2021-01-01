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CANLI | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rosier olmazsa Guillard gelecek

Yaz transfer dönemi başladı. Beşiktaş'ın gelecek sezon için kadro çalışmaları da hız kazandı.

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valentin rosier Zachary Guillard GFX
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Kartal'ın son adayı Marko Arnautovic

2021-06-18T08:46:12Z

Fanatik'in haberine göre; İtalyan basını Beşiktaş'ın istediği golcüyü açıkladı.

Corriere dello Sport, Beşiktaş'ın Çin Ligi ekiplerinden SH Port'un formasını giyen Marko Arnautovic ile ilgilendiğini yazdı.

Avusturyalı futbolcu ile önümüzdeki günlerde pazarlıkların başlayacağı belirtildi.

ONLY GERMANY Marko Arnautovic Austria North Macedonia
Imago Images

Rosier olmazsa Guillard gelecek 👇

2021-06-18T08:35:44Z

Fanatik'in haberine göre; Rosier'in bonservisinin alınamama ihtimaline karşı, Atiba Hutchinson, Beşiktaş'a vatandaşı Zachary Guillard'ı tavsiye etti.

Atiba, Guillard'ın genç yaşı nedeniyle takıma büyük bir katkı verebileceğini düşünüyor.

Vida'ya İtalya'dan talip 👇

2021-06-17T08:20:58Z

Spor Arena'nın haberine göre; Beşiktaş’la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Domagoj Vida’ya, Serie A ekiplerinden Genoa teklifte bulundu.
Domagoj Vida Besiktas
AA

Necip Uysal'dan Beşiktaş'a fedakarlık

2021-06-17T08:13:08Z

Spor Arena'nın haberine göre; Beşiktaş ile sözleşmesini 1 yıl daha uzatan Necip Uysal, 7.8 milyon TL alacağından vazgeçti.
Necip Uysal Ankaragucu 2019-2020
DepoPhotos

Beşiktaş, Alex Teixeira'yı ikna etmeye çalışıyor 👀

2021-06-17T07:30:48Z

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Talisca etkisi beklediği Alex Teixeira için görüşmelerini sürdürüyor.

İki taraf arasında henüz bir orta yol bulunamadı fakat Brezilyalı yıldız yeniden Avrupa'da forma giyme konusunda bir hayli istekli.

ALEX TEIXEIRA
Getty Images

Beşiktaş'ın Diego Costa ısrarı 👇

2021-06-17T07:25:41Z

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Benfica ile anlaşmaya varamayan 33 yaşındaki forvet için Beşiktaş'ın ısrarı devam ediyor.

Todofichajes'in haberinde; siyah-beyazlıların Diego Costa'ya 2 milyon euro garanti ücret ve 1.5 milyon euro da bonus olmak üzere toplam 3.5 milyon euro önerdiği yazıldı.

Diego Costa Besiktas
Getty/Goal

Beşiktaş'ta 3 imza yolda ✍️

2021-06-17T07:06:19Z

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş, Sergen Yalçın ile sözleşme imzalamasının hemen ardından üç transferi de açıklayacak.

Siyah-beyazlılar, Kenan Karaman, Besar Gudjufi ve Salih Uçan ile anlaştı.

Ayrıca Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'da da mutlu son çok yakın.

Salih Ucan Alanyaspor
Depo Photos

Rosier'den Sporting'e rest 👀

2021-06-17T06:59:11Z

Skorer'in haberine göre; Valentin Rosier başka bir takımda oynamak istemediğini belirterek kulübüne rest çekecek.

 Yapılacak görüşmelerde Fransız futbolcunun menajerleri de yer alacak.

Sporting Lizbon’un Rosier’le 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sporting Lizbon, siyah-beyazlı kulübün tekliflerine henüz yazılı olarak bir yanıt vermedi.

Valentin Rosier Atiba Hutchinson Sergen Yalcin Besiktas vs. Konyaspor 02/07/21
AA