CANLI | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rachid Ghezzal'den Galatasaray'a yanıt

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Sergen Yalçın ile tekrar anlaşılmasının ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, savunma hattına da takviye yapmak istiyor. Tuttosport'un haberine göre, siyah-beyazlılar Daniel Rugani'yi kadrosuna katmak istiyor. Haberde İtalyan savunmacıyla Bologna, Fiorentina ve Real Betis de ilgileniyor.