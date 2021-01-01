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CANLI | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rachid Ghezzal'den Galatasaray'a yanıt

Yaz transfer dönemi başladı. Beşiktaş'ın gelecek sezon için kadro çalışmaları da hız kazandı.

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Rachid Ghezzal Besiktas vs. Gaziantep FK 03/06/21
Depo Photos

Jean-Pierre Nsame 🤞 Beşiktaş

2021-06-27T07:14:18Z

Fotomaç'ın haberine göre; İsçivre takımlarından Young Boys forması giyen golcü Jean-Pierre Nsame'ye Beşiktaş talip oldu.

Geçen sezon 42 maçta 26 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle Kamerunlu golcü transfere sıcak bakıyor.

Jean-Pierre Nsame - Young Boys
Getty Images

Leo Pereira 🏃‍♂️

2021-06-27T07:12:07Z

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen Leo Pereira'yı kadrosuna katmak istiyor.

Devre arasında nabız yoklayan Siyah-Beyazlılarda Sergen Yalçın transferin bitmesini istedi.

Leo Pereira Flamengo
Alexandre Vidal / Flamengo

Rachid Ghezzal'den Galatasaray'a yanıt 👇

2021-06-27T07:06:29Z

Sergen Yalçın yeni sezon için hazır 👀

2021-06-27T07:05:17Z

Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun alternatifini buldu

2021-06-26T07:39:58Z

Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, takımdan ayrılması gündemde olan Ersin Destanoğlu'nun alternatifini Belçika'da buldu. Habere göre siyah-beyazlılar, Anderlecht forması giyen Alman kaleci Timon Wellenreuther ile ilgileniyor. 25 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Timon Wellenreuther Willem II 08242019
ProShots

Juventuslu oyuncu için Beşiktaş devrede

2021-06-26T07:36:22Z

Sergen Yalçın ile tekrar anlaşılmasının ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, savunma hattına da takviye yapmak istiyor. Tuttosport'un haberine göre, siyah-beyazlılar Daniel Rugani'yi kadrosuna katmak istiyor. Haberde İtalyan savunmacıyla Bologna, Fiorentina ve Real Betis de ilgileniyor.
ONLY GERMANY Daniele Rugani Juventus
Getty Images