CANLI | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rachid Ghezzal'den Galatasaray'a yanıt

Jean-Pierre Nsame 🤞 Beşiktaş
Fotomaç'ın haberine göre; İsçivre takımlarından Young Boys forması giyen golcü Jean-Pierre Nsame'ye Beşiktaş talip oldu.
Geçen sezon 42 maçta 26 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle Kamerunlu golcü transfere sıcak bakıyor.
Leo Pereira 🏃♂️
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen Leo Pereira'yı kadrosuna katmak istiyor.
Devre arasında nabız yoklayan Siyah-Beyazlılarda Sergen Yalçın transferin bitmesini istedi.
Rachid Ghezzal'den Galatasaray'a yanıt 👇
Galatasaray'dan teklif alan Rachid Ghezzal'den Sarı-Kırmızılılar'a net cevap geldi:— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 27, 2021
🗣️ "Kimden teklif gelirse gelsin benim önceliğim Beşiktaş" (@fanatikcomtr) 👀 pic.twitter.com/QYxCwypm0L
Sergen Yalçın yeni sezon için hazır 👀
Sergen Yalçın, yeni sezon için hırslı ve istekli 👇 pic.twitter.com/bzolsXH7w5— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 27, 2021