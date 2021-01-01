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CANLI | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Nice, Ersin Destanoğlu için geliyor

Yaz transfer dönemi başladı. Beşiktaş'ın gelecek sezon için kadro çalışmaları da hız kazandı.

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ersin destanoglu 25072020
Depo Photos

Rachid Ghezzal için çözüm yolları aranıyor 👀

2021-06-28T06:14:19Z

Beşiktaş'a 10 numara 👇

2021-06-28T06:07:29Z

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş, orta saha mevkisi için Galatasaray'ın da istediği Konstantinos Fortounis'i gündemine aldı.

Oyuncunun menajeri Koutsoliakos görüşme için İstanbul’a çağırıldı.

Konstantinos Fortounis Greece 09112017
Getty

Nice, Ersin Destanoğlu için geliyor 👇

2021-06-28T06:02:21Z

Jean-Pierre Nsame 🤞 Beşiktaş

2021-06-27T07:14:18Z

Fotomaç'ın haberine göre; İsçivre takımlarından Young Boys forması giyen golcü Jean-Pierre Nsame'ye Beşiktaş talip oldu.

Geçen sezon 42 maçta 26 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle Kamerunlu golcü transfere sıcak bakıyor.

Jean-Pierre Nsame - Young Boys
Getty Images

Leo Pereira 🏃‍♂️

2021-06-27T07:12:07Z

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen Leo Pereira'yı kadrosuna katmak istiyor.

Devre arasında nabız yoklayan Siyah-Beyazlılarda Sergen Yalçın transferin bitmesini istedi.

Leo Pereira Flamengo
Alexandre Vidal / Flamengo

Rachid Ghezzal'den Galatasaray'a yanıt 👇

2021-06-27T07:06:29Z

Sergen Yalçın yeni sezon için hazır 👀

2021-06-27T07:05:17Z